México.- La portada de The Economist lleva el nombre de “El falso mesías”, y va sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ya hay reacciones y opiniones dividas.

En Twitter “The Economist” y “El falso mesías” son trending topic desde la mañana que se publicó la portada.

Esta edición, del 29 de mayo al 4 de julio, la revista inglesa critica la gestión de AMLO.

Además advierte sobre las consecuencias si Morena vuelve a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones 2021.

Además señala que en su discurso el presidente polariza a la sociedad al dividirla en “pueblo” y “élite”.

The Economist

Portada de The Economist (The Economist)

En Twitter hay opiniones de ambos tipos: los que están a favor de la portada sobre AMLO y quienes están en contra.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de CDMX, José Merino, dijo que todo el artículo es “rebatible”. Añadió que The Economist se caracteriza por análisis desde el elitismo.

“No hay un renglón de este editorial que no sea rebatible. The Economist siempre ha sido una mezcla peculiar de análisis y elitismo. Y la voluntad popular siempre ha sido una amenaza para la “democracia” que excluye a muchos y sirve a los intereses económicos de pocos”,

La politóloga Denise Dresser escribió que esa es la visión que tienen en el extranjero de México.

El productor y simpatizante del gobierno federal Epigmenio Ibarra dijo que The Economist repite “la mentiras” que ha dicho el escritor Enrique Krauze contra AMLO.

Agregó que esta revista se suma a la “guerra sucia” del PRI y el PAN.

“Caen de rodillas ante The Economist que no hace más que repetir las mismas mentiras y los mismos epitetos que Krauze lanzó vs el presidente más votado de la historia de México”

Epigmenio Ibarra