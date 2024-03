Fuera del chiste y la chunga en la que se ha convertido la campaña de Xóchitl Gálvez en busca de la Presidencia, su desesperación por levantarse en las preferencias electorales la condujeron a cometer ilegalidades que involucran al propio INE.

La candidata de Fuerza y Corazón X México plagió, ahora, el logotipo del organismo electoral, usando fotomontajes para supuestamente advertir a la ciudadanía sobre el uso de los programas sociales a cambio del voto y mostró cómo podrían lucir los espectaculares que propone para lo que considera es una campaña de concientización.

En uno de los fotomontajes con el emblema institucional reza la frase: “Ningún partido puede quitarte los programas sociales” y con los colores del INE advierte: “Son tuyos”.

Para empezar, miente Xóchitl Gálvez al hacer tal aseveración, pues si bien los programas sociales que han sido impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran plasmados en la Constitución, SÍ pueden ser modificados o eliminados si una fuerza en el Poder Legislativo así lo decide. Es decir, si en el Congreso sí se logra una mayoría para realizar los cambios que crean pertinentes en la carta magna y se vayan con ello muchos beneficios de los que ya gozan actualmente varios sectores de la sociedad mexicana.

Basta recordar que hasta este 2024, la Constitución mexicana ha tenido importantes cambios con 256 reformas, con las cuales se han modificado 770 veces varios artículos del texto original, por lo que no se extrañaría una modificación más, ahora en detrimento de lo que impulsó la 4T.

Y también hay que recordar que fueron los legisladores del PAN quienes votaron en contra de esos programas sociales que ahora tanto enarbola y hasta parece enorgullecerse Xóchitl Gálvez. Si los panistas lograran una mayoría en el Congreso, cambian la Constitución. Punto.

La nueva puntada de la candidata opositora va más allá de andar pegando chicles, ponerse a bailar o brincar en eventos públicos, o mentir sobre supuestos apoyos de empresas o personajes famosos que no tiene, pues ¡involucra, de plano, al INE!, y esa sí es una ocurrencia dolosa ya que tiene el propósito directo de confundir a la sociedad y promocionarse de manera ilegal.

Y es que, aunque se trató de imágenes creadas sobre cómo se verían los espectaculares con leyendas que supuestamente serían del INE, la candidata las subió a sus redes y comenzaron a circular como si ya fuera un hecho que el Instituto difunde la campaña, algo que seguramente ya estaba planeado.

Y si bien, a petición de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, Xóchitl Gálvez ordenó retirar de sus redes sociales las fotos falsas, el mal ya está hecho. Aplicó la de “es mejor pedir perdón, que pedir permiso”.

La desesperación y la falta de apoyo no solo de los mexicanos sino de los propios partidos que la impulsan le están haciendo a la candidata opositora perder el piso y cometer aberraciones como robar la imagen del INE para sus fines políticos.

No hay proyecto, no hay oferta de campaña sólida; no hay seriedad en la candidata opositora... Solo se ven improvisaciones, chistes, propuestas sin argumentos más allá de los refritos... Y ahora hasta falta de sensatez y tantito conocimiento de la ley.

Veremos en qué termina esta nueva polémica en la que se han enfrascado el árbitro electoral y Xóchitl Gálvez. Mientras, los mexicanos seguiremos siendo testigos del fracaso electoral al que se conduce la oposición, así como la continuación de campañas mañosas que lo que buscan es enturbiar la elección que se llevará a cabo el 2 de junio.