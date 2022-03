La Corte: entre el honor y la vergüenza

Lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió en el Pleno el día de ayer, no fue tan solo el caso de procurar justicia o no en el caso de Alejandra Cuevas, acusada por el hombre más poderoso de México, Alejandro Gertz Manero, de haber sido partícipe de la muerte de su hermano, ya que a estas alturas del partido, quedó más que claro -y lo confirmaron los jueces primero y los ministros en su debate de ayer- que la señora no tuvo participación alguna meritoria de esta sentencia.

Es decir, hay una persona inocente y la pregunta es: ¿hasta cuándo se repondrá el proceso? ¡Pongan fecha!

Magníficas ponencias

Los propios ministros al presentar sus argumentos reconocieron que la señora Alejandra no tenía ningún tipo de custodia sobre el hermano del Fiscal carnal y sí la existencia de múltiples fallas en el proceso, sin embargo, al momento de resolverlo, muy pocos se atrevieron a sostener su postura, la Corte se dividió y la decisión fue reponer el proceso para sentar precedente y que sea para todos a futuro, lo que de una manera injusta e infame alarga el caso de Alejandra Cuevas.

Lo que esta decisión de la Corte representa no es más que una muestra del estado que guarda la impartición de la justicia en nuestro país y de paso, da voz a miles de casos de hombres y mujeres que permanecen injustamente encarcelados, sin un proceso apegado a derecho, fuera de toda realidad.

Lo que México perdió

Hoy no perdió Alejandra Cuevas, perdió México y, al momento en el que permanece en la cárcel, se encarcela al país entero porque significa que no ganó la justicia, sino el tráfico de influencias de un hombre poderoso que, pese al ruido mediático y a las contundentes pruebas de inocencia de la acusada, fue capaz de mantener por venganza personal e intereses obscuros a una persona en la cárcel.

Cambio en la presidencia de la Corte

Esto no solo es por ella, involucra también a los juegos de la sucesión de la Corte; un juego de interés claramente político por parte de los ministros identificados con el lopezobradorismo que actuaron por consigna, es decir, el sentido de su voto no fue una sorpresa, porque alargar el proceso es, de alguna manera, igual a lavarse las manos.

Los ministros que votaron en contra del proyecto fueron:Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel Mossa.

Mientras que a favor se manifestaron: Ana Margarita Ríos Farjat, Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez, Luis María Aguilar y Juan Luis González Alcántara.

Otros ministros no tan ligados a Andrés Manuel que pudieron tomar otras posturas simplemente no lo hicieron porque también viene el juego de la sucesión en la Corte. En tanto que el ministro Arturo Zaldívar ha demostrado estar doblegado completamente ante el Poder Ejecutivo y ante el fiscal de la República, porque en los hechos ha tomado partido, lo que pone en entredicho la autonomía del Poder Judicial y es un insulto a todos mexicanos.

México hoy perdió y México hoy avanzó, porque algunos ministros nos dieron esperanza y en eso me quiero enfocar de forma positiva, aún creo que somos más los mexicanos que queremos transformar este país para bien, y que resistiremos al totalitarismo e injusticia que nos trae la voluntad de un solo hombre y a quienes algo les debe.

#JusticiaParaAlejandra

...