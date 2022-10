Tiene tiempo que no trabajo en una oficina fija, así que mis horarios de trabajo son totalmente aleatorios. En las oficinas hay horarios laborales fijos que en realidad no son de 8 horas diarias. Al menos en donde yo trabaje tienen una suma diferente.

En la semana se trabajaba fijo 9 horas porque se le agregaba una hora por cada hora que correspondía del sábado. ¿Se trabaja en sábado? Muchas oficinas trabajan en sábado medio día, entre 4 o 5 horas, los de la oficina donde trabajaba hicieron las modificaciones para “dar” el sábado libre trabajando más tiempo entre semana.

Este tipo de horarios tienen más de 50 o 60 años de existir y están porque así fue antes, no porque haya un estudio de productividad que ampare que trabajar todo ese tiempo da mejores resultados. Hay una prueba que se está haciendo en el Reino Unido donde se está proponiendo tener una semana laboral de 4 días o 32 horas de trabajo semanal.

En este estudio se han encontrado resultados interesantes

Los trabajadores encuentran un mejor balance entre el trabajo y la vida. Los empleados pueden descansar más tiempo. Pueden pasar más tiempo con la familia, haciendo ejercicio, practicando hobbies o desarrollando proyectos. A las personas que no trabajan en la oficina, pero se quedan en casa, tienen más apoyo pues se pueden repartir las tareas con ese día extra del trabajador en casa.

Para los empleadores hay más productividad y menos días donde los trabajadores se reportan enfermos pues tienen más días de descanso. Los costos de las oficinas bajan pues la oficina se utiliza un día menos. Además, las empresas que tienen este tipo de prácticas le ofrecen a los empleados algo que vale más que el dinero, un día más de descanso para llegar frescos a la oficina.

Para la comunidad y medio ambiente existen también varios puntos positivos. El más importante, creo yo, es la reducción de la huella de carbón de los empleados. Con este tipo de modelos, los empleados solo se transportan 4 días a la semana a la oficina. El número que se calcula en Reino Unido es una reducción en la huella de carbón de 127 millones de toneladas al año, que es lo equivalente a quitar 27 millones de carros de las calles. Esto sería un verdadero “Hoy no circula”.

¿Esto es viable en México? Creo que es bastante complicado. Muchas empresas pagan lo que un excompañero mío decía que eran “horas nalga” o horas que el personal se las pasa sentado esperando a que sea la hora de salida, aunque haya acabado con sus labores antes. Hay un miedo increíble a ser productivo pues en muchas empresas de México, ser productivo es que te asignen más chamba, aunque no sirva para aumentar la productividad. Las hordas feroces de Recursos Humanos buscan como hacer que trabajes más por el mismo sueldo.

Antes de pensar en semanas laborales de 4 días, en México tendríamos que evolucionar al famoso “9 am a 5 pm” gringo o ingles en este caso, que es real. A mí me ha tocado trabajar con oficinas en que tienen sede en los Estados Unidos y a muchas personas ya no las encuentras después de las 5 pm. Si en México se aplicará el “nine to five” mejoraría la calidad de vida de muchos trabajadores pues tendrían más tiempo de estar en casa con su familia o haciendo actividades que no tienen que ver con el trabajo.

Tener este tipo de horarios no significa que se trabaje menos, sino que se trabaja mejor y más concentrado. Ojalá que todos empresarios que dicen que el gobierno de la 4T es como de los años 50, revisen como tratan a sus trabajadores, la igualdad de género en las empresas y si es posible reducir las horas de oficina para aumentar la productividad.

La semana de trabajo de 4 días en el Reino Unido paga lo mismo que una de 5 días. En México metieron en la semana de 5 días, una hora extra para no ir el sábado. ¿Usted cree que los dueños de estas empresas estén dispuestos a hacer un cambio de este tipo? Interesante, ¿No cree?