Entre Cantinflas y la mafiocracia

La prensa internacional no estima a AMLO ni a su régimen. Al menos, ese debe ser el pensamiento -y discurso- del presidente, del canciller Marcelo Ebrard y de todos los correligionarios de la fallida 4T. La revista británica The Economist, no satisfecha con haber tildado al presidente mexicano como falso mesías, publicó hace unos días un artículo en que le compara con el célebre cómico Mario Moreno Cantinflas ; todo ello en torno a la consulta popular que tendrá lugar el próximo 1 de agosto , relacionada con el supuesto juicio a los expresidentes.

La política al estilo Cantinflas

El semanario británico se refirió a Cantinflas en alusión a la ambigüedad de la pregunta que será planteada, según fue formulada por la Suprema Corte. En este contexto, quizá The Economist pudo haberse mostrado tímida en su comparación ante un cuestionamiento digno de un diálogo de El Barrendero. Enseguida, el articulista asegura que la consulta no se trata más de que una parodia del Estado de Derecho, y que AMLO busca por todos los medios distraer la atención pública mediante un teatro político propio del gran Cantinflas.

Por otro lado, el reconocido diario francés Le Monde no se quedado atrás

En un artículo publicado recientemente e intitulado “México bajo el dominio tentacular de la mafiocracia”, el periodista Fréderic Saliba retrata el estado de violencia e inseguridad que aflige al país, así como el asesinato de Alma Rosa Barragán en Moroléon, Guanajuato. Con ello, Le Monde se suma a la lista de diarios internacionales que han puesto en evidencia las crisis estructurales de nuestro país y la incapacidad del Estado mexicano para resolverlos.

Así como lo hizo Marcelo Ebrard luego de la portada de The Economist ¿se dedicará el canciller a exigir disculpas y aclaraciones todos los medios que critican a su gobierno? De ser así, bien deberá el secretario hacer uso de su amplio abanico de lenguas extranjeras, pues una misiva será en inglés y la otra en francés, y quizá algún diario alemán o italiano que decida sumarse a la “campaña de la derecha internacional contra AMLO”

¿Cómo podrá AMLO reparar su descrédito internacional, y con ello, la reputación de nuestro país en el concierto de las naciones?

Difícil de responder. Ciertamente no lo logrará mediante cartas dirigidas por el Canciller mexicano exigiendo disculpas o aclaraciones, sino mediante verdaderos esfuerzos del Estado encaminados a dar soluciones a las problemáticas.