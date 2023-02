Qué complicado debe de ser para las cúpulas de la oposición buscar un candidato lo suficientemente popular como para ganarle a los de la 4T y lo suficientemente fifí para que les guste a los que están en contra de Morena.

Encontrar el perfil perfecto es complicado, como encontrar a alguien tan popular como AMLO que no piense como él o que no sea parte de Morena. SDPnoticias publica un tracking diario sobre la opinión de la gente sobre los candidatos que van a la cabeza y se ve bastante complicado.

Haciendo un ejercicio de reflexión sobre los candidatos que suenan, la verdad me parece complicado que exista un cambio de mando en las próximas elecciones.

El PAN

Por el PAN suenan Margarita Zavala y Lilly Téllez. Zavala ya probó que es ser precandidata independiente y no llego a las boletas. Lilly Téllez tiene como único argumento que hará todo lo contrario a lo que esta haciendo el presidente ahora y que no construirá nada sobre los proyectos que esta trabajando el actual gobierno. La verdad no creo que salga una candidata que compita con Morena de esta selección.

En el tracking diario de MetricsMX están “parejeando” en preferencias. Creo que el PAN puede proponer a mejores candidatos o candidatas.

El PRI

Por el PRI suenan Beatriz Paredes y Alfredo del Mazo. Candidatos de pura cepa priista que podrían tener una oportunidad si se despierta el partido tricolor de aquí a las elecciones. Mucho ha perdido el PRI, pero puede ser que, como el ave fénix, algo resurja desde las cenizas. No se si con estos candidatos o con otros, pero creo que, en esta elección la alianza debería escoger el candidato el PRI y no el PAN.

MC

Del tracking diario salieron los que han levantado la mano para ser candidatos, los gobernadores de Jalisco y Nuevo León. Enrique Alfaro y Samuel García han planteado la posibilidad de ser candidatos por MC para la presidencia, pero no figuran entre los mas populares.

El que siempre ha estado en la lista es Luis Donaldo Colosio Riojas, aunque el se ha bajado varias veces del carrito al parecer es el mas popular del partido naranja. ¿Será que los del MC quemen esa barajita en estas elecciones o se esperaran a la siguiente?

No descartaría a Dante Delgado o al mismísimo Alfaro para la candidatura, pero ellos no son los populares entre la gente.

Entonces, ¿Quién sería el Anti-AMLO?

La elección es complicada pues como le dije al principio, este candidato tienen que ser tan popular, tan “raza” como lo es López Obrador, pero con un tinte que les guste a los anti-morena. Pensaría en algún integrante actual de Morena que tenga la ambición de ser presidente y que pueda y quiera dejar a Morena. A mi solo se me ocurre uno que empieza con M y que parece que no es la primera elección del presidente, al menos por ahora.