AMLO prometió en el 2010 que no permitiría que el país se militarizara. Decía que él deseaba de ser presidente que en lugar de que hubieran militares en su gabinete, tendrían que haber secretarios de Economía y de Educación.

Hoy, el presidente está acorralado. Y el discurso de antaño ya lo borró de su mente, ordenándolo borrarlo también de sus mentes a quienes lo rodean. O le entran o le entran.

Hoy el presidente quiere que la Guardia Nacional le sirva y que esté a su entera disposición, claro que eso no lo dice así, lo maneja como que es mejor que todo sea uno solo para mayor seguridad de todos, dice.

No le interesa una Guardia Nacional para cuidar de nadie, solo necesita saberse cuidado y apoyado él.

AMLO está asustado y está desesperado. Siente la necesidad de tener un ejército que lo respalde, no importa de donde venga: Si sea soldado, si sea marino, si sea militar o algún ciudadano. Necesita construir su fortaleza y es que el Palacio Nacional, donde vive ya le resulta pequeño e incómodo. Y es así porque cada vez es más la gente desilusionada de el presidente que le empieza a dar la cara y a reclamar.

Las puertas de Palacio son pequeñas para su enorme desesperación, por eso, ahora crea a su propio ejército.

Y por decreto presidencial.

Porque no habrá Congreso ni intermediarios que decidan que esto sí pueda ser posible, el decreto que propone el presidente de México sobre la Guardia Nacional es contrario al Artículo 21 de la Constitución. Pero no pasa nada. No hay reglas, no hay leyes y el presidente ya nos lo dijo en días pasados, que la ley es eran una broma y que no pasaba nada si no se les respetaba.

El presidente decide esto porque puede, porque quiere y porque le da igual brincarse estatutos y lineamientos.

En el 2010, el presidente firmemente decía muy convencido que no debía de utilizarse al Ejército para cubrir las incapacidades de los gobiernos civiles. Hoy a 12 años de distancia AMLO pone y usa al ejército para cubrir las incapacidades de su gobierno .

Y mi pregunta es: ¿Porqué los miembros del Ejército, Guardia Nacional y Marina no se promulgan al respecto? ¿Porqué no dicen nada? ¿Porqué lo aceptan?

No, no estoy proponiendo un golpe de Estado, estoy nada más queriendo entender, porqué al final todos bailan al son que les toca el presidente sin tener la valentía y el arrojo de decir “esto no me parece bien”…

Pero, así es la naturaleza del mexicano: Agachona y temerosa, desidiosa y apática.

Nuestros soldados mexicanos son mucho más que servidores y sirvientes del presidente. Pero si el soldado mexicano no ha aprendido a dimensionar su valía, suceden estas cosas... Un ejército que el presidente pueda ningunear a su entero antojo.

El presidente está desesperado y solo le queda rodearse de un ejército privado y personal para no sentirse tan desvalido.

Yo le deseo fortaleza al presidente, ya sabemos que en tanto el vaya perdiendo la cabeza, van rodando nuestras cabezas también junto con la de él.

Pero también le deseo fortaleza a nuestros soldados mexicanos. A ellos que juraron honrar antes que al presidente, a la patria.

Los necesitamos para estar a salvo, pero también los queremos a salvo y bien.

Que Dios nos ayude. Nos ayude a todos.

Es cuanto.