La pasarela más importante de 2023

En 2016 nació Confío en México, agrupación política jalisciense. La preside Salvador Cosío Gaona y no apoya a ninguno de los partidos nacionales.

Más del 80 por ciento de sus 78 mil afiliados es apartidista. Entre quienes sí tienen algún tipo de militancia, la mayoría se identifica con PAN, PRI, PRD y MC; en menor medida participan personas de Morena, PVEM y PT.

Conozco muy bien a Salvador Cosío desde hace más de 15 años. Él colabora con artículos en la prensa de Guadalajara y también lo hace en SDPNoticias. He estado en los eventos de Confío en México desde que esta agrupación dio sus primeros pasos. Dos o tres veces he acudido a la capital de Jalisco solo para charlar con Salvador y sus afiliados. La lista de quienes han hecho lo mismo que yo es larga:

Diego Valadés, jurista independiente.

Mariano Palacios Alcocer, del PRI.

Agustín Basave, académico independiente .

Julio Astillero Hernández, periodista independiente.

Armando Ríos Piter, político sin partido.

Enrique de la Madrid, del PRI.

Claudio X. González Guajardo, empresario coordinador de la alianza PRI, PAN, PRD.

Santiago Creel, del PAN.

Kenia López, del PAN.

Ricardo Monreal, de Morena.

Beatriz Paredes, del PRI.

Gustavo de Hoyos, empresario subalterno de Claudio X.

Amado Avendaño, aliado de Claudio X.

Enrique Alfaro, de MC.

Alejandro Alito Moreno, del PRI.

Claudia Ruiz Massieu, del PRI.

Miguel Ángel Mancera, del PRD.

Xóchitl Gálvez, del PAN.

A la panista Lilly Téllez se le retiró la invitación por dos razones: (i) vaciló muchísimo para concretar una fecha y (ii) fue absurdamente agresiva con uno de sus compañeros de partido, Santiago Creel, a quien ella sin ningún fundamento acusó de recibir financiamiento ilegal; calumniar a Creel se consideró contrario a los principios de la agrupación.

Confío en México se ha convertido en la más llamativa pasarela de presidenciables. Esta es la verdad.

Tabla de posiciones corcholatera de Confío en México

He conversado con varios integrantes de la agrupación política y esta es la clasificación que hacen de quienes aspiran a la presidencia de México, de mayor a menor puntuación; los criterios para calificarles son tres: (i) el interés generado antes de la platica, (ii) el número de personas que reunieron y (iii) el impacto mediático tanto en Guadalajara como a nivel nacional:

1º Beatriz Paredes, del PRI.

2º Xóchitl Gálvez, del PAN.

3º Santiago Creel, del PAN.

4º Enrique Alfaro, de MC.

5º Gustavo de Hoyos, empresario subalterno de Claudio X.

6º Claudio X. González Guajardo, empresario coordinador de la alianza PRI, PAN, PRD.

7º Ricardo Monreal, de Morena.

8º Alejandro Murat, del PRI.

9º Claudia Ruiz Massieu, del PRI.

10º Miguel Ángel Mancera, del PRD.

11º Alejandro Alito Moreno, del PRI.

Claudia, invitada pero…

Ya hay fecha para una plática de Ildefonso Guajardo, del PRI. Y han aceptado asistir a Confío en México el panista Marko Cortés y el perredista Jesús Zambrano. A José Ángel Gurría no se le piensa invitar porque el sobrevalorado tecnócrata es en realidad caca de perico: ni huele ni hiede.

De Morena, como se dijo, solo ha estado Ricardo Monreal, a quien no le fue bien. Hasta donde estoy enterado Salvador Cosío ha enviado una invitación a Claudia Sheinbaum, pero la aspirante morenista no ha confirmado, seguramente porque piensa que en la mencionada agrupación política jalisciense hay más gente cercana a la oposición que a la 4T. Eso es verdad, pero el que es buen gallo donde quiera canta…

Un momento, ¿dije el que es buen gallo donde quiera canta? En realidad este refrán aplica y no aplica al caso. Veamos.

Como el gallo es el macho y estoy hablando de una mujer, busqué la manera de feminizar el refrán. Lo primero que se me vino a la cabeza fue cambiar gallo por gallina, pero dado que en mis tiempos escolares el gallina era un tipo miedoso, decidí pedir asesoría.

Una feminista me dijo que en cierto pueblo no batallan y dicen la que es buena gallina donde quiera pone. Pero a ella no le convence del todo porque eso significa que la gallina vale por lo que pone y no por lo que es. Me surgió entonces otro dicho: el perico donde quiera es verde, pero caímos en el mismo problema: perico es macho y perica no se oye del todo bien.

Se me ocurrió, entonces, que tal vez lo adecuado sería la que es buena galla donde quiera canta . El sitio wiktionary.org me dio razones para pensar que así está bien: en Chile galla “es la forma del femenino singular de gallo”.Y se da un ejemplo relacionado con gente de edad avanzada: “La viejita era bien galla, pero el viejo era muy tonto”.

