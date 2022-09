En la CDMX se realizó el primer Foro de Alcaldesas y Electas Iberoamericanas. Un evento internacional que congregó a representantes populares de México, España, del Caribe, Nicaragua, Perú, El Salvador y Uruguay. El Museo de Ciudad de México y el Palacio de la Minería fueron sede de tan importante convocatoria.

No era un acto político más. En él, había mujeres tomadoras de decisiones. Alcaldesas y legisladoras con la voz completa para debatir sobre la transversalización de la perspectiva de género, la economía, la violencia y la participación de las damas en la política.

Primero la agenda del Foro, después, el arte de la concertación. Con acierto las participaciones en las mesas de diálogo y debate. El toque internacional lo pusieron las regentes catalanas de Sabadell, Marta Farrés Falgueras, la jefa del ayuntamiento de L’Hospitalet, Núria Marín Martínez, y la alcaldesa de Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz Romero. Cataluña es ejemplo de gobierno en el viejo continente.

Destacaron en el acontecimiento la anfitriona y jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. La llamada “corcholata mayor” fue recibida con el grito “¡Presidenta, presidenta!”. La presidenta municipal de Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce también fue de las más aclamadas. Atención especial para la sinaloense, en primera fila del evento, la alcaldesa de Elota, Ana Karen Val Medina.

La gobernadora también fue la más buscada para la ‘selfie’ al cierre del coloquio. ¿El mensaje? Si la doctora Sheinbaum es capaz de aglutinar, amalgamar y unir a mujeres con este nivel de liderazgo en todos los rincones del país, entonces es realmente capaz de competir al máximo nivel por la presidencia de la república. Sea por sororidad, conveniencia, o convicción política. El hecho es, que la jefa de gobierno suma y une. En política no hay nada más sincero que una mujer abriéndose de capa para apoyar con todo a otra mujer.

La transformación será feminista, o no será. Los tiempos así lo exigen. Las condiciones están dadas para una contienda presidencial entre lideresas el 2024.

¿Quién es Andrea Chávez?

Hablando de lo preponderante de la participación de las féminas en el quehacer público. Para muchos morenistas fue como “un balde de agua fría” que la joven Andrea Chávez, se alzara con el mayor número de votos como Consejera Nacional de Morena. Ha sido nombrada como Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena. La ‘millenial’ de tan sólo 25 años es una joven de izquierda. Con ideales sólidos en favor de las causas sociales. Desde 2021 es diputada federal por la vía plurinominal.

En San Lázaro es secretaria de la Comisión de Igualdad de Género y de la Comisión de Puntos Constitucionales; también es parte de la Comisión de Justicia. En su trayectoria tiene participación en colectivos Feministas 4T y Red Feminista para la Transformación. Su pasión por defender a su género no es moda; en 2015 representó a México en el foro Youth, Peace and Security organizado por la ONU.

Andrea Chávez Treviño; cercana al Secretario de Gobernación. Tiene hoy la responsabilidad de impulsar las nuevas estrategias de comunicación para Morena. Un eje fundamental en la cuarta transformación. Conecta de manera correcta con sus más de 50 mil seguidores en redes sociales. Dedica, además, tiempo para escribir en el Heraldo de Chihuahua.

La joven con futuro brillante, comienza a ser ya un referente en su justa dimensión. El propio Presidente López Obrador se ha referido a ella como “el relevo generacional”, incluso ha declarado: “Así espero que salgan muchos jóvenes. Igual en la política; cuando veo argumentar a mi tocaya Andrea en la Cámara de Diputados, que tiene 25 años, me da muchísimo gusto.” Y añadió, “me puedo retirar tranquilo, me puedo jubilar tranquilo, me puedo ir tranquilo, porque, así como ella, hay muchos otros, hay relevo generacional, eso es lo mejor que se puede aportar”.

Reunión de Seguridad del Mar de Cortés

Hablando de la directiva del CEN de Morena. El día de hoy, el gobernador Alfonso Durazo, secretario general del partido en el poder presidirá la III Reunión Regional de Coordinación de Seguridad de la Región del Mar de Cortés en Sonora.

Asiste el mandatario Sinaloense Rubén Rocha Moya y sus homólogos de Baja California, Baja California Sur y Nayarit. Así como los altos mandos militares e integrantes de la Mesa de Seguridad de los cinco estados.

Tres de los gobernadores más fuertes y cercanos a López Obrador coinciden en esta reunión. Ya serán tema de análisis para después. Mientras, esperemos, por el bien del corredor noroeste, que las estrategias de seguridad continúen dando resultados positivos.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx