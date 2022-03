La violencia del Querétaro-Atlas no es reflejo de todos los mexicanos

Es fácil generalizar algo sobre lo que no tenemos control, no entendemos, o nos queremos hacer tontos. Lo que pasó en el partido de futbol de Querétaro contra Atlas puede representar a una parte de la sociedad mexicana, pero no a todos.

Violencia es violencia, se dé en los estadios de futbol, en las calles o en las cámaras de representantes. Tampoco es la cultura mexicana, pasa en todos lados, en países con más educación y con menos educación. No se pudo contener un acto violento porque no se hizo una planeación y prevención de los sucesos que ya se esperaban.

Ayer veía a las redes enardecidas culpando a cuanto movimiento se les ocurría. Que a la 4T porque polarizó al país, que al PAN porque Querétaro es de ese partido, a la cultura de los mexicanos, y a un montón de causas sin sentido que no tiene caso mencionar.

¿Quiénes son los culpables?

Hay muchos. Al club que se lo ocurrió “profesionalizar” las barras bravas de los equipos de futbol en México. Unos dicen que fue el Pachuca, pero al final todos cayeron en la trampa de sudamericanizar los estadios sabiendo la historia detrás de esto.

La fuerza pública de Querétaro por no medir el riesgo de un partido que se sabía de algo riesgo. Al club por no poner más seguridad privada en el partido.

Son culpables también los equipos que patrocinan y protegen este tipo de manifestaciones y que no tienen idea de con quienes están lidiando. Estos mal llamados grupos de animación son un nido de muchos vicios disfrazados con camisetas de futbol. Qué tan peligrosos serán que los clubes en lugar de erradicarlos, los ponen en una “jaula” para contenerlos, en Querétaro ya vimos que pasa cuando se abre la puerta de la jaulita.

También son culpables los medios de comunicación deportivos que le dan promoción a este tipo de manifestaciones con los “reportajes de color”, cuando el color de juego son todos los aficionados que no tienen que ver con los “grupos de animación”. Muchos crucifican estas acciones, pero también muchos son provocadores y alentadores de este tipo de grupos.

Los mismos integrantes de las barras que se enfrentan a golpes. ¿Sabrán que, a la hora de haber problemas, nadie, pero nadie, va a apoyarlos o defenderlos? ¿Sabrán que no son invencibles?

Solución: ¿quitar las barras visitantes?

Hace ya varios años lo quiso hacer el Club de Futbol Monterrey. Con el estadio totalmente vendido se tenia la solución perfecta. Un estadio totalmente credencializado con todos los asistentes identificados se saben quién entra y quién sale del estadio. Las cámaras de alta resolución ayudan a identificar a los posibles agresores.

Cuando el club dijo que no había espacio para nadie de los otros equipos, la prensa empezó a presionar, argumentando discriminación. La liga puso en el reglamento que el equipo visitante debería de tener un espacio reservado y un porcentaje de la capacidad del estadio para que fueran sus aficionados argumentando, el ambiente del estadio.

Imagine que los demás equipos y la liga, hubieran apoyado la idea del Monterrey. Estaríamos hablando de otras cosas.

La solución no es quitar las barras visitantes, es quitar también las barras bravas locales sí, pero lo tienen que hacer ya.

El castigo futbolístico que pidió la CONCACAF

¿Cómo van a castigar a los equipos involucrados? ¿Habrá un castigo de verdad o uno simbólico?

En la Liga de Italia a la Juventus la despojaron de dos Scudetti por estar involucrados en temas de corrupción, además de mandarlos a la Serie B. A Luciano Moggi, director general, lo mandaron a la cárcel 5 años y esta inhabilitado de por vida para tomar cualquier cargo que tenga que ver por el futbol.

Al Milán, también involucrado, le rebajaron 8 puntos.

El reglamento de la liga para los jugadores está bien establecido. Cada tarjeta amarilla o roja tiene un costo. Si el jugador lesiona a un jugador y lo lesiona gravemente, el agresor será suspendido por el tiempo de recuperación del agredido.

Hay castigos para los jugadores, ¿habrá castigos para los equipos?

Les pueden quitar los puntos que llevan hasta ahora, quitarles los campeonatos ganados, mandarlos a Segunda División, desafiliarlos de la liga, hay muchos y muy buenos castigos que realmente sacudirán a las directivas involucradas y pondrían a remojar las barbas de otras en donde se pueden vivir situaciones similares.

Junta de dueños, ¿hasta el martes?

Siendo de tanta gravedad este asunto, ¿porque tener la junta de dueños hasta el martes? No se debe tener una junta presencial para ponerse de acuerdo sobre algo que ya deberían de tener claro. La junta debió de ser hoy, o mañana mismo. Eso tampoco lo entiendo.

No hagan el futbol de las barras, háganlo de los aficionados

Yo fui por más de 30 años casi todas las quincenas al estadio a ver a mi equipo favorito. En 30 años y más no me toco estar cerca o vivir algún hecho violento. Siempre fui al futbol con mi papá y nos pasábamos un buen rato. No puede ser que las barras bravas nos hayan robado la diversión del futbol y lo hayan cambiado en un lugar donde no se respeta la vida de los que traen una camiseta diferente a las de ellos.

No generalizó, pues en las barras hay muchas personas que realmente van a apoyar al equipo y a divertirse, pero esos pocos violentos, echan a perder algo tan bonito como el futbol. Esperemos que hagan algo con visión a largo plazo para que este tipo de situaciones no vuelvan a pasar nunca más.