Sonoro Power

Nada es casualidad en política e incluso la fecha en que se realizó el debate alrededor de la ahora malograda “reforma eléctrica” promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue totalmente premeditada para exhibir las negativas y carencias de la oposición y a los 223 legisladores que votaron en sentido negativo, como los traidores al interés nacional que son.

Me explico, la sesión ordinaria que se realizó en una jornada totalmente extraordinaria de domingo, al final de las vacaciones de Semana Santa, fue el Domingo de Resurrección de la fe Católica, fecha que en la tradición anglosajona se utiliza para festejar la Pascua, pero que en México y algunas comunidades de España se utiliza para la “quema de Judas”, es decir es el día en que se expone a los traidores.

En esa fecha se apedrea, se quema, se lincha a un monigote que es la representación de Judas Iscariote, el oscuro personaje, apóstol de hecho de Jesús, que lo vendió por unas cuantas monedas de plata y la gente lo desprecia, justamente por el imperdonable acto de traición que cometió.

Claro, en el caso del simbolismo político que se busca enfatizar de los integrantes de la sui generis alianza opositora que integran las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC, las cosas, no van al extremo del apedreamiento público, aunque sí al escarnio y señalamiento, porque presuntamente esos legisladores, sus dirigentes y los que expusieron sus razones en la sesión, sirven a intereses extranjeros, están contra el pueblo y el interés nacional.

La verdad es que a nivel del significado político de las cosas, la planificación de la efeméride no pudo ser más certera, pues en todo momento el empeño de López Obrador y los legisladores de la 4T fue el exhibir a sus rivales como unos traidores a la patria.

En la mañanera de este lunes 18, el presidente López Obrador lo subrayó:

“El día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que, en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras, que se dedican a medrar, a robar, y estos diputados los respaldaron, a los saqueadores, para decirlo con claridad” AMLO

“Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño, así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia, los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional”, agregó.

De hecho el presidente calificó de “lamentable” la actuación del PRI y en especial de su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno, quien en los hechos y en la forma contrajo un raro caso de amnesia al olvidar que la inseguridad, la corrupción, la ruina del sistema de salud, los gasolinazos, las alzas en las tarifas eléctricas y demás males que señaló, tienen origen en los gobiernos emanados de su partido.

Al Movimiento Ciudadano y al PRD los calificó de paleros y al PRI de comparsa del PAN, partido del que además sostuvo que fue creado precisamente para servir a intereses extranjeros.

Por supuesto, fue una derrota legislativa, porque al final no se consiguió un solo voto en la oposición y sí que 2 legisladores aliados en el Partido Verde, Rocio Alexis Ganino y Andrés Pintos Caballero se pasaran al otro lado, a la par de que una legisladora de Morena, en este caso María Guadalupe Chavira de la Rosa, por alguna razón en el momento de emitir, su voto, no lograra hacerlo.

Más allá de esas “casualidades” de la batalla legislativa, no sucedió nada nuevo, la oposición cumplió el papel esperado, no hubo acuerdos, no hubo negociación, y todo hace pensar que así es como se planificó.

El gobierno federal además previendo lo que previsiblemente ocurriría, ya había mandado desde el jueves a la oficialía de partes de la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma a la Ley Minera, a fin de preservar el litio (como se previó en la Reforma Eléctrica) con la salvedad de que este caso no se necesitaba una Reforma Constitucional, es decir, bastaba la mitad más 1 de los votos (251), votos que obviamente ya se sabe, el presidente tiene (275 de hecho).

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva dio fe desde el domingo, al final de la sesión, que en los hechos la iniciativa de reforma ya estaba en sus manos, por lo que se citó a una nueva sesión para este 18 de abril.

Y tan fue así que en solo unas horas de debate, la reforma a la Ley Minera ya había pasado.

El presidente López Obrador advirtió desde la manera de este lunes, que su interés en este momento es proteger a ese mineral estratégico, del que por cierto hay abundantes reservas en mi estado, y por primera vez habló abiertamente de la posibilidad de expropiar las concesiones que ya existen, crear una empresa dedicada a su explotación a imagen y semejanza de Petróleos Mexicanos y que en paralelo se explorarán los caminos para impulsar los desarrollos tecnológicos y de infraestructura que permitan su aprovechamiento a favor de los mexicanos.

Al final, y con solo unas horas de diferencia, López Obrador fue capaz de transformar la derrota legislativa en un triunfo político, exhibir a sus rivales como traidores, colgarles el mote de “Judas” a ojos del pueblo y de pasadita, alcanzar el premio mayor, que no es otro que garantizar que el litio de Sonora, sea para los mexicanos.

Demian Duarte: @Demiandu

Correo electrónico: demiandu1@me.com