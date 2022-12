Desde hace meses venía la Fiscalía investigando el llamado cartel inmobiliario , le llamaría de otra manera, aunque sé que ofendería a los políticos que hoy se dicen estar en persecución, deberían dejarlos libres de toda culpa por ser panistas, estos líderes, Jorge Romero y Christian Von R, si esta investigación demuestra que, dichos personajes de acción nacional, están involucrados en los casos de corrupción, seguramente comenzaran con los amparos e incluso las fugas, aunado de quienes están metidos en este conflicto que está plagado de poder y protección en las más altas esferas políticas.

Hoy tener un puesto público te puede servir para obtener millones, una vida de lujos, sin embargo nada dura para siempre, es una pirámide al detener a los de abajo, tarde o temprano llegarían a quienes orquestaron estos casos inmobiliarios que salen día con día. Los detectives de la CDMX han recabado pruebas que están abiertas a los abogados, si fueran inocentes como se dicen, no dudo que su imperio de bufetes seguramente los más importantes de México los tendrían amparados, sin embargo, esto no sucede, hable con un licenciado en derecho, me comentó que pueden detener alguno para investigaciones, más no podrían obtener de jueces tantas órdenes de aprensión, sin pruebas que los señalen directamente con los delitos imputados, buscar defender y evitar que llegue la justicia en los detenidos, me hace pensar cuántos más están dentro de esta corrupción inmobiliaria, ¿que recibieron por entregar permisos de construcción para realizar departamentos de lujo?

Quienes políticamente aparecen en la defensa de estos servidores públicos, lo harían si tuvieran en sus manos las investigaciones, aunque no debería ser un problema obtenerlas con el poder de su investidura gubernamental, únicamente su objetivo es buscar verse perseguidos por el voto en contra en la reforma electoral, eso nada tendría que ver, la fiscal que investiga estos casos es autónoma, no es nuevo, se han venido informando los pormenores y avances continuamente, estoy seguro de que los detectives saben qué importantes líderes del partido acción nacional, están metidos en esta corrupción. Si aún están libres es por su fuero institucional que mantienen.

Regresemos al 2018 cuando Margarita Zavala los señalaba directamente, recuerdo ver un video y entrevistas de la esposa de Felipe Calderón Hinojosa, que en ese momento contendía a la presidencia de México, acusar directamente a Christian Von Roerich con otros panistas de estar implicados en actos de corrupción.

También atacaba al otro candidato, Ricardo Anaya, recuerdo cuando el conductor Carlos Loret de Mola le preguntó si estaba convencida de que Ricardo Anaya era corrupto, ella aseguro que él representaba la política de los moches; “está ahí un diputado, dueño de Benito Juárez y la Ciudad de México, Jorge Romero, con Toledo, ¿porque lo ha callado Ricardo Anaya?”, expresó la también esposa del expresidente Felipe Calderón.

Esta ahora diputada federal, junto con dicho partido, se dicen perseguidos por el gobierno de Claudia Sheinbaum, empero fue Zavala, quien destapó la cloaca del llamado cartel inmobiliario, así que hoy defenderlos sería el acto más sucio dentro de su bando, primero los señala, después los defiende, ahí está su incongruencia. Le diría lo mismo que ella habló sobre Ricardo Anaya, es cómplice acaso, por defender a quien antes embarro tajantemente en casos de corrupción, o es parte de los convenios dentro de su grupo, protegerse aunque sean culpables, todo por cuidar a sus altos mandos dentro de acción nacional.

Que sucederá cuando se presenten las pruebas de los delitos que están a la vista de los mexicanos, seguirán acaso protegiendo a estos delincuentes de cuello blanco.

Seguramente muchos panistas están involucrados, les recuerdo que votar en contra de una reforma, no es delito, robar el dinero de los ciudadanos si lo es!!

Ahí dejó mi comentario.

Gracias por su lectura.

Twitter: @antarmnacif