La guerra anunciada; ¿por qué la premura?

Complicada situación sobre todo ahora que tras bambalinas y entre brumas se habla de una “reorganización de apoyo”…

Aunque para los simples mortales, espectadores desde una computadora tratando de hurgar en medios alternativos que no decantan la información al gusto de algunos… a estas alturas, el gobierno de Ucrania debería entender que todos los intentos de llevar a Occidente a una guerra mayor han fracasado.

La guerra que se ha conseguido en occidente es la de pelear por combustibles, que aunque han querido llamar “fósiles”, aún son más que necesarios para el pueblo en general. El presidente Volodimir Zelenski, o quienes están detrás de él, debieran ser realistas, detener todas sus mentiras sobre el “desastre nuclear”, detener la destrucción de su ejército y aceptar la neutralidad del país… Este sería el panorama que desde el otro lado del mundo quisiéramos ver…

Algo que para muchos pasó desapercibido en el discurso que el secretario, Antony John Blinken dijo apenas, fue: “Defenderemos cada centímetro de la OTAN”. ¡Oh, espera Ucrania no pertenece y por lo tanto no es la OTAN! ¿Acaso Tony Blinken no habló sobre “defender a Ucrania” porque el juego terminó? ¿Qué está pasando realmente por las cabezas grandes que habitan la Casa Blanca?

Hemos visto correr tinta y gastado infinidad de megas buscando noticias que nos ayuden a entender la realidad del conflicto llevándose a cabo en esa parte de Europa; pero mucho de lo que hemos presenciado vía medios, lo aventuraban desde tiempo atrás, los verdaderos analistas, el día primero de febrero uno de ellos, el periodista, Geógrafo y Geopolítico Manlio Dinucci en el medio, Red Voltaire, medio llamado independiente, comparte cual si tuviera bola de cristal en mano lo que se avecinaba y que lamentablemente llegó 24 días después… si se analiza a fondo su artículo, te darás cuenta lo mucho que comparte en pocas líneas.

Una de las hipótesis de guerra manejadas por Manlio fue:

“En este contexto, resulta especialmente alarmante que el ministro de Defensa ruso, Shoigu, denunciara que en la región de Donetsk hay ‘compañías militares privadas estadounidenses que están preparando una provocación con el uso de productos químicos desconocidos’. Podría ser la chispa que provoque la detonación de una guerra en el corazón de Europa: un ataque químico contra civiles ucranianos en Donbass, inmediatamente atribuido a los rusos de Donetsk y Lugansk, que sería atacado por las fuerzas preponderantes ucranianas ya desplegadas en el región, para obligar a Rusia a intervenir militarmente en su defensa”

Lo anterior viene a la memoria, al escuchar las recientes declaraciones vertidas del desde el gobierno chino. Hagamos un paréntesis y recordemos que el artículo de Manlio, fue escrito e investigado desde enero, ahora, ya en marzo y en medio del conflicto armado que ya cuenta cientos de muertos, al escuchar la preocupación desde el gobierno de china, se atan los cabos necesarios y resulta hasta lógica la reacción rusa ante la posible guerra química que se avecinaba…

Todos fuimos testigos cómo en días pasados el Gobierno de Xi Jinping, en palabras del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, urgió a la Casa Blanca para dar a conocer hasta los mínimos detalles sobre los laboratorios biológicos situados en Ucrania los cuales ya saben son financiados por Washington y se encuentran cerca de la frontera con Rusia. Zhao Lijian, declaró: “China pide que se haga pública la información sobre los virus que almacenan en esos edificios”, los que indicó son “peligrosos” según los datos recabados en algunos de sus informes, los cuales precisan que Estados Unidos mantiene 26 laboratorios, y exigen garantías sobre su seguridad.

“Los programas biológicos militares estadounidenses en Ucrania pueden ser sólo la punta del iceberg. Con el pretexto de trabajar juntos para reducir los riesgos de seguridad biológica y proteger la salud mundial, EE.UU. controla 336 laboratorios en 30 países”… También lanza dos preguntas específicas al referirse a las investigaciones secretas:

“La parte estadounidense también llevó a cabo una gran cantidad de investigaciones biológicas militares en el laboratorio de Fort Detrick. ¿Cuál es la verdadera intención de EU? ¿Qué hicieron exactamente?”.

El mundo en vilo sobre el tema en particular también merece saber las respuestas…

¿Washington debe dar respuestas concretas y creíbles sobre los detalles de su programa en los laboratorios mantenidos casi ocultos en Ucrania?

¿Conoceremos algún día sobre los virus que dispone, las investigaciones que desarrolla?

¿Qué nombre llevará el siguiente capítulo de una clara guerra económica entre Estados Unidos y Rusia teniendo como parapeto a Ucrania?

La pregunta principal: ¿Estados Unidos permitirá la verificación por parte de todos los organismos internacionales?

Divagante en Twitter: @deliha25