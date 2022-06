El pasado 8 de junio, en Ginebra, Suiza, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) publicó los resultados del transporte aéreo global respecto a la carga, correspondientes al mes de abril del 2022. En ellos se ve reflejadas caídas tanto en la demanda como en la capacidad, así como el impacto que tuvieron la aparición de la variante Ómicron en el continente asiático, y evidentemente la guerra entre Rusia y Ucrania.

La demanda global es medida en toneladas de carga por kilómetro transportada (CKT por sus siglas en inglés), el mercado internacional de carga tuvo una reducción del 11.2% con respeto a abril del 2021, lo que significa en términos claros, que se tuvo una reducción de 1%

Y con lo que toca a la capacidad, ésta se contrajo en un 2%, siendo el continente asiático el que quedó peor posicionado. Es factor indudable la guerra entre Rusia y Ucrania, no solo por las restricciones en el espacio aéreo, sino porque tanto las aerolíneas rusas como las ucranianas eran actores clave en el transporte de carga; si a esto le sumamos la política en China de “Cero Covid”, la caída es más que importante.

Caída en la demanda de la carga

A excepción de los Estados Unidos de Norteamérica, el resto de la demanda de carga y comercio internacional han caído. La IATA realizó un análisis regional con este tema.

Las aerolíneas de Asia-Pacífico registraron un descenso del 15.8% interanual en sus volúmenes de carga de abril de 2022. Las aerolíneas de la región están sufriendo un descenso del comercio y la actividad manufacturera, debido a las medidas restrictivas por la variante Ómicron, registrando la capacidad su mayor caída global de 19.4%

Por otro lado, las aerolíneas norteamericanas registraron una caída del 6.6% interanual en los volúmenes de carga de abril. La demanda entre los Estados Unidos de Norteamérica y el mercado asiático se contrajo significativamente; aunque las rutas principales entre Europa y los Estados Unidos se mantienen fuertes; en cuanto a la capacidad esta tuvo un aumento del 5.2%.

Las aerolíneas europeas tuvieron una caída del 14.4% interanual en sus volúmenes de carga y del 24.6% con respecto a la capacidad. Aquí es donde más se puede observar el tema del conflicto bélico. A esto también hay que sumarle el caos en el que están sus aeropuertos por la falta de personal.

En las líneas aéreas del Medio Oriente, la caída que tuvieron fe del 11.9% en la demanda de carga, y en cuanto a la capacidad, esta aumentó un 6