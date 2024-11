“Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie.” JORGE GARCÍA GÓMEZ / JULIO IGLESIAS

“Morena, en su borrachera de poder, ya no entiende de razones. Ni con los ejemplos más elementales se les puede convencer. Ya no escuchan, solo imponen. Su defensa de Rosario Piedra es absolutamente irracional.“ RICARDO ANAYA

¡Escándalo! Uno más. Rosario Piedra VOLVIÓ a mentirle a la autoridad; ahora falsificó documentos buscando ser reelecta como presidenta de la CNDH. Haciendo honor a su apellido ha resultado una piedra para el órgano, incluso peor. Y aunque en este momento les tiene sin cuidado será una de las piedras que hundirán en su momento a el hoy inhundible trasatlántico del morenismo.

Conforme a derecho —sí, ese que todavía se puede nombrar—, los artículos del 243 al 246 del Código Penal Federal especifican que el falsificar documentos merece cárcel y pago de multa, y doble si se es funcionario público. Además, el mentir ante la autoridad (art. 247) también acredita multa y cárcel.

Valga el antecedente: en 2019, Piedra negó haber sido dirigente partidista el año anterior, lo cual habría sido impedimento para contender por la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Convenientemente olvidó que en el 2018 había sido consejera NACIONAL de Morena; sí, del máximo órgano gubernamental del partido. Los senadores oficialistas de ese momento (empezando por Ricardo Monreal) sufrieron amnesia colectiva. Nadie señaló sus falsedades.

Ahora, en esta ocasión Rosario Piedra presentó una carta de recomendación falsa. El supuesto firmante, el Obispo emérito de Saltillo Fray Raúl Vera López, señaló que la carta él ni la mandó ni la firmó y que no apoya a que Piedra sea reelecta. Pide además que se investigue el delito. (Solo falta que ahora lo persigan por decir la verdad.)

Pero ahí no quedan las acciones delictivas de los oficialistas y quienes siguen sus órdenes, ¡qué va! Piedra, quien había quedado fuera de la terna decidida por los senadores —en su mayoría integrantes de la 4t— fue reinsertada por Javier Corral, expanista redimido por Morena.

A ver si entiendo: ¿el senador que presume ir contra la corrupción, presidente de la comisión anticorrupción de la cámara alta, aceptó que Piedra no estuvo dentro de las aspirantes mejor evaluadas para presidir la CNDH pero igual la incluyó? “No solo se trata de quién tiene el mejor perfil… es para buscar el consenso político”, dijo.

Si el senador presume ser ‘anti corrupción’, ahora imaginemos al resto de los morenistas…Ya se sabía, pero Corral lo confirma: para Regeneración Nacional lo importante no es el mérito; lo que cuenta es la política y la moral… de Piedra. Moral, ¡¡¿cuando se falsifican cartas?!!

Cero moral y un buen grado de cinismo. El suficientemente para que, sin haber sido electa para formar parte de la terna, ahora ella acepte este abuso y arbitrariedad. Definitivo: su moral debe de ser un árbol que da moras, porque de moral ética no hay nada.

Pero su inmoralidad encima tiene consecuencias. Algunas inmediatas. Para incluir a Piedra quitaron de la terna a Tania Ramírez, quien era el segundo perfil mejor evaluado en la preselección. Los del régimen buscan aplaudidores, aduladores. ¿Pero los mejores? Eso jamás.

El delito de falsificar documentos y el enredo de Corral (y luego las agresiones de Gerardo Fernández Noroña a Lilly Téllez sobre este asunto en particular), evidencian que los derechos humanos es lo que menos le importa al régimen.

Sea que el fin haya sido solo político y no consideren seriamente reelegir a Piedra, el hecho es que el solo incluirla dice mucho del oficialismo. Juzguen ustedes: en toda su estancia como presidenta de la CNDH nunca realizó una sola recomendación al gobierno ya sea en el tema de desaparecidos, de los muertos por el crimen organizado o relativo a los reclamos de las madres buscadoras. En su gestión brillaron por su ausencia los temas fundamentales. Y eso que falta aún conocer el resultado de las auditorías de la ASF a la Comisión...

En el colmo del cinismo, Piedra compartió una carta a la opinión pública donde dice que no sabe quién le hizo llegar la recomendación apócrifa y pide se investigue. Pero ¿pedir perdón?, ¿bajarse de la terna de la que no debiera formar parte? No, eso no. Su árbol de moras no da para ello.

Giro de la Perinola

(1) No me sorprendería que aquello de lo de la carta apócrifa haya sido a propósito para que, una vez en la terna, de inmediato después quedar descartada.

(2) La senadora Claudia Anaya pedirá formalmente a la JUCOPO que saque a Piedra de la terna. Al paralelo, el presidente del Senado debe presentar denuncia contra quien resulte responsable de falsificar documentos… empezando por Rosario Piedra por ni siquiera haberlos revisado.