AMLO y los antihéroes

Según la Wikipedia: “Un antihéroe es un personaje de ficción cuyas características son contrarias o que no corresponden a las del héroe tradicional, ya que los antihéroes son imperfectos y poseen los defectos de la gente común. Un antihéroe, en las obras literarias o narrativas actuales, generalmente realizará actos que son juzgados ‘heroicos’, pero lo hará con métodos, intenciones o motivos que no lo son”.

Ahora que esta de estreno la película de Batman, este personaje puede ser catalogado como un antihéroe porque sus métodos no son los tradicionales para lograr el objetivo del bienestar de las personas. Un antihéroe es lo más humano que puede haber pues no tienen las virtudes que tiene un ser imaginario como Superman al que todo mundo quiere.

El tema viene porque la aprobación de López Obrador está por arriba del 70 por ciento después de lo que ha pasado los últimos meses. En una encuesta realizada por MetricsMX el nivel de aprobación de los que lo hacen totalmente es de 56.7 por ciento y los que aprueban parcialmente es del 13 por ciento.

En su columna de El Financiero, Enrique Quintana dice que la popularidad de AMLO va a la baja con el 54. Ya quisiera cualquier presidente medianamente popular tener ese nivel “bajo” de aprobación.

En una encuesta realizada por Reuters, el presidente Joe Biden, con todo y la proyección que le ha dado el conflicto de Ucrania tiene una aprobación del 43 por ciento , 11 puntos debajo del punto más bajo de popularidad de López Obrador.

Al parecer, las campañas negativas no han debilitado la popularidad del presidente, al menos no tanto como muchos creían. La Casa Gris y lo que ha pasado con Loret de Mola, además de la situación actual del país, no ha sido suficiente como para hacer a AMLO un presidente no querido.

¿Será que AMLO es un antihéroe? ¿Será que ese tipo de figura es la que le gusta a más de la mitad de México?

Si la oposición busca una figura que pueda hacer algo en las próximas votaciones presidenciales tendrá que encontrar a alguien que pueda opacar la imagen de AMLO. Si nos ponemos a pensar en superhéroes, ¿quién es mas popular que Batman? Tal vez, Superman siendo el hombre perfecto o Spiderman con su juventud, Iron Man son su irreverencia o Black Panther siendo un héroe étnico puede ser una mujer como Wonder Woman también.

¿Usted quién cree que sea la mejor opción para hacerle la competencia a López Obrador? Me vienen a la mente algunos, pero habrá que ver si estos tienen la intención y la popularidad necesaria para ser votados o votadas. Esperemos…

Ricardo Pedraza en Twitter: @rickypedraza