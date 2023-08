Una nota: frente al conservadurismo retrógrada en la educación pública , la laicidad en la enseñanza, la inviabilidad de lo confesional como eje de la educación infantil, y ante las maniobras originadas por las debilidades políticas de la derecha ramplona que quiere que todo les solucione el poder judicial, se opone la alianza SEP-SNTE. Es un dato fundamental: la fuerza institucional con la fuerza de las organizaciones de masas y el apoyo social a la 4T. El mejor antídoto.

Si se tratara solamente del registro del partido México Republicano aisladamente no encontraríamos claramente el vínculo con los movimientos que se producen en el espectro ideológico nacional, ni con la lucha política actual y la sucesión presidencial. Pero no se trata de un hecho aislado: a la reunión internacional efectuada en México en noviembre de 2022, llamada Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en la que se planteó la necesidad en México de insertar al líder de la Organización Viva México y Manto Guadalupano en la batalla presidencial de 2024, Eduardo Verástegui, siguió el registro estatal en Chihuahua de México Republicano y la gira por distintas regiones del país para convertirlo rápidamente en un partido de ámbito nacional, listo para la competencia presidencial, con el aliento y virtual apoyo financiero desde un sector del Partido Republicano de EUA. Entonces, así considerado en conjunto, el hecho tiene relevancia.

El actor mexicano y ahora cineasta y líder político-religioso antes citado ha desarrollado una actividad intensa y amplia en lo relativo a luchar contra la trata de niñas y niños mediante la organización Viva México, que tiene múltiples comités de ayuda para desarrollar dicha actividad, tanto en EUA como en México. Esto desde luego, además de lo necesario e importante de esta lucha, le da una dilatada base social a los movimientos que él lidera y a su propia personalidad social. Para todo lo cual dicha organización está ligada a un conjunto de ONGs (en México suman cientos) que desarrollan una actividad de lucha conjunta como aliadas activas del movimiento y conforman una Red de Ayuda, con servicios profesionales de apoyo (abogados, psicólogos, etc.), además de que se realizan giras por distintas regiones para promocionar la lucha y los comités de ayuda que integran la Red.

La Fundación Manto Guadalupano considerada una organización altruista, se dedica a localizar a chicas embarazadas que buscan clínicas para abortar y apoyarlas económica y moralmente. Se pretende que éstas decidan finalmente tener a su bebé o darlo en adopción por eso su lema central es “Juntos por la Vida”. Un ideario prácticamente igual al de organizaciones como “Pro-Vida” y otras, pero con mayor fuerza social.

Se trata de organizaciones construidas “desde abajo” (un mérito) para abanderar causas que en el contexto actual poseen un perfil eminentemente conservador ante una nación con una estructura social mucho más diversificada, educada, aunque no necesariamente por ello politizada, porque hay mucha distorsión y manipulación informativa, pero sí con una cultura nueva emergente desde la juventud que se declara “feminista” y además partidaria de una sexualidad sin represiones de ningún tipo. Aparte está la lucha contra la trata infantil que desarrolla Viva México que es altamente loable. Uno de los azotes de nuestro tiempo.

Un gran testimonio de esta lucha y que expresa su concepción al respecto fue llevada a la pantalla mediante el film “Sound of Freedom”. Cuando fue exhibida en EUA en un centro social propiedad del ex presidente Donald Trump este le dijo a Verástegui: “Haz hecho que esta película, sea la más asombrosa, así que creo que, tal vez, convertirse en presidente de México es comparable ¿Cierto?”, a la vez que entregaba un cheque por varias decenas de miles de dólares para apoyar las actividades de la organización. (Figueroa, 06/08/23).

Bandera del Partido México Republicano (Especial)

La prensa nacional dio cuenta de que la polémica alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas asistió el 27 de julio pasado, en calidad de representante de la Asociación de Municipios de México (AMMAC), a una reunión en Washington con la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), organización que respalda a Verástegui en su participación en la lucha de la sucesión presidencial... Verástegui es ahora presidente de CEPAC México.

En sentido estricto ella asistió a un congreso contra la trata de personas, repito, de indudable valor social, pero no podemos pensar que no hubo un acercamiento importante con la CEPAC como tal, una asociación altamente conservadora que repudia todas las causas de la libertad sexual, a la 4T y es de un anticomunismo fascistoide. Veamos si no:

México rompió relaciones diplomáticas con el gobierno del Tercer Reich encabezado por Adolf Hitler en 1941. Pero antes, luego de la nacionalización del petróleo y ante el boicot internacional de EUA para cerrar los mercados a México, ambos gobiernos tuvieron una etapa de cooperación económica importante para México. La lógica de la guerra impuso sus condicionantes geopolíticas y geoestratégicas a México y vino la ruptura (Gleizer, 2016).

Se han documentado fehacientemente los antecedentes de grupos sociales mexicanos vinculados e impulsores del nazismo y de su doctrina política. Hay un caso señaladísimo: el de José Vasconcelos, pero que en general según estudiosos del tema, nunca pasaron de ser menos de 400 miembros en todo el país, los que fueron llamados la “Quinta Columna”, denunciada por Vicente Lombardo Toledano. (Orestes Aguilar, stor.cide.edu/archivos/num_30/coincidencias.pdf)

Talía Vázquez ex esposa del líder del PMR Juan Iván Peña Neder (se casó con ella en 2009) presidente del Comité Nacional del PMR, de quien se separó en 2011, concedió una entrevista a la periodista Sanjuana Martínez en agosto de 2013 en la que declaró que su ex esposo formó parte e impulsó el crecimiento de células sociales de ideología nazi en México, provenientes de diferentes partes del país, en los años anteriores. Además de haber sido coordinador de asesores del secretario de gobernación durante el sexenio del presidente Felipe Calderón. Lo identificaban como integrante de un grupo de políticos llamados “la mafia de los casinos”. Todo ello consignado en el espacio de dicha entrevista en La Jornada en la edición del 3 de noviembre de 2013, página 13, en donde también aparece la foto mostrada por su esposa y que publicó Sanjuana Martínez en donde se ve a Juan Iván Pena Nader con otra persona haciendo el saludo nazi. Refirió su esposa entonces que en la caja fuerte de su casa llegó a tener $2.0 millones de USD en efectivo. En aquél momento todo ello no tuvo la relevancia que puede llegar a tener hoy. Generamos una narrativa periodística, no estigmatizamos.

El propio Juan Iván Peña Neder (miembro del PRI durante 19 años, de 1983 a 2003) en una entrevista posterior negó rotundamente todos los señalamientos hechos. Pero si todos estos precedentes no tienen significado alguno para el INE Chihuahua y lo consideran a este partido y sus dirigentes compatibles con un sistema y con instituciones creadas para el juego democrático, entonces así estamos. La contienda electoral por la presidencia de México se dará con la legislación en vigor. Esperamos que aflore lo mejor de todos durante ella.

¿Tenemos allí en el PMR una nueva opción? Los electores lo determinarán. Mi opinión es que no.