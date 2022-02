La Ley del mínimo esfuerzo y el Nuevo Nuevo León

Para la gente de mi edad, seguramente recordaran la época de la sequía en el Estado. En esos tiempos, todas las casas se equiparon con tinacos y cisternas para poder sobrellevar la racionalización del agua en la ciudad. El agua se cortaba a ciertas horas y muchos nos acostumbramos a bañarnos en unos minutos pues el agua era un recurso escaso.

Hubo una campaña de concientización sobre el uso del agua con un niño que decía “ciérrale, ciérrale” en un comercial que pasaba prácticamente todo el día en Nuevo León. Logramos sobrevivir y empezaron a abrir nuevas presas y fuentes de agua para poder abastecer a la creciente metrópolis.

En esas épocas muchos tomábamos agua directamente de la llave, pero se empezó a popularizar el agua embotellada en gigantescos garrafones de cristal pues en los cortes de agua, las tuberías se ensuciaban y el agua, aunque potable, no era la mas tomable.

La vida de ese entonces para acá ha cambiado. Quizás por la edad de la pareja gubernamental, no les tocaron esos tiempos de racionalización de agua, pero ahora es un problema que se ha hecho mas fuerte que en otros sexenios.

Esta rolando por redes sociales un video donde el extinto exgobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez habla sobre soluciones para traer agua al estado. Se habló desde la planificación familiar hasta el control sobre el crecimiento de la ciudad. Pues no paso ni una cosa ni la otra. La solución de ese entonces era traer agua desde la cuenca del Pánuco. En ese tiempo era un proyecto carísimo y quizás no viable. En estos tiempos sigue siendo un proyecto carísimo y quizás un poco menos complicado pero igual no es la primera opción.

La solución para este problema en Nuevo León se esta tomando la ley del mínimo esfuerzo con recomendaciones un poco vacías para solucionar un problema fuerte en el estado. Una campañita en medios para que la gente tome conciencia sobre el uso del agua. Esto se parece mucho a la campaña de “haz menos carnitas asadas” porque estas son las causantes de la contaminación.

El gobierno se tiene que atrever a buscar a los grandes consumidores de agua, para trabajar en sus sistemas de uso y reciclaje del vital liquido. En las propuestas de campaña de todos los candidatos a gobernador del estado no había un plan hidráulico que cubriera las necesidades del pueblo.

Es aquí donde viene la ley del mínimo esfuerzo, solo diciendo “lo haremos mejor que los anteriores pues los anteriores eran muy malos y nosotros somos los buenos”. Creo que es momento que el gobernador salga de construcciones de estadios y adopciones y se concentre en problemas mas fuertes del estado. El agua, la violencia de genero, la criminalidad, son problemas relevantes que requieren soluciones que son un poco mas complicadas que una simple campaña publicitaria o historias de Instagram.

Volviendo a las épocas de sequía de hace años, recuerdo que el torero Eloy Cavazos clausuró la alberca que tenia en su casa en señal de solidaridad con la escasez que había en esos momentos. La ex alberca sigue clausurada y es una cancha de frontón desde entonces. ¿Cancelar la alberca que tiene el gobernador en su casa no sería una buena señal de solidaridad a la gente? Eso no va a pasar pues no cabe dentro la ley del mínimo esfuerzo.

Galimatías

¿Usted sabe que está haciendo la oficina de Amar a Nuevo León además de apoyar al DIF Capullos y buscar indigentes debajo de los puentes? ¿No lo hubieran podido hacer sin tener que crear una oficina y con la estructura actual?