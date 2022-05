El pasado tres de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana (NOM), fue la Secretaría de Economía que dio a conocer las disposiciones que establecen criterios de inspección para TODOS los autos en el país, en la citada NOM se detallan las nuevas disposiciones de revisión técnica, física y mecánica para que todos los autos puedan circular bajo condiciones de seguridad en todo el territorio nacional.

Su fundamento lo razonan en base a una serie de acuerdos internacionales que formaliza nuestro país en años anteriores y que la mayoría desconoce y que se verán afectados, toda vez que la NOM faculta para que esta revisión y su costo se aplicado por los gobiernos locales, los cuales por su burocracia, corrupción y mala ejecución destacan sin que el chapulín colorado nos defienda de estos abusos. Esta NOM 236 es adicional a la verificación ambiental que se lleva a cabo por lo menos en la zona metropolitana de la CDMX dos veces al año en la mayoría de los vehículos. En promedio son 800 pesos anuales por esas verificaciones ambientales y ahora esta será del orden promedio de 1 mil pesos. Así que esta nueva verificación significa que el propietario no solo tendrá que pagar 1 mil pesos, sino darle mantenimiento a su vehículo para que pase la citada verificación.

¿Quién será el responsable de la verificación? ¿El amigo o compadre del funcionario local o estatal que tiene un taller mecánico? ¿En el caso de la zona metropolitana de la CDMX serán los verificentros? ¿Quién o como determinan quienes serán los maestros iluminados por sus conocimientos mecánicos de los automóviles? ¿Quién los certifica y que procesos se implementarán para no regarla como siempre?, pues la NOM 236 no lo dice y se empezara a cobra a partir de noviembre de este año y eso solo refleja precipitación, falta de información y apoyo a la economía de los mexicanos.

¿Era necesario hacer esto en los momentos actuales? O se le traspasa la ineptitud y burocracia al ciudadano y lo envisten de legal y necesario porque lo hacen Alemania o Argentina. Nada más que ellos no tienen ni la mitad del parque vehicular mexicano que es el sexto a nivel mundial, con todo y chocolates o autos nuevos o viejos somos el quinto parque vehicular del país y esta verificación tan particular no se aplica en USA, China, India o Brasil. No se la acaban si la implementan como se pretende aquí que seria en los próximos seis meses.

Nuestros representantes en las cámaras y opinólogos de todo y nada en los medios tradicionales, nada mas no dicen nada al respecto, no hay interés en analizar el tema al final no hay quien les pague por hacer sus dramas de cada día. Pero el ciudadano común, tendrá ahora la presión de reparar sus vehículos y contar que en noviembre quien sabe cómo un disque experto autorizado verificará las condiciones físicas mecánicas de su vehículo, todos pagaran su nueva verificación si quieren circular en el país para ir al trabajo, recoger a los hijos, asistir a la escuela o diversas actividades. A las autoridades y a la Secretaría de Economía este tema no le interesa.

Los que ya se frotan las manos son los verificentros, talleres mecánicos, autopartes, aseguradoras, las agencias de seminuevos y nuevos y los simpáticos coyotes que estarán atentos para resolver cada asunto y brincar la verificación. Todo eso no dice la NOM 236. La citada verificación, contempla la revisión de parabrisas, limpiadores, carrocería, llantas, suspensión, transmisión automática, dirección hidráulica, seguridad interior, retrovisores, entre otros requerimientos mas que están detallados en la liga que anexe en el primer párrafo de esta columna. Así que las posibilidades de pasar la verificación sin observación alguna son bajo la responsabilidad del propietario del vehículo, por los que los jefes y jefas de familia, tendrán un nievo motivo para pensar en cómo no solo contar con los 1 mil pesos para la verificación, sino contar con el presupuesto suficiente para reparar y tener en excelentes condiciones su vehículo.

Esta nueva medida no pudo pasar sin el visto bueno de Gobiernos Estatales, municipales, Hacienda y Gobernación, tan activos en el control inflacionario, el crecimiento regional y la legalidad en el país, que esta NOM 236 no tuvo observación alguna. Además, han de considerar en sus posiciones que México cuenta con un excelente transporte público en cada población del país, que está en perfectas condiciones, accesible y es muy seguro. En su postura silenciosa, han de pensar que lo importante es que al final esto significa ingresos anuales por 50 mil millones de pesos con el actual parque vehicular. Un monto relevante y que repartido presupuestalmente argumentaran que es para obra pública y otros compromisos.

Mi sustento de lo anterior tiene base en que en México hay 50 millones, 594 mil, 282 vehículos, ello con cifras del último censo reportado del INEGI, la evolución del parque vehicular es expansiva, en 1980 existían 5 millones de vehículos en el país, para 1990 cerca de 10 millones de vehículos registrados, para el año 2000 subió a 15 millones de vehículos y para 2010 el número se ubicó en 32 millones de vehículos en el país. A partir de ese año, se suman en promedio por año 2 millones de vehículos al parque vehicular. Del total de vehículos 75% son automóviles, 2% son autobuses de pasajeros y el 23% corresponde a vehículos de carga. El 35% del parque vehicular está registrado en la zona metropolitana de la CDMX, toda la región Norte del país con el 32%, la región Occidente/Bajío con el 15% y el Sur Oriente con el 18%.

De acuerdo a la Asociación de la Industria Nacional de Autopartes, el parque vehicular tiene 15 años de uso con datos a 2020, el cual ha ido envejeciendo por razones económicas de los propietarios, que optan por reparar y dar mantenimiento a sus vehículos, o bien optan por adquirir vehículos seminuevos

El parque vehicular total registra que hay 18 millones de autos chocolate, la mayor parte en el norte del país, por lo que no hay seguros para cobertura adecuados, los problemas mecánicos y de refacciones asociados, sin embargo, lo atractivo de los precios han sido la opción para millones de mexicanos y eso ha generado su expansión en el parque vehicular. En el mundo destaca USA con más de 320 millones de vehículos, le sigue China con 160 millones de vehículos, la India con 150 millones, Japón con 90 millones de vehículos, Rusia con otros 80 millones de vehículos, México y Brasil con un parque vehicular del orden de los 50 millones de vehículos. Así que estamos en el grupo con mas vehículos registrados. En el caso de México, la mala y corta inversión y planeación de transporte público, eficiente, seguro y suficiente. Son factores que han estimulado el expansivo y desordenado crecimiento de vehículos, aunado a la mala infraestructura urbana en zonas populares principalmente en las 25 zonas metropolitanas más pobladas de México.

Para mover los vehículos en México se consumen cerca de 800 mil barriles por día de gasolina (fuente global economy/ Departamento Energía USA), somos el 4º Consumidor de gasolina en el mundo.

Por otra parte, con datos de INEGI, están registrados 186 mil establecimientos dedicados a la mecánica, reparación, mantenimiento y servicio eléctrico automotriz, el 90% son microempresas y generan 500 mil empleos, existen más de 50 mil refaccionarias automotrices, que generan otros 500 mil empleos

La industria automotriz mexicana es el sexto fabricante en el mundo, primero de América Latina, el sector aporta el 20% del PIB manufacturero y el 4% del PIB nacional.

El 70% de los autos que se venden en México es con crédito. Y destaca que el financiamiento es otorgado en un 80% por los intermediarios no bancarios (Sofomes) y el 20% por los Bancos.

Esta nueva verificación que establece la NOM 236, tendrá efectos colaterales, no solo es su aplicación, que de entrada se ve mal planificada y menos como se ejecutara por los gobiernos locales y que destino tendrán esos recursos y que por transparencia debe ser expuesto con claridad. Por otra parte el sector automotriz busca renovar el mercado automotriz, reactivar el mercado interno, pero no hay una estrategia que motive a ello, como son generación de empleos y accesibilidad para adquirir vehículos nuevos, que van desde la chatarrización de vehículos en malas condiciones para adquirir uno nuevo y genera menos contaminación, hay mucho por hacer pero con medidas como al NOM 236 solo se genera impopularidad y eso a los políticos les debe interesar y más en estos tiempos, pues esto si pega al ciudadano jefe o jefa de familia y a su patrimonio familiar sin retorno de algo bueno, visible y tangible a cambio. En diálogos esta semana con colegas abogados y del sector financiero, consideramos que esta medida es precipitada, improvisada y que, si bien el monto que representa es realmente el motor de su aplicación, debió ser razonada y discutida de manera diferente a la imposición. Por lo que efectos legales colaterales también son de considerar.