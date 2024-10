Este sábado 12 de octubre se realizará la insaculación de jueces y ministros, pero el dirigente del PAN, Marko Cortés, ya adelantó que su partido tampoco asistirá a la tómbola en la Cámara de Senadores.

Así lo informó Marko Cortés por medio de un video en redes sociales, en el cual sentenció que el PAN no puede validar un proceso que está “viciado de origen”, en referencia a la reforma al Poder Judicial.

Momentos antes, los senadores de Movimiento Ciudadano también informaron que no van a convalidar en “el bochornoso espectáculo de la insaculación” que se celebrará en la Cámara de Senadores.

Luego de que la Cámara de Senadores presentara la tómbola para la elección de jueces y magistrados, Marko Cortés adelantó que en la sesión no estará presente el PAN.

“No podemos validar un proceso que está viciado de origen, que tiene una suspensión definitiva y que está impugnado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, sentenció el dirigente del PAN.

Movimiento Ciudadano no participará en la tómbola convocada en la Cámara de Senadores

Agregó que el proceso no cuenta con un marco jurídico certero, lo que lo hace carecer de todas las garantías de transparencia y equidad, además de que vulnera el equilibrio de poderes.

Por su parte, la bancada de Movimiento Ciudadano calificó esta insaculación como “bochornoso espectáculo”, pues “significa un enorme atraco a la nación y que lastima profundamente al Poder Judicial”.

El partido que no se puso de acuerdo ni con el PAN ni Movimiento Ciudadano, fue el PRI, ya que confirmó su asistencia en la tómbola en la Cámara de Senadores para asegurarse de que no haya “mano negra”.

“La presencia del PRI será para asegurar que no haya “mano negra” y que no inserte indebidamente nombres de jueces, que sea verdaderamente aleatorio y sin predilecciones. Tenemos que supervisar este método –tómbola-, en el cual no estamos de acuerdo”, e