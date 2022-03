La solución está en las MIPYMES

El Banco de México recorto su pronóstico de crecimiento a 2.4 del PIB, con ello coincidió la Secretaría de Economía hace ya 3 semanas y de igual manera, diversos organismos internacionales y del sector privado en México. Con ello la postura del presidente de que sería del 5% del PIB, no tiene bases (2022 a 2024), se esperaría entonces que su secretario de Hacienda diera argumentos de cómo lograrlo. Esto no fue así, de hecho, en reunión con consejeros la semana pasada de Citibanamex señalo que la dependencia a su cargo no hace pronósticos para competir.

Para Banco de México y la Secretaría de Economía los elementos que generan esa expectativa de bajo crecimiento son la pandemia y el incremento de los conflictos geopolíticos, adicional a ello el sector privado señala que son las políticas económicas públicas y las condiciones económicas internas, los dos principales factores que obstaculizan el crecimiento económico.

Para el secretario de Hacienda en su exposición de motivos con los afortunados consejeros de Citibanamex que son de los pocos que los han escuchado desde que tomo posesión hace ya 8 meses. Señalaba que México no va a sobrereaccionar por el conflicto de Rusia y Ucrania. Precisó que la economía tiene sólidos cinturones de seguridad para protegerse de ese conflicto internacional. Confirmo además que la desaceleración económica es temporal, que cumplirá con sus metas presupuestales.

Señalo que su primera línea de defensa es la estabilidad macroeconómica, manteniendo un control de deuda sobre el PIB y que su segunda línea de fortaleza son los programas sociales. También descarto que el alza de precios internacionales del petróleo y el gas vayan a desequilibrar las finanzas públicas, pues se cuenta con coberturas para dar estabilidad al precio en el país. Reconoció que el clima de inversión está castigado a nivel internacional, que, en el caso mexicano, lleva años castigado, dijo que tiene un plan para atraer la industria que está en Asia, no dijo cómo ni cuándo, ni con quien, pero tiene un plan.

La inflación es otro tema, los eventos internacionales son factor, pero como lo señala Jonathan Heath subgobernador de Banxico, una economía estancada y un alza en la inflación son escenarios de mucho riesgo. En su opinión la inflación ya no es transitoria, el riesgo de la inflación al alza, más estancamiento del PIB y bajo crecimiento de empleo formal, generar fuertes presiones presupuestales sino se generan acciones de promover inversión productiva en las regiones clave del país.

Para el Ejecutivo el sector productivo privado no es una prioridad, en sus giras semanales solo se reúne con grupos sociales, que desde luego son muy importantes y que han sido parte de su fortaleza porque busca su cercanía y contacto. Pero en esas giras, no toma en cuenta al sector productivo local y en consecuencia se aleja de quien invierte y genera empleo en México que son las MIPYMES.

Por ejemplo, en Baja California, concretamente en Mexicali se llevó a cabo los días 2,3,4 y 5 de marzo la 21 edición de AgroBaja, la principal exposición agronómica, ganadera, agroindustrial y de pesca, con mas de 50 mil visitantes nacionales y extranjeros, con más de 600 expositores , si bien participaron autoridades del gobierno estatal, a este evento que reúne a personas de diferentes regiones, debió ser por los temas de los fertilizantes y su entorno actual, la obligada participación de autoridades financieras y del sector financiero a nivel federal. Fuera del ámbito local, los medios nacionales, no le dan cobertura adecuada y es increíble que los medios de Arizona y California sí lo hagan y estén presentes.

Este evento generó buena derrama económica esos días en el hotelería, lianas aéreas, restaurantes y se pudo constatar el desarrollo económico de una zona metropolitana con 1.5 millones de habitantes. Baja California genera el 4% del PIB nacional es la 5ª entidad del país en importancia económica junto con Coahuila, Chihuahua y Sonora son el poder del norte suman el 16% del PIB nacional.

Así como esa región del país, están todas (Centro, Sureste, Bajío y Metropolitana), con iniciativas de empresarios regionales, que promueven eventos para atraer oportunidades e inversión en sus estados y ciudades. Con sectores industriales especializados, construcción, herramientas, tecnología, automotriz, transporte, turismo, varios más destacados. Se requiere generar sinergias y políticas públicas que promuevan la inversión regional con capital productivo nacional y extranjero no especulativo o donde siempre nos ponemos o nos ponen de pechito, sino de igual a igual.

La Banca de Desarrollo en vez de ser un lugar de colocación para los amigos del Ejecutivo en turno y colocar créditos a grupos afines por grandes cantidades con recursos públicos, sin ser entonces el detonador de crédito para las miles y miles de empresas en el país que no son apoyadas financieramente de manera adecuada. Esa tarea la debe ver el Ejecutivo, el sector productivo no es el adversario, es la solución y más en estos momentos que ya es cuarto año de gobierno, primero la pandemia y ahora los conflictos internacionales. Las soluciones para bajar inflación, amplificar el consumo adecuado, crear empleos formales, y generar crecimiento económico, están en el sector privado, está en las MIPYMES.

Mario Sandoval en Twitter: @MarioSanFisan