La consulta de la discordia

La consulta de la revocación vuelta ratificación de mandato está por superar su primer obstáculo: el 3 por ciento de firmas de adherentes. La farsa sigue, quienes apoyan el ejercicio y lo promueven son quienes quieren ver ratificado al presidente López Obrador en el cargo, innecesario toda vez que la consulta es para revocar no para ratificar. Desnaturalizar la revocación es peor que autoengaño, es una pérdida de energía y de recursos en un momento muy difícil para el país.

La consulta se ha vuelto tema de discordia. Más allá del engaño está el calculado propósito para desgastar al INE, obligado a organizar una jornada de la complejidad y costo de una elección presidencial. Esta tarea no ha sido acompañada por la asignación de recursos necesarios, resultado de la decisión del partido oficial. El presidente y la Cámara han sometido al órgano electoral a un esfuerzo mayor de austeridad para fondear el proceso; son importantes los recursos obtenidos de esta forma, aunque insuficientes.

El gobierno oficiosamente ha recomendado al INE replicar el mismo austericidio al que se ha sometido a la administración federal. Ciertamente, era necesario acabar con el dispendio y los abuso en el gasto corriente, que se desbordaron conforme se incrementaron los ingresos del petróleo en el gobierno de Vicente Fox. La corrección en el egreso es uno de los puntos más fuertes del proyecto en curso. Sin embargo, su politización la llevó por el camino de la irracionalidad. Ahora la administración pública es tan corrupta como ineficiente, además financiando proyectos de inversión absurdos y con un gasto social sin normas de control.

El INE es una institución modelo. Costosa, sí, pero nunca con el dispendio de los gobiernos del pasado. El servicio civil de carrera es ejemplar. Los procedimientos del INE están regulados y supervisados. Las irregularidades en el INE son, en todo caso, excepcionales. El gobierno federal nada tiene que enseñar o presumir al INE que no sea repetir los errores en la administración pública.

El Tribunal Electoral fue concluyente en su sentencia de que la Secretaría de Hacienda deberá asignar los recursos suficientes para que la consulta se realice en términos de ley. Por la observación del gobierno sobre la reducción del gasto del INE es evidente que pretende desentenderse de su obligación. Si no se le obliga a cumplir con la sentencia del Tribunal, la consulta no podrá tener lugar en los términos de ley. Los recursos ahora disponibles permiten realizarla con una tercera parte de los centros de votación que la ley ordena; no son pocos, más de 50 mil , pero no se cumple con la exigencia legal y daría lugar a la inconformidad del presidente por la previsible baja participación.

La consulta de la discordia llevará a un nuevo capítulo en el calculado diseño del López Obrador de disminuir y someter al INE. La Cámara de Diputados deberá renovar parcialmente el Consejo General del INE en abril de 2023 con la designación de 4 consejeros, entre estos Lorenzo Córdova, Adriana Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama. El país pierde tres consejeros razonables y acreditados por sus decisiones en la defensa del órgano electoral Córdova, Ruiz y Murayama. Se afirma que el cambio de postura de Favela se debe a la promesa de hacerla magistrada del Tribunal Electoral.

Desacreditar al INE y a sus consejeros es la vía para la colonización del órgano electoral. Más cuando el presidente ha anunciado, sin precisar contenido, una reforma constitucional en materia electoral. Todo apunta a que los dirigentes del PRI, no sus legisladores, están dispuestos a participar en la aventura con tufo golpista.

Como tal, la consulta de la discordia tiene sentido y propósito en la pretensión de revertir el eje de la transición democrática en el país: la autonomía del órgano electoral y la realización de elecciones confiables. La mejor medida de la calidad del sentido de democracia de la 4T ha sido la antidemocrática selección de sus candidatos o la desaseada manera de documentar los adherentes de la consulta. Justo hacia allá se encamina la transformación que pretende imponerse: un INE a imagen y semejanza del régimen morenista.

