Alejandro Gertz Manero: SCJN resolverá caso de Alejandra Cuevas

El caso de la muerte del hermano del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, del que se acusa a Alejandra Cuevas, será resuelto hoy, 14 de marzo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Alejandra Cuevas, hija de Laura Morán Servín, pareja de Federico Gertz y quienes se encuentran en prisión desde octubre de 2020 , acusan que el fiscal general está usando el poder de su cargo para mantenerlas privadas de su libertad.

Y es que el caso no había procedido en la Fiscalía de la Ciudad de México p or considerarse que no existió el abandono de los cuidados que argumentó Alejandro Gertz Manero.

Al tomar posesión de su cargo en la Fiscalía General de la República (FGR), el caso se reactivó y madre e hija fueron acusadas.

SCJN decidirá si Alejandra Cuevas y Laura Morán son culpables de la muerte de Federico Gertz Manero

El pleno de la SCJN inició este 14 de marzo la discusión de los amparos de Laura Morán y Alejandra Cuevas, a quienes se les acusa de la muerte de Federico ertz Manero.

Se analizarán los proyectos del ministro Alberto Pérez Dayám en los que se propone conceder el amparo y reponer sus procedimientos para que se revisen todas las pruebas dadas por la defensa.

La discusión inició alrededor de las 12:00 horas mientras que los familiares esperan la resolución fuera del recinto.

En noviembre de 2021, la SCJN atrajo el caso a solicitud del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, por considerar que el asunto afecta a la imagen de la FGR.

Ministros de la SCJN votan proyecto de amparo a Alejandra Cuevas y Laura Morán

Los ministros de la SCJN votaron el proyecto presentado para otorgar los amparos para Alejandra Cuevas y Laura Moran referente a la muerte del hermano del fiscal general.

La ministra Yazmin Esquivel Mora, anunció su voto contra el proyecto, mientras que la ministra Ríos Farjat aclaró que no comparte el proyecto, a pesar de asegurar que es “técnicamente correcto”.

Por su parte, el ministro Javier Layne dijo que sí hay manera de analizar los agravios de fondo por lo que votó por un “amparo liso y llano”.

Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Loretta Ortiz se pronunciaron en contra del proyecto del ministro Pérez Dayán.

Además, se sumaron a la propuesta del ministro presidente Arturo Zaldivar, de amparar de manera “lisa y llana” a Alejandra Cuevas.

