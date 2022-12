Y pues tarde, pero llegó ooootra sanción del INE para Claudia Sheinbaum… que no es sanción. Se me vienen a la cabeza dos preguntas: la primera, ¿por qué solo a la jefa de gobierno si todos y todas, de todos los partidos, andan haciendo lo mismo?; la segunda, ¿por qué castigos que no castigan nada?

Tratemos de entender estos enredos legales y políticos. A Sheinbaum se le ha pedido que suspenda todas aquellas actividades que, ante los ojos de este instituto electoral —pero también ante los ojos de miles— son actos de campaña anticipados. El INE ha venido ya con anterioridad haciéndole exhortaciones a la jefa de gobierno para se alinee y detenga su adelantada carrera por la presidencia en el 2024.

Hasta ahí, muy bien. No se permiten los actos anticipados de campaña. Pero, ¿por qué solo se le hace tal señalamiento a Claudia? ¿Por qué no a Marcelo Ebrard, quien tiene tantas bardas como ella? ¿Por qué no a Adán Augusto López, cuyas mantas están en todo México y en Tabasco, en una visita de AMLO, saturaron los puentes peatonales y vehiculares? ¿Por qué no se pide a la panista Lilly Téllez que deje de decir en redes sociales y en entrevistas que ella será presidenta y hasta promete encarcelar a Obrador? ¿Por qué no se le saca tarjeta amarilla a Beatriz Paredes, que andan aceleradísima pidiendo el voto en todas partes?

Me dirán que el INE solo procede ante denuncia de alguien y que solo se denuncia a Sheinbaum. Supongo que eso dicta la norma burocrática, pero a veces la cultura popular es más sabia que las leyes. Lo que no es parejo, es chipotudo, dice el dicho. Está bien llamar la atención y castigar a Claudia, pero si no se hace lo mismo con todos parecerá injusto.

Curioso es que el INE ha sido errático y ha perdido peso y valor pues ha sido débil para sancionar con mano dura las evidentes acciones de campaña que han realizado diversos personajes en Morena… y del PRI y del PAN.

Sin ir más lejos, el INE no sancionó al presidente AMLO por la marcha del 27 de noviembre toda vez que, aseguran, que al no haber un proceso electoral en curso, no se podían emitir medidas cautelares para los participantes. ¿En serio? ¿Entonces por qué la amonestación a Claudia Sheinbaum si no hay elecciones en curso? No se les entiende nada.

El caso es que, derivado de denuncias presentadas por Jorge Álvarez Máynez, quien es coordinador de la bancada naranja y otros ciudadanos, el INE ha decidido terminar por sancionar y detener las campañas en lonas y en bardas a favor de Claudia Sheinbaum, mandataría capitalina, y aspirante a la presidencia de la república. También, se supone, el INE sancionará todo lo relacionado con los logotipos de Claudia Sheinbaum, #EsClaudia, EsElla y Para que siga la transformación, difundidos en redes sociales y en cualquier lugar visible posible.

Entonces, he de reconocer me extraña el proceder del INE: Unas cosas no las sanciona, pero con la queja de Movimiento Ciudadano, entonces ya procede. ¿Y quién castiga a las otras corcholatas de Morena y a las del PRI y del PAN que andan en las mismas?

El INE la verdad de las cosas es que le pide algo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy complejo a Claudia Sheinbaum: que se pronuncie públicamente, a través de sus redes sociales, o de cualquier otro medio de comunicación, para deslindarse de estas pre-campañas que se han detectado en al menos once estados de la república. ¿Ese es el castigo? ¡¡¡Eso no castiga nada!!! Claudia se deslindará y dirá que ella no pinta las bardas y todo seguirá igual.

Pero Claudia Sheinbaum también podría aprovechar la oportunidad tener un momento estelar: aceptar el llamado del INE, apegarse y acatar las reglas y ponerse ella misma a borrar bardas… mucho pedir sería que aceptara que ha estado promoviendo su imagen, ya que de hacerlo se ganaría la descalificación, así que no lo va a hacer porque no es suicida. Pero podría darle la razón al INE y colaborar con el instituto. El grave problema que veo aquí es que la naturaleza de Claudia no permitirá que esto sea posible.

Claudia es de esas mujeres, que desde muy jóvenes se rebelaron a todo lo que les parecía injusto o a todo lo que contuviera normas y reglas. Está en su ADN, lo lleva en su sangre. Y no está mal.

Pero ella quiere ser presidenta, no ostenta cualquier puesto ahí sin importancia, entonces debe de poner el ejemplo de que cuenta con recursos para lograr una gran dosis de inteligencia emocional, y tomar aire y entender que debe de bajarse de estas precampañas, o bajar a sus simpatizantes, ya que a todas luces son ilegales. pero que además nos cuestan dinero a todos, en tiempos donde la inflación y la carestía son evidentes.

Es grave y es peligroso que, como aspirante a la Presidencia, nos encontremos a una mujer que no quiere aceptar reglas, que se las brinca, y que peor aún las ignora. Porque Papá Obrador ha querido que su nena favorita odie lo que él odia, y desprecie lo que él desprecia, e ignore lo que él ignora. No puede comportarse así si quiere ser presidenta.

Pero es de justicia decir que no solo Claudia anda pasándose las reglas del INE por donde se le antoja: todos los otros y las otras andan en lo mismo. Lo aprovechan Marcelo y Adán, que siguen tan campantes mientras el INE castiga a la jefa de gobierno, y disfrutan la ventaja de promoverse sin que se les denuncie Lilly y Beatriz Paredes. Lo absurdo es que la panista y la priista no entienden que por no respetar las reglas le hacen el favor a Morena de quitarle fuerza al INE que Obrador quiere desaparecer. Porque Morena gana si se debilita el organismo que regulo y que funciona como árbitro en las contiendas electorales. Si la oposición no de ejemplo de respeto al INE, el instituto más fácil morirá.

Los políticos claramente hacen lo que quieren. Y el ejemplo que se le da a la niñez y la juventud mexicana es muy delicado también, porque muchos niños y jóvenes admiran o al menos reconocen y ubican a Claudia Sheinbaum y a otras corcholatas, pero si las ven rompiendo reglas e ignorando a organismos que regulan su actuar, ¿qué podemos esperar de nuestros niños y jóvenes cuando se enfrentan a la autoridad y a sus superiores? Hoy lo estamos ya viviendo, jóvenes que sacan al maestro de las aulas para querer dominar y controlar ellos todo, no sus maestros y directivos. Es preocupante, pues se hace un llamado a la rebelión de cualquier regla que se les ponga enfrente.

Por eso pienso que esta es una oportunidad de oro para Claudia.

Porque, de acatar los lineamientos del INE, por primera vez nos encontraríamos con una mandataria que respeta las instituciones y que decide obedecer, no solo al presidente, sino a otras instancias y a otros organismos. Pero es también una oportunidad del INE de exigir lo mismo a todos, no solo a Sheinbaum porque todos hacen lo mismo sin ningún rubor.

Claro que sé que le dará mucho coraje no poder seguir haciendo gira por el país o ver su nombre plasmado en todos lados, pero Claudia debe de entender qué hay tiempos para todo. Que simplemente el que haga bien su trabajo en la CDMX, sin tenerse que escapar cada domingo para irse de gira, sin necesidad de bardas que nos recuerden que muere por ser presidenta, hará mucho más por ella y por su campaña. Lo mismo digo a Marcelo, Adán, Lilly, Paredes.

Me parece que si Claudia acepta este llamamiento del INE por controlarse, sorprenderá muchísimo a un muy amplio sector que no simpatiza con ella y que no votaría por ella este 2024.

A mí, en lo personal, me cambiaría toda la idea que tengo de ella. Si los otros hacen lo mismo también me sorprenderán positivamente.

En verdad, no termino de entender por qué esta ansiedad y esta prisa de Obrador, de Claudia, de Marcelo y las corcholatas del PRI y del PAN por adelantarse tanto a los procesos de campaña. ¿Porqué se sienten tan ansiosos, tan necesitados de adelantarse?

Se ven con más miedo que seguros y eso es preocupante.

Veremos cómo responde la jefa de gobierno ante esto y dependiendo de lo que responda, será un parteaguas muy claro de lo que estará por venir en esta contienda hacia el 2024. A las otras corcholatas de otros partidos les digo lo mismo. Y al INE le suplico que actúe rápido contra todos, es decir, que reparta tarjetas de amonestación en forma pareja.