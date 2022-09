Estando más cerca del ecuador que muchos países que usan el horario de verano podemos evitarlo. Celebró que el ejecutivo federal haya lanzado la iniciativa de quitarlo por la poca utilidad que tiene este en nuestros días.

Los ahorros en energía han disminuido a porcentajes imperceptibles pues la automatización de muchos sistemas electrónicos ha hecho que la luz se encienda cuando no hay sol y se apague cuando si hay sin tomar en cuenta la hora.

Ahora como en el exitoso programa “Otro Rollo” les presentó los cinco puntos en los que justifican que regresemos al horario de invierno y que se elimine el horario de verano según el documento de 27 cuartillas presentado por el ejecutivo federal.

Salud

El horario de verano produce afectaciones a la salud de las personas. En los niños y jóvenes se ha confirmado que las primeras semanas de adaptación a levantarse una hora más temprano se tiene una gran dificultad en la conciliación de sueño afectándolos en el desempeño de sus actividades.

Igualmente pasa para la población en general, provocando efectos en la salud cardiovascular.

Impacto Socioeconómico

El horario de verano puede aumentar los niveles delictivos pues se presenta la necesidad de salir del hogar en la oscuridad, sin el suficiente transporte ni mayor vigilancia.

Opinión científica

Aunque existen diferencias entre la disposición solar entre verano e invierno, la distancia entre los horarios naturales en el territorio mexicano es poca en una misma estación.

Rechazo el horario de verano

La gente que vive los cambios de horario se ha manifestado mayoritariamente en contra.

Ahorro de energía

Desde que se estableció el horario de verano en 1996, se ha contribuido al ahorro de energía consumida pero siempre ha estado por debajo del 1% anual. Se ha ahorrado, pero no ha sido un ahorro significativo.

El punto importante

De los cinco puntos en los que se basa la iniciativa el que consideró más importante es el de la opinión científica. Estamos más cerca del ecuador que otros países donde se aplica el horario de verano por los que los posibles beneficios son menores al de ciudades como Nueva York o Boston.

La idea de este tipo de cambio, tuvo que ver en un principio con el ahorro de energía, pero eso fue cuando se usaban velas. Ahora con los sistemas de automatización en la iluminación y el uso de equipos eléctricos y electrónicos más eficientes, los supuestos beneficios del horario de verano desvanecen.

Quienes sí y quienes no

Dice el documento que envió el ejecutivo al congreso “La presente iniciativa propone abrogar la Ley vigente para sustituirla por una nueva que reconoce los usos horarios conforme al meridiano de Greenwich pactado internacionalmente en 1884. No obstante, se plantea mantener un horario estacional de excepción para los municipios de la frontera norte, dada la profunda integración laboral, social, cultural y económica existente con la zona fronteriza colindante de los Estados Unidos de América”.

Es decir, que solo los municipios fronterizos seguirán los cambios de horario que tienen los vecinos del norte por la conveniencia e intercambio constante que se tiene entre ellos.

Las dificultades del cambio de horario entre comercios

En México, el horario de verano cambia diferente que en los Estados Unidos a pesar que el principal motivo del cambio de horario siempre fue por el comercio que se tiene con el vecino del Norte. Desde el 2007, el horario de verano se cambia el segundo domingo de marzo en los Estados Unidos. En México , salvo los municipios fronterizos que cambian igual que Estados Unidos, se cambia el primer domingo de abril, como lo hacían en EEUU en 1996.

¿Qué significa esto? Que todos los años 2 semanas del año, hay diferencias entre los horarios de ambos países sin que esto sea un cataclismo. Vivimos en un mundo globalizado donde los horarios pasan a un segundo plano. Si alguna oficina o comercio tiene que vivir en un horario de los Estados Unidos pues que sus horarios de atención hagan par con los de los Estados Unidos. Créame que no son tantos los comercios que tienen que operar a las mismas horas para atender a los clientes americanos. En el mismo Estados Unidos existen varios horarios y en los que están en California no tienen problema en trabajar con oficinas en Nueva York, aunque haya tres horas de diferencia en sus horarios. Lo mismo debe de pasar con México.

En mi experiencia para tener reuniones con personas de otras zonas horarias hay que ponerse de acuerdo. Hace tiempo trabaje en un proyecto donde por las zonas horarias que se tenían en los distintos países en donde estaban las oficinas, el único horario en que todos estaban despiertos o que no era una locura despertarse era a las 5 am hora del centro de México. Yo tenía una junta a esa hora todos los lunes y pues me tuve que adaptar. Así como me adapte a trabajar en la zona de Este de los Estados Unidos porque ahí estaba la central de proyecto en el continente americano.

Que cambie y que se quede

Esperemos que la resolución del congreso sea la de aprobar que ya no exista el horario de verano y que no se tomen esto como una “afrenta” partidista pues seguramente la poca popularidad que tienen los partidos de oposición se diluiría aún más si la gente sabe que sus representados votaron por que no se elimine el horario de verano.

23 de septiembre es un día importante en el congreso donde los diputados tienen que ver más por la gente y menos por sus aspiraciones partidistas. Aunque tendría que ser así siempre.

Galimatías

Que mal que la Secretaria de Salud no piensa en traer a México la nueva vacuna bivalente contra el Covid-19 que se está administrando en Estados Unidos. No se puede arriesgar a la población con una vacuna que fabrican en Cuba contra una vacuna que tiene un mayor y mejor investigación. Esperemos que recapaciten y sigan con el programa de vacunación con vacunas probadas como lo han hecho la mayor parte del tiempo.