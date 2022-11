Woldenberg, ¿se acordará en la marcha de todo lo que el IFE (INE) permitió en 2006?

Y todo lo que el IFE (INE) toleró y aun alentó desde antes de 2006. Como será el orador único en la marcha del próximo domingo, sugiero a don José Woldenberg recordar algunos momentos relacionadas con el fraude electoral de 2006.

√ ¿Recordar, por ejemplo, el desafuero, diseñado y ejecutado por el entonces presidente Vicente Fox entre 2004 y 2005 —con el apoyo del poder judicial y el silencio cómplice del IFE (INE)— y que tenía el único objetivo de eliminar como aspirante presidencial a Andrés Manuel López Obrador?

√ Hombre informado, Woldenberg debió estar al tanto de lo que hizo Santiago Creel en 2004, antes del primero de los videoescándalos contra el equipo de AMLO. ¿Ya lo olvidó? Le cuento: Creel, entonces secretario de Gobernación, envió a directores de periódicos —por lo menos me lo envió a mí, que era en ese tiempo director general de Milenio— copia del primero de aquellos videos con la recomendación de estar preparados en la redacción, esto es, para que no nos sorprendiera la difusión de ese material en la TV. Santiago Creel me llamó para eso.

√ ¿Ya se acordó don José Woldenberg? La presidencia panista quiso acabar con AMLO con el clásico uno-dos del boxeo. Primero, en la noche, Joaquín López Dóriga exhibió en su noticiero televisivo un video de Gustavo Ponce, quien fuera titular de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Distrito Federal encabezado por López Obrador; al día siguiente, en la mañana, también en la tele, el payaso Brozo recibió a un panista que le entregó el famoso video de René Bejarano con Carlos Ahumada. Que el gobierno de Fox estaba de acuerdo y aun orquestaba todo eso lo prueba la llamada que me hizo el secretario de Gobernación: “Te envié el video para que tengan tiempo de preparar la nota y no hacerla a la carrera cuando Joaquín lo dé a conocer”. Esto es algo que he denunciado no pocas veces desde entonces.

√ Antes de entrar al proceso electoral de 2006, ¿se enteró Woldenberg de que el presidente del IFE (INE), Luis Carlos Ugalde, y su director de prerrogativas Alejandro Poiré —este después funcionario importante del gabinete de Felipe Calderón— no autorizaron un sistema telefónico de recaudación de minidonativos de 30 pesos por llamada para la campaña de AMLO? El propio Carlos Slim me llamó para decirme que su empresa de telefonía no iba a poder prestar adecuadamente el servicio que se le había solicitado porque el INE había puesto toda clase de limitaciones.

√ Le cuento otra al señor Woldenberg. Un empresario de Monterrey, de los más importantes, un día me invitó a tomar café en su oficina para decirme que quería apoyar financieramente la campaña de Andrés Manuel. Me preguntó cómo podía hacerlo. Le agradecí y le recité la ley: dije que las legislación electoral permitía donaciones de personas físicas hasta por algo así como un millón de pesos, que según entendía la norma las empresas no podían aportar nada, que no estaba autorizado el dinero en efectivo y que su donativo iba a tener que registrarse en el INE con todos sus datos en un formulario firmado por él. Ese empresario, con realismo y quizá con cinismo, se rio y me dijo: “¿Un millón de pesos en cheque? Por favor, Federico. ¿Sabes cuántos millones de dólares en efectivo me pidió el propio Felipe Calderón sentado en esa silla en la que estás?”. No sabía lo que había solicitado —y seguramente obtenido— el esposo de Margarita Zavala, así que para no pasar por ingenuo solo expresé: “Tanto te quejas de la corrupción y la fomentas; madura, dile que no a Calderón y colabora para tener ya elecciones libres”. No miento, supongo que el señor Woldenberg conoce muchas historias como esas. En efecto, como la de Amigos de Fox durante su periodo como presidente del IFE (INE), que quizá el instituto investigó a tiempo, pero para nada: no se descalificó a Vicente Fox por haber violado las reglas.

√ ¿Le pareció decente a Woldenberg la campaña mediática brutal contra AMLO en 2006, absolutamente calumniosa y pagada por el Consejo Coordinador Empresarial?

√ ¿Leyó José Woldenberg algunas notas periodísticas de mediados de julio de 2006, ya pasado el proceso electoral, acerca del costo de la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador en los medios? Se las sintetizo aquí: Solo en anuncios publicitarios transmitidos por televisión la guerra sucia tuvo un costo cercano a mil millones de pesos y los pagaron el panista Felipe Calderón Hinojosa y sus aliados, entre ellos el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y personas ajenas al proceso electoral como las empresas Sabritas y Jumex. Cito una frase de esa información: “El IFE (INE) lo permitió”.

¿Explicará el señor Woldenberg por qué el IFE (INE) no autorizó un absolutamente democrático recuento total de votos en la elección presidencial de 2006?

En fin, espero un discurso de José Woldenberg objetivo, en el que recuerde que el INE (IFE) ha sido cómplice de fraudes electorales. La autocrítica ayudará más al instituto que seguir con las mamarruchadas de que ese órgano burocrático es sinónimo de democracia. Mamarruchadas mucho muy aburridas, que conste.

Posdata

Para refrescar su memoria debería José Woldenberg volver a ver el documental de Luis Mandoki “Fraude: México 2006″.