¿Investiga la 4T a Santiago Nieto? ¿Por qué AMLO pide esperar antes de ofrecerle nuevo cargo?

Si te vienen a contar

cositas malas de mí,

manda a todos a volar

y diles que yo no fui.

Yo te aseguro que yo no fui,

son puros cuentos de por ahí,

tú me tienes que creer a mí,

yo te lo juro que yo no fui.

Si te vienen a contar

cositas malas de mí,

manda a todos a volar

y diles que yo no fui.

Todos me dicen por ahí

que tienes cara de yo no fui,

a ti te dicen el yo lo vi,

tú me tienes que creer a mí;

yo te lo juro que yo no fui,

no, no, no, no, yo no fui.

Santiago Nieto ya le canta la de Pedro Infante (Consuelo Velázquez) a AMLO