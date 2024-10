La vida es una tómbola, tom-tom, tómbola La vida es una tómbola, tom-tom, tómbola De luz y de color De luz y de color . Y todos en la tómbola, tom-tom, tómbola Y todos en la tómbola, tom-tom, tómbola Encuentran un amor ¡Tómbola! . En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño A tu número jugué . Yo soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo Me premió con tu querer . Porque la vida es una tómbola, tom-tom, tómbola La vida es una tómbola, tom-tom, tómbola De luz y de color De luz y de color . Y el ritmo de la tómbola, tom-tom, tómbola Y el ritmo de la tómbola, tom-tom, tómbola Me lleva con tu amor ¡Tómbola! . Tom-tom, tómbola Tom-tom, tómbola ¡Tómbola! . En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño A tu número jugué . Yo soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo Me premió con tu querer . Porque la vida es una tómbola, tom-tom, tómbola La vida es una tómbola, tom-tom, tómbola De luz y de color De luz y de color . Y el ritmo de la tómbola, tom-tom, tómbola Y el ritmo de la tómbola, tom-tom, tómbola Me lleva con tu amor . Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Cantando, cantando, cantando . Mi corazón ¡Tómbola! La vida es una tómbola. Canción de Marisol

Esta canción, que la hiciera famosa la cantante Marisol en 1960, es, si lo pueden notar, una letra intrascendente y sosa, pero que se hizo ultra famosa y fue cantada por varios cantantes durante muchos años .

Fue así como el día de ayer presenciamos ante nuestros desorbitados ojos a través del Canal del Congreso la tómbola que se realizó para “rifar” supuestas vacantes para magistraturas y juzgados.

Diríase que en ese momento las estrellas principales del acto en cuestión fueron las pelotitas de pin pon, que de momento parecían inquietas, se caían desparramándose por todo el “escenario” y ahí tenían a varios caballeros, con saco y corbata, a gatas, recogiéndolas.

La senadora de Morena, Verónica Camino, en su posición de gendarme, y protagónica como siempre, trataba de poner en orden a aquellas pelotitas para que todo fluyera bien.

Mientras tanto un Noroña haciendo cálculos matemáticos al aire así como de: “Si tenemos 500 magistraturas, son 200 pelotas que se usarán para 100 vacantes menos dos, más uno por mil” y así estuvo, sin que nadie le pudiera ayudar a calcular bien porque solo Dios resolvería tal enredo.

Total que ahí estaba la tómbola, ya con las pelotitas adentro. Los primeros minutos, la siempre bella Verónica Camino iba sacando las pelotitas y ¡ah qué recuerdos de los programas de la Lotería Nacional! Y sacaba una pelotita y otra mientras que la otra senadora iba “cantando” los juzgados rifados.

Total que el siempre inteligente Noroña le dijo a la senadora Verónica: “Es que hay que moverle a la tómbola para que se revuelvan las pelotitas”.

Y así fue como por fin la senadora le dio vueltas a la tómbola.

Con ello los legisladores eligieron al azar los primeros juzgados que pasarán por las urnas en un hecho histórico para la nación pues jamás había sucedido esto.

En total casi 1,600 cargos judiciales serán renovados a través de este método, que se piensa termine hasta el 2026.

Una locura por donde se le vea.

Pero Noroña estaba muy feliz, y casi llorando decía que la gente elegiría a sus jueces y magistrados, y que nunca en ningún lugar del mundo se había dado paso a una democratización así.

En el Senado no asistió nadie del PAN ni del PRI, pero no parecía importarle a la bancada morenista. Ellos estaban en lo suyo y no necesitaron de otros ni les afectó la ausencia de nadie.

Claramente ayer se vio que no existe una oposición firme.

Morena lo sabe y se ríe de ello.

Eso de que el “pueblo” va a elegir a sus jueces y magistrados solo el pueblo se lo cree.

Por supuesto no me imagino a alguien del PAN, ganándose una magistratura, pero Roberto Gil Zuarth panista de cepa, dijo que se lanzará para candidato para magistrado y a ver si el azar le favorece, pero lo veo muy difícil.

Y es que ahora el que no sea de Morena, no cuenta para nada. Así que veo a muchos morenistas saboreándose que una vacante sea suya.

Porque pues el pueblo no tiene ni idea quienes son los candidatos, pero sé que alguien o algunos sí lo saben.

Realmente deseo todo el bien para el país, pero Morena finge que todo esta correcta y transparentemente hecho, pero al final es puro show para que al final ellos sean los que decidan. No el pueblo, porque el pueblo no tendrá ni idea de nada.

Y así ya para cerrar el tema, la senadora Verónica Camino leyó con una velocidad vertiginosa los puestos vacantes que salieron sorteados. Muy buena para leer eso sí y ¡sin lentes! Y ya.

Tocó la campanita don Noroña para cerrar sesión y cada quien para su casa a disfrutar lo votado en sabadito.

Ahora sí que no entiendo nada.

Pero hay algo que no anda bien.

Es cuánto.