El día 13 de noviembre quedará grabado en la memoria de miles de mexicanos, este día ha sido histórica la participación de la ciudadanía quienes se dieron cita en las calles de los diferentes estados del país para respaldar la defensa del INE , la defensa de la democracia, la defensa de México.

Para muchos, querían que esta marcha ciudadana fuera un fracaso y muchos más que fuera un éxito, para fortuna de algunos y desgracia de otros, la #MarchaINE fue un rotundo éxito en todos los estados donde se realizó este acto cívico.

Algunos izquierdistas y servidores públicos aliados del gobierno en turno menospreciaron la marcha al decir que la asistencia fue de 12 mil personas aproximadamente, la realidad fue más de cien mil participantes en la Ciudad de México, eso sin contar los que participaron en los distintos estados de la república.

Quienes no quieren ver la realidad del país, son parte del problema, quizás porque ellos actualmente están bien o son parte del gobierno morenista, pero muchos más ven o vemos desde la perspectiva ciudadana el acontecer sociopolítico que está llevando al país en un retroceso muy grave.

La marcha sin duda alguna fue un éxito y así se demostró al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no estamos de acuerdo con la reforma electoral que propone. Con las consignas de “El INE no se toca”, “Defenderemos la democracia en riesgo”, “Fuera López” “López, entiende, el INE no se vende” y “Ni un voto a Morena” los manifestante recorrían las calles en gran parte del país.

En tanto el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, reportó que asistieron entre 10 mil y 12 mil personas, así lo dio a conocer en sus redes sociales, pero son datos totalmente falsos, debido a que los organizadores, así también las mismas imágenes y videos que circulan en las redes sociales hablan de la cantidad de asistentes que no les importo nada y asistieron a la convocatoria nacional.

Cito el tuit de Guillermo Valdés Castellanos, ex director del Cisen en el gobierno de Felipe Calderón, estimó alrededor de 640 mil marchantes con base en una fórmula matemática.

“Entre la Glorieta de la Diana al Monumento a la Revolución son 4 kilómetros. Cuatro mil metros lineales. El ancho de los carriles de Reforma más las banquetas son alrededor de 40 metros.“ Si multiplicamos 4 mil por 40 son 160 mil metros cuadrados. Si estimamos cuatro gentes por metro cuadrado tendremos 640 mil marchantes”, escribió en Twitter. Guillermo Valdés Castellanos

Esta marcha se realizó en un día clave, puesto que el mismo día el presidente López celebraba su cumpleaños número 69 en la ciudad de Palenque, Chiapas. Para él aun estando lejos de la capital del país, le afectó en gran medida al opacar su cumpleaños y sobre todo ver la enorme cantidad de ciudadanas y ciudadanos que no concuerdan con su manera de gobernar.

La marcha contó con la presencia de ex presidentes, alcaldes, diputados, líderes y miles de miles de ciudadanos, todo este movimiento con resultados muy positivos y de manera pacífica.