Candidatos y candidatas con patas de gallo

El ejemplo citado —el de la viejita bien galla y el viejo tonto— aplica a las contiendas internas presidenciales mexicanas de todos los partidos, en las que no participan jóvenes. Los más muchachones son un militante del partido Verde, Manuel Velasco (43 años), quien no tiene ninguna posibilidad, y el priista Alejandro Alito Moreno (48 años), quien solo sería candidato de la oposición unida si el PAN se suicidara. El resto son personas sesentonas y cincuentonas, todos y todas con patas de gallo en sus rostros:

Beatriz Paredes, del PRI, 69 años de edad.

Santiago Creel, del PAN 68 años.

Marcelo Ebrard, de Morena, 63 años.

Gerardo Fernández Noroña, del PT, 63 años.

Claudia Sheinbaum, de Morena, 61 años.

Enrique de la Madrid, del PRI, 60 años.

Xóchitl Gálvez, del PAN. 60 años.

Adán Augusto López, de Morena, 59 años.

Lilly Téllez, del PAN, 55 años.

Como en el ejemplo de wiktionary.org las señoras mayores que buscan la candidatura son bien gallas y los viejos que quieren ganarles si n son tontos, se pasan de ingenuos. En efecto, ingenuos, ilusos por pensar que pueden vencer a mujeres mucho más fuertes que ellos.

Las encuestas no mienten: en Morena la única galla, Claudia Sheinbaum, supera fácilmente a cinco machitos. En la oposición, ellos no brillan y ellas sí: Beatriz Paredes, Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez son las líderes.

Las aspirantes de Morena y de la oposición pueden decir no solo que donde quieran cantan, y que lo hacen bien, sino que realizan sus actividades políticas literalmente como gallas culecas: orgullosas de estar dando una paliza a los gallitos bastante inútiles de todos los partidos.

Este hecho, que las mujeres estén derrotando con facilidad a los hombres en la política, debe tener con la carne de gallina a los desconcertados machos de Morena, PRI y PAN.

Está quedando demostrado que la masculinidad es frágil pues los hombres políticos se sentían infalibles en un sistema dominado por ellos, pero ahora no saben cómo reaccionar ante las reglas del juego que las mujeres sin pedir permiso modificaron. Probablemente por eso a los machitos les sorprende o incomoda tanto.

Más mujeres ahora tienen cada día más poder y lo ejercen con gallardía. En efecto, gallardía, que viene al caso porque resulta fácil asociar esa palabra a la ya definida de galla. El antónimo es la cobardía de los gallitos: se sienten perdidos y, en la angustia de saberse derrotados, convencidos de que no pueden ganar, podrían empezar a golpear deslealmente.

Las gallas por supuesto tendrán que cuidarse, ya que los cobardes podrían responder con juego sucio que vaya mucho más allá de misóginas campañas publicitarias de desprestigio.

Los gallitos machitos la están pasando mal

Se creían muy bravos y pensaban que asustaban a cualquiera con sus espolones que calificaban de temibles, pero las mujeres hace mucho tiempo que les perdieron el miedo y ellas son ahora las que dominan.

Y en cuanto a cantar, lo que se dice cantar, los gallos morenistas, priistas y panistas se exhiben más desafinados que un cotorro cagón. Peor que desentonados, solo avientan gallos, y con gargantas más bien echadas a perder por el exceso de alcohol, las flemas que acompañan a sus gallos son verdaderamente nauseabundas.

O sea que esos gallos pues… ni tan gallos. Más gallas ellas. La gente dice en las encuestas sobre Morena: “Duro con ellos, Claudia, tú eres mi galla”, y en la oposición: “Rómpanles la cara, ustedes son mis gallas, Beatriz, Lilly y Xóchitl”. Los gallitos de plano andan a la baja.

En esta contienda electoral, lo veremos en menos que canta un gallo, la competencia presidencial será entre puras gallas.

La esperanza de la gente es que, con una galla en la presidencia, otro gallo le cante a México.

¿Debe la líder en las encuestas ir a Confío en México?

Sin duda debe buscar a Salvador Cosío y aceptar su invitación. Creo que eso le daría un nuevo impulso a la ya muy burocratizada contienda interna de Morena.

Claudia Sheinbaum es buena galla y cantará bastante bien en una agrupación política en la que hay más gente de oposición que de Morena. Son personas que saben comportarse, es decir, no se le gritonearía en Confío en México como sí le ocurrió en la reunión del consejo nacional del partido de izquierda. Más bien habría preguntas no de simpatizantes, sino de gente inteligente inconforme con la 4T, lo que le serviría para ensayar su capacidad de debate, que ella desarrolló en el único campo de batalla, el de la ciencia, en que para sobrevivir se necesita habilidad para la argumentación racional.

La que es galla donde quiera canta. O, me dijo otra feminista: mejor adaptar el refrán a la Shakira: la que es loba donde quiera se impone.

Juana Gallo es una de las leyendas de la revolución. Se llamaba Ángela Ramos y, según Federico Priapo Chew, cronista de Zacatecas, recibió tal apodo porque siendo jovencita descalabró a un tipo que la molestaba en la escuela.