La jefa de gobierno, Aeroméxico y el AIFA... y la esencia de la 4T

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pronunció uno de los mejores discursos en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Cito a Claudia Sheinbaum: “No debemos olvidar todo lo que se dijo: que era imposible construir un aeropuerto en este lugar, que había una montaña; que era imposible que funcionaran dos aeropuertos, el de la Ciudad de México y el de Santa Lucía”.

Esas fueron las críticas. El hecho: el AIFA ya está en operación, lo que ha sido una hazaña porque se construyó en tiempo récord.

¿Por qué fue posible erigir en tan poco tiempo un aeropuerto internacional?

Por las virtudes de la 4T, que Sheinbaum enlistó: “tenacidad, rectitud, congruencia, perseverancia por el interés público, es decir, por nunca abandonar el interés del pueblo y de la nación”.

Tales virtudes, como lo dijo la jefa de gobierno, son las de un hombre, Andrés Manuel López Obrador. Esto es, el AIFA pudo construirse tan rápidamente —con eficacia y respetando los límites presupuestales— desde luego gracias a los ingenieros militares, pero sobre todo porque fue empujado por alguien tenaz, íntegro, congruente y entregado al interés público como Andrés Manuel, presidente de México.

Al menos otros tres gobernadores coincidieron con Claudia Sheinbaum: el de Hidalgo, Omar Fayad (PRI); el de Estado de México, Alfredo del Mazo (PRI), y el de Querétaro, Mauricio Kuri (PAN).

Fayad y del Mazo, políticos profesionales, elogiaron al AIFA y a AMLO durante la ceremonia de inauguración. Kuri, más empresario que político —por cierto, el mejor evaluado de los gobernadores—, lo dijo después del evento para explicar a sus seguidores por qué, siendo opositor al presidente López Obrador, ha apoyado la construcción del aeropuerto de Santa Lucía: porque es “mezquindad querer que le vaya mal al otro para que me vaya bien a mí”.

Es decir, para Kuri hay vileza en la estrategia opositora de apostar a la ruina de AMLO para que, a partir de la destrucción de su gobierno —que significaría la destrucción de México— logren el PRI y el PAN volver al poder.

Lo único moralmente aceptable para la oposición, si de verdad desea que la sociedad tome en serio su lucha política, es contribuir al avance de México; con AMLO, sí, porque es el presidente electo por muchos millones de mexicanos. ¿Es tan difícil de entender?

Hay consenso entre la gente seria: el AIFA es importante y debe incrementar el número de sus operaciones. Ya Aeroméxico decidió llevar un vuelo más al Felipe Ángeles: con destino a Puerto Vallarta. Al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum sugirió al alcalde de Houston abrir una ruta aérea entre esa ciudad texana y Santa Lucía, que ojalá pronto sea una realidad.

Han hecho muy bien tanto Aeroméxico como la doctora Sheinbaum: urge que el actual aeropuerto de la capital del país libere espacios para que funcione mejor, sin retrasos y sin aglomeraciones ya insoportables.

Un amigo me dijo por teléfono: “El otro día estuve dos horas sentado esperando que saliera un vuelo a Puerto Vallarta y, después, ya en el avión, otros 40 minutos de espera por quién sabe qué problema. Ya supe que habrá vuelo desde el AIFA, lo usaría pero ¡¡¡es lejísimos!!!”.

A esa persona le pregunté si había ido alguna vez a Pachuca y me respondió: “Muchas veces, de paseo y de trabajo”.

Hice otra pregunta: “¿Te parece que está muy lejos Pachuca?”.

Respuesta: “No, para nada”.

Pregunta: “¿Sabías que el AIFA está bastante más cerca que Pachuca”.

Respuesta: “No lo había visto así”.

Pregunta: “¿Qué prefieres, media hora más de traslado al AIFA y volar a tiempo y sin hacinamientos o retrasos de dos horas en el actual aeropuerto codo a codo con mucha gente enojada por el mal servicio?”.

Respuesta: “Obviamente, así como lo planteas, el AIFA es una opción, pero…”.

El pero de mi amigo es su simpatía por el PAN. Es panista y qué bueno que lo sea, entonces no quiere reconocer nada de lo bueno que haga el gobierno de AMLO.

Lo dijo Claudia Shainbaum en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles: “Algunos de nuestros adversarios, cuando usen el AIFA, lo disfrutarán, aunque sea en silencio”.

Mi amigo, que viaja con cierta frecuencia a Puerto Vallarta de paseo y de trabajo, ya volará a ese destino turístico desde Santa Lucía, y disfrutará la comodidad de un aeropuerto de clase mundial, aunque lo haga en silencio.

Personalmente lamento que no tenga el AIFA suficientes vuelos a Monterrey; hay uno de Viva Aerobus, pero no confío en esta aerolínea: ha cancelado varias veces que he intentado usarla, así que para mí ya no existe.

Si Aeroméxico programa un vuelo a la Sultana del Norte desde Santa Lucía, lo elegiré. ¿Alguien puede promoverlo? La pelota está en la cancha de la aerolínea más importante... y en cierta medida también debe jugar ese balón de la jefa de gobierno cumpliendo con una de sus obligaciones fundamentales: la de hacer todo lo que pueda para que la gente de otros lugares llegue a tiempo, con seguridad y comodidad a la Ciudad de México.