Para los usuarios de la industria aérea una de las peores pesadillas es enfrentarse a la pérdida del equipaje. La desesperación que se siente al bajar del avión, y esperar inútilmente en las bandas de entrega de equipaje porque la maleta no aparece, es todo un periplo que comienza con buscar al personal de la aerolínea, para luego levantar reportes y esperar a recuperar el equipaje.

Por eso la tecnología puede convertirse en nuestro mejor aliado. La empresa Apple ha creado los “Apple AirTags”, ¿qué son?, la página de la compañía tecnológica Apple las describe así:

“El AirTag te ayuda a encontrar tus cosas muy fácilmente. Ponle uno a tus llaves y otro a tu mochila para que siempre puedas ver su ubicación en la app ‘Encontrar’. Además, esta app también te permite localizar tus dispositivos Apple y mantenerte en contacto con tus familiares y amistades.”

¿Cómo funciona? El AirTag envía una señal Bluetooth segura que puede ser detectada por dispositivos cercanos en la red de la app, incluso envían la señal a la iCloud para poder ver el objeto en un mapa. Todo esto con la confianza que los datos están encriptados.

Pues bien, un pasajero ha puesto en jaque a una aerolínea AerLingus. Elliot Sharod, ciudadano del Reino Unido, regresaba de un viaje a Sudáfrica, haciendo dos escalas, una en Abu Dhabi y otra en Frankfurt. En esta última escala, gracias a estos dispositivos, se percató que su equipaje jamás fue colocado en su avión con destino a la ciudad de Londres.

La aerolínea se disculpó con él, asegurando que recibiría su equipaje en su domicilio. De las tres piezas documentadas, solo aparecieron dos. Por lo tanto, este usuario, cansado de quejarse con la línea aérea sin recibir respuesta satisfactoria, decidió crear una presentación de Power Point explicando detalladamente el viaje que hizo su equipaje, y demostrando dónde se encontraba la maleta faltante, gracias al AirTag, de Apple.

Esto podemos leer en el perfil de Twitter del usuario:

“Hi @AerLingus - perhaps a PowerPoint presentation on the journey you’ve sent my lost/stolen bag on will help? I’ve told you multiple times where it is and you’re doing nothing about it. This has been a shocking experience with you” (Hola @AerLingus ¿Quizás una presentación de PowerPoint sobre el viaje en el que envió mi bolso perdido o robado podría ayudar? Te he dicho varias veces dónde está y no estás haciendo nada al respecto. Esta ha sido una experiencia impactante contigo.)

Pasajero que perdió su equipaje