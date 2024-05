Entre mis diversos grupos me llegó un video que me invita a entrar a una página donde te “aconsejan” como votar según tu sección para que “no gane la 4T” y no pase todo lo que tiene que pasar para que se cumpla la profecía del comunismo y todo ese rollo.

Espero que en este caso la curiosidad no mate al gato y metí el ejercicio revisando varias secciones. Según la sección te dice porque diputado federal, senador y por supuesto la candidata a la presidencia para que no gane Morena.

Lo hice para el sector donde vivía en Monterrey, donde viven unos parientes y otro de la Ciudad de México. Después busque la ciencia de la página y cómo te ayudaba a elegir.

Le cuento, la página se basa en los resultados de las encuestas realizadas por Massive Caller, el día 16 de abril, el ejercicio lo hice el 30 de abril. Los resultados son en Nuevo León son votar por Fuerza y Corazón en la presidencial y por los diputados federales y por MC en los senadores pues según Massive Caller son los que van mejor en sus encuestas.

¿Usted basaría su voto en lo que dice una encuesta, sobre todo si es de Massive Caller? Sin buscar ofender a los que van a usar esta herramienta para determinar su voto, esta “herramienta” sería solo para quienes no les interesan las propuestas de los candidatos y solo les interesa que no gane Morena.

En Nuevo León, donde están gravemente peleados los del MC contra los de la Alianza sería una tontería hacer un voto combinado, por ejemplo. Lo mismo debe de pasar en otros lados.

Si no le gusta Morena, no vote por Morena y vote por los partidos que son de su preferencia. Esta página hace el “voto útil” para los que decidan los de Massive Caller y no lo que usted decida.

Lo bueno es que el contador hasta ahora no ha pasado de los 90 mil usuarios, falta saber quiénes se decidirán por seguir el “algoritmo” chafa de la página.

Que no decidan por usted.