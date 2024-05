Los apagones, los drenajes mal olientes y la falta de agua desenmascara a las malas administraciones federales, estatales y municipales. Todas las secretarías de cosas que tienen que ver con los servicios públicos deberían tienen una socia que no tiene palabra y se comporta como ella quiere, la madre naturaleza.

La naturaleza no ha sido tan benéfica en estos últimos años pues los extremos han mostrado la ineficiencia en la administración de muchos de nuestros gobernantes. Con fiestas de aniversario de sucesos históricos siento que a todos les ha ido como al América en su centenario con el campeonato perdido en contra de los Tigres.

Ayer por la tarde noche le tocó a varios estados vivir la ineficiencia de la red eléctrica de nuestro país. Como ese contacto al que le cargamos todos los aparatos eléctricos que ya está sacando chispas así está el sistema eléctrico que no está pasando la prueba contra la ola de calor.

El gobierno de la 4T podrá tener las cosas controladas en el tipo de cambio. Los gobiernos estatales podrán presumir que llegan inversiones millonarias. Pero, un gran pero, si no administran bien las infraestructuras básicas de servicios están construyendo sobre arena.

Mire que yo ahora estoy en un hospital de la zona metropolitana de la gran Tenochtitlan y nos tocó un pequeño apagón que nos preocupó por unos segundos pues todos los aparatos acá son eléctricos, desde las bombas de infusión hasta los concentradores de oxígeno.

En mi querido Monterrey, la cosa no pinta también, en los recorridos de todos los candidatos menos donde son muy “happy” se muestran todas las fallas en la infraestructura de drenaje a los cuales no se les ha dado mantenimiento. Eso es delicado pues las fallas en el drenaje son un foco de infecciones además que pueden contaminar ríos y mantos freáticos. También hay fallas con fugas de agua que llegan al ridículo pues muchas de ellas son causadas por un descuido en la operación de las tuberías y otros en la falta de mantenimiento de estas.

Los gobiernos que pintaron el túnel y conectaron el Parque Fundidora con el Parque España no le metieron dinero en las obras que no se ven y que molestan pues es abrir calles y no poderlas pintar del color del partido.

Los encargados de la electricidad deberían de pensar en una privatización parcial, al menos, para que la iniciativa privada que “jala” un montón de electricidad se pueda auto abastecer en picos de demanda. La CFE no va a dejar de ganar menos pues la demanda seguiría parecida.

En Monterrey y su área metropolitana se necesitan cambios y siendo la capital la que tiene mayor población y demanda de estos servicios yo buscaría a alguien que si le sepa. Los planes del futuro deben tener una base sólida en el presente. El primer paso para ayudar a los niños, personas de la tercera edad y mujeres es teniendo servicios públicos de calidad. Grandes banquetas y rampas para las sillas de ruedas no eliminan el olor a caño que hay en varias zonas de la ciudad por la falta de mantenimiento de esas tuberías. Es increíble que en tres años no se le haya dado mantenimiento, al menos el básico, a la infraestructura de drenaje. Y más complicado será después del 2 de junio, donde si no llueve habrá una reducción de agua en toda la ciudad. El mensaje que se dará tendrá diferente tonalidad dependiendo del ganador de la contienda, mensaje de lo “hacemos por tu bien” si ganan los que quieren que ganen los que están en el poder. “Es por culpa de la vieja política” si ganan los que no son los favoritos de los que llevan ahora el estado o la federación.

Ojalá este nublado y llueva para que esto no se convierta en una realidad próximamente.

¡Piense su voto!

Galimatías

Hoy ganan mis Rayados, es todo el “tuic”.