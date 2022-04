La marcha del 3 de Abril

Tristemente puedo decir y conste que ya he dicho muchas veces que evidentemente lo que aquí escribo es solo una opinión mía y nada más, que la marcha del día de hoy, sinceramente pasó de noche. Y seguramente la oposición se enojará conmigo porque cuidado y les hagas alguna observación que no les guste y se comportan como el mismito Andrés Manuel López Obrador.

Si bien fue nutrida, sí, no sirve ni servirá para nada. Todos al marchar regresaron a sus casas a darse un buen baño caliente y comer una rica comida pero las carencias profundas de este país siguen y seguirán, este país sigue con su hemorragia interna, con su dolor y con su brutalidad. En un principio pensé: Sí, quiero ir a esa marcha. Después pensé en todos aquellos que solo la usan para atraer reflectores, en muchos que se han convertido en clonesitos de FRENA, que la verdad me desmotive y además pensé: debe de haber algo más contundente y que genere más que ir a caminar por la mañana.

El Presidente AMLO cada día ignora más a los que no están con él y se va nutriendo de quienes sí, así que prácticamente ignora a sus opositores y más que nunca ignora ahora al INE. De una manera descarada y total le ha dado la espalda y lo ha desconocido, ya, sin tapujos ni simulaciones, así abierta y francamente. Entre esas andamos y con esta marcha pues todo y nada es lo mismo.

Y es que la llamada oposición sigue sin existir. A todos los que son de caras y nombres ya conocidos se les ve tibios, titubeantes, muy enojados y todo contra este gobierno pero por otro lado se les empiezan a conocer sus cosas y entonces pues poquito a poco van bajando la voz, diríase le van bajando dos rayitas al nivel de argumentación.

Y luego están estos otros opositores que se hacen llamar de la sociedad civil y muchos de ellos no buscan más que protagonismos: Salir en la foto, dar alguna entrevista, tener más seguidores o más likes. Un culto a su ego pues infinito y a sus vanidades … incluso entre ellos hay rivalidades, entre ellos se bloquean, se meten el pie, se traicionan, cuchichean, hablan de unos, que si una está operada, que si la otra es amante de no sé quién…

Hay envidias y hay envidiados. Hay poses, muchas poses, hay muchas selfies, hay sonrisas y hay flashes de cámaras por todos lados. Eso aman y eso adoran . Y entonces se pierde de vista por completo cómo ser un verdadero líder y cómo ser un verdadero opositor. Y entonces nos quedamos desarmados y huérfanos los que buscamos un cambio.

¿Cuál sería mi propuesta?

Mi propuesta es que más allá de marchas y liderazgos, nos pongamos a ser buenos mexicanos. A dejar de ser corruptos y corruptibles. Mi propuesta es sencilla: darle la mano al de junto.

Porque el país podrá caer en pedazos pero sí empezamos por denunciar a los malos entre nuestras comunidades, cuidar las casas de los vecinos, cuidar al otro por las calles, entonces sí crearíamos una gran nación y viviríamos más tranquilos. Desgraciadamente sucedió algo que a mi parecer fue muy grave: que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se proclamó abiertamente a favor de la consulta por la Revocación de Mandato pero lo que es peor: dijo que “se van a ir todas las autoridades electorales y a mi nadie me corre, y el INE va a desaparecer”, pues simplemente esto es brutal amigos. Por donde lo vean, por donde lo quieran defender, es brutal. Brutal porque ya nos dimos cuenta que no contamos con un Secretario de Gobierno (solo lo es para los morenistas), brutal porque asesinó a una de las autoridades que más respetábamos los mexicanos que era el INE. Brutal porque nadie nos quiere. No tenemos Secretario de Salud, no tenemos Secretario de Educación, no tenemos Secretario de Gobernación.

Estamos tan solos… pero no tan solos.

Y digo no tan solos porque nos tenemos. Porque si el negocio de nuestro vecino está por quebrar lo podemos ayudar entre todos, porque si un niño necesita de un medicamento, se lo podemos comprar entre todos. Sabemos de que podemos ser capaces de eso, lo hemos demostrado.

Igual suena utópico e idealista, pero es que no veo cómo vaya a sobrevivir el país de este tsunami si no es en unidad real y consistente. Tenemos a un presidente que ya perdió el control absoluto. Que está en el poder pero ya no tiene el control. Y eso es grave. Grave porque se puede desatar la delincuencia todavía mucho más y el crimen organizado tomar mas poder, sinceramente yo tengo miedo pero a la vez tengo fe. Sé que también ahora las redes sociales están siendo censuradas, silenciadas. Esto lo venía advirtiendo el presidente AMLO hace tiempo cuando decía que él vería la manera de tener el control de ellas y lo está cumpliendo. En eso sí que se ha puesto a trabajar. Pero somos mucho más que marchas y poses y redes sociales.

Habemos muchas personas que queremos poner a salvo a este país y a sus ciudadanos. QuÉ daríamos la vida por el lugar que nos vio nacer.

Hagamos lo que tengamos que hacer, lo mejor que podemos hacer …. Si no nos confiamos de que él de junto nos puede ayudar, entonces sí vamos a colapsar.

Es hora de accionar, más que de marchar. Es hora de preguntarle al otro qué necesita y cómo lo podemos ayudar. Es hora de despertar conciencias.

El presidente AMLO no va a cambiar. Estamos perdidos pero nos tenemos para volvernos a encontrar .Sin miedo y con valentía, accionemos ya. Es hoy. Es ahora .