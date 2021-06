Gobierno municipal de excelencia

¿Cómo liderar en los tiempos modernos?

Ya perdí la cuenta de las veces que me llegó ayer, por WhatsApp, un video de una entrevista que le hicieron a Luis Donaldo Colosio .

La exageración de quienes me enviaban el mensaje de que “Colosio se deslindaba de Movimiento Ciudadano” . La realidad es que Colosio dijo que compitió y ganó la presidencia municipal de Monterrey bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. Pero también dijo que ya no estamos en elecciones. Y tiene razón. Colosio va a gobernar para todos. Ésa es su verdadera responsabilidad.

Colosio me invitó a que continúe ayudándolo como consejero externo, ahora para evaluar los perfiles de quienes podrían integrar su equipo de primer nivel. El objetivo es identificar a las y los mejores que puedan ocupar una responsabilidad en el gobierno municipal de Monterrey. La decisión final será del alcalde.

En los tiempos de frustración social, como nunca antes, necesitamos líderes que sean relevantes, auténticos y con visión de futuro, que comprendan el reto de gobernar en tiempos de incertidumbre y cambio. El liderazgo de Colosio es diferente. Por eso nos entusiasma a muchos de los que lo apoyamos.

Monterrey exige un líder que pueda entablar relaciones eficaces con el personal a su cargo y con la comunidad en general

Venimos de un período de campaña que fue muy destructivo, por la guerra sucia. Algunos candidatos se distinguieron por su falta de respeto y desprecio por la comunidad. Se dedicaron a lanzar ataques personales que tenían como objetivo socavar una gobernanza sólida.

Siempre he creído que si un candidato desea que otro fracase, al final todos fracasan. Cuando pasan las elecciones, debe existir un esfuerzo por construir buenas relaciones entre los excontendientes. En Monterrey no queremos despechados ni complacientes.

Un gobierno municipal exitoso se construye cuando el alcalde sabe que fue elegido por los ciudadanos como individuo, pero que, a partir de la elección, tiene que trabajar en un equipo. Ser un jugador de equipo eficaz significa ser capaz de defender la posición de uno sin dejar de ser abierto para conocer la posición de los demás. El alcalde debe fomentar un flujo de información, ideas. Debatir, respetar y apoyar la decisión de la mayoría es responsabilidad del líder moderno. El bien de cada ciudadano está por encima de cualquier presión que los grupos de interés quieran ejercer.

El Presidente Municipal deberá tener pleno control sobre su estado emocional

Su tarea es tomar decisiones en el mejor interés de la comunidad. Lo van a criticar sus opositores. Tiene que poder resistir las críticas. La madurez significa compromiso. Tolerar a los disidentes. Nunca reaccionar en forma exagerada. Habrá que hacer frente a las emociones intensas de todos los aliados y opositores.

Liderazgo en los tiempos modernos significa escuchar atentamente a los demás con el deseo de comprender sus preocupaciones, ideas y perspectivas. Se espera que el alcalde sea accesible a la comunidad.

La mayoría de los problemas que Colosio va a enfrentar provienen de las malas políticas o las malas soluciones que se dieron a los problemas por los gobiernos anteriores. El alcalde electo no puede seguir trasladando problemas para el futuro. Al contrario, debe mantener una perspectiva de largo plazo y asumir la responsabilidad por el impacto potencial de sus decisiones.

Por eso, va a requerir una extraordinaria preparación mental para tomar las mejores decisiones sobre la sostenibilidad a largo plazo de su comunidad. No se trata solamente de recibir gente en audiencias y encabezar reuniones de trabajo. Tendrá que investigar, leer antecedentes, prepararse para tener la mejor información antes de tomar decisiones en sus gabinetes y sesiones de cabildo.

El alcalde electo debe comprender la información financiera básica y ser capaz de evaluar los presupuestos y estados financieros. Debe comprender las consecuencias fiscales y presupuestarias a largo plazo de sus propuestas y decisiones.

Estoy convencido que Colosio ejercerá un liderazgo bueno y honesto a nivel local. Los buenos líderes saben escuchar. Esa calidad de liderazgo simple, pero profunda, le da a las personas la cortesía que merecen. Los buenos líderes son amables con las personas, independientemente de su rango o estatus social. Son genuinos. Por eso consiguen fácilmente que se adopten sus puntos de vista y tienden a conseguir que el público esté de su lado.

Los buenos líderes toman posición, representan la construcción de una mejor calidad de vida en la comunidad. Tienen una visión y un enfoque basados en principios. Reconocen los problemas y trabajan para seguir adelante.

Creo que todos queremos que el nuevo gobierno de Monterrey sea de excelencia: abierto, transparente, responsable y comprometido. Que tenga las herramientas adecuadas a su disposición para hacer su trabajo. Que mantenga las cosas funcionando sin problemas. Que establezca el curso de acción correcto, que cumpla sus objetivos y se comunique con los ciudadanos.

No queremos que el nuevo gobierno de Monterrey sea meramente un buen gobierno. Esperamos que sea un gran gobierno, un gobierno de excelencia. Para eso:

1. Necesita un extraordinario plan estratégico; comenzar con una visión del futuro. ¿A dónde queremos ir? ¿Dónde estaremos en tres años? ¿En seis años?

2. Los gobiernos de excelencia se acercan a la gente, diseñan sus políticas poniendo en el centro a los ciudadanos, involucran a su comunidad para descubrir lo que es realmente importante para ellos.

3. El plan estratégico guiará el trabajo futuro del alcalde. Es la razón que inspira a todos los miembros de su equipo. Un buen plan es indispensable para alcanzar sus metas.

4. Los gobiernos de excelencia sobresalen cuando traducen su plan en acciones. Una vez que comience a establecer objetivos medibles, puede comenzar a trazar los pasos necesarios para llegar allí, y puede alinearlos con el trabajo que la gente está haciendo todos los días.

5. El alcalde debe trazar una línea desde su plan hasta sus objetivos, pasando por sus operaciones diarias. Debe mantener sus decisiones específicas, realistas y alcanzables. Su equipo debe saber cómo su trabajo contribuye a esa visión general.

6. Los gobiernos de excelencia deciden cómo medir su progreso y hacen un seguimiento eficaz. Definen cómo se ve el éxito desde el principio mediante la selección y el seguimiento de indicadores de desempeño cualitativos y cuantitativos.

7. El alcalde tendrá que entrar a ver los detalles del motor de su organización. No puede saber a dónde va si no sabe dónde se encuentra. Necesita definir cómo se ve el éxito y decidir cómo lo va a medir. El éxito no ocurre de la noche a la mañana, pero es importante saber si la aguja se mueve en la dirección correcta.

8. El alcalde tendrá que comparar su desempeño con el de otros municipios. Tiene que romper todos los silos de su gobierno. Solamente se mejora cuando se compara con otros.

9. La evaluación comparativa del rendimiento abre conversaciones sobre las mejores prácticas. Se trata de la mejora contínua y de sentar las bases para la conversación, los comentarios y la conexión con otras comunidades. Cuando un alcalde comienza a rastrear y comparar, se introducirá en el camino de la mejora.

10. El alcalde debe conocer a todas sus audiencias con franqueza y transparencia. Las diferentes organizaciones de la comunidad son verdaderos socios y no problemas. Se requiere un sistema de informes del desempeño sólido, abierto y transparente para los ciudadanos. La transparencia es uno de los aspectos más importantes de un gobierno de excelencia.

Colosio se preparó para el éxito en su campaña. Ahora tiene que gobernar para todos y no para los simpatizantes de un solo partido. Colosio tendrá que construir un gobierno de excelencia, centrado en cada ciudadano.

@javier_trevino