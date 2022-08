Este martes se conmemoró un aniversario más del natalicio de Jean Piaget (9 de agosto de 1896, Neuchâtel, Suiza). El académico suizo fue el creador de la “epistemología genética”, que a la postre se convirtió en una vertiente filosófica a través de la cual se profundizó la crítica hacia las escuelas del empirismo (sobre todo aquel que sirve de base a ciertas teorías psicológicas) y del empirismo lógico relacionado con la construcción de la ciencia, además de generar una manera diferente de comprender la lógica y la clasificación de la ciencia.

Valeria García Ferreiro (“Las ciencia sociales en la divulgación”, UNAM, 2002) señala lo siguiente al respecto de dicha crítica:

Sin embargo, la obra de Piaget quizá produjo más impacto en la educación y en las aulas que en otros ámbitos de la vida académica y social, pues sus ideas sobre la psicología infantil y la pedagogía generaron interesantes aplicaciones durante los últimos 40 años en las escuelas, más allá de las múltiples aportaciones registradas en el campo de la Filosofía y la Epistemología.

En el Conacyt: lo que natura no da, Salamanca no presta

En el ámbito de la investigación en psicología evolutiva o genética, (específicamente en el campo del desarrollo del lenguaje y del pensamiento, y que después sirvieron para comprender las dinámicas de los aprendizajes escolares, sobre todo en matemática y ciencias naturales), Piaget recuperó algunas categorías analíticas que quizá fueron el efecto de su formación profesional inicial como biólogo.

Se refirió, por ejemplo, a los procesos de equilibración, adaptación, acomodo y asimilación para explicar los procesos del desarrollo psicológico, a través de cambios cualitativos (no acumulativos) de las estructuras cognitivas y otros procesos del desarrollo intelectual organizados por etapas o estadios, en las/los niños. Para el pensador suizo, más que una acumulación lineal de conocimientos por vías sensoriales y perceptuales, los seres humanos construyen estructuras y esquemas de conocimientos.

Para Piaget:

En ello, el concepto de equilibración cumple un rol esencial dentro del aparato teórico piagetiano.

El método clínico-crítico, de corte longitudinal, fue propuesto, desarrollado y ejercido por Piaget durante sus investigaciones sobre el desarrollo del pensamiento humano y científico mediante observaciones, variaciones, formulaciones de hipótesis y preguntas planteadas a los sujetos de sus estudios: niñas, niños y adolescentes.

En el Conacyt: lo que natura no da, Salamanca no presta

Hay que decir, de paso, que ese método buscó superar las limitaciones que ofrecían los enfoques o diseños experimentales y aquellos que basaron sus investigaciones en la aplicación de pruebas psicométricas.

Piaget fue partidario de una actitud crítica frente a los sistemas educativos. Cuando alguna vez le preguntaron, durante una conferencia, cómo se podrían acelerar los procesos de aprendizaje en la escuela, él contestó que su preocupación científica no estaba centrada en dar resultados rápidos ni cuantitativos, en términos de aprendizajes, sino en entender cómo se producen y evolucionan los procesos y mecanismos cognitivos de los seres humanos.

En alguna de sus últimas declaraciones al conceder una entrevista a César Coll, profesor de la Universidad de Barcelona, Piaget afirmó lo siguiente:

“La finalidad de la educación no consiste sólo en aprender, sino en aprender a inventar; no sólo en aprender conocimientos prefabricados, sino en aprender a inventar (co iniciativas originales en un sentido creativo)”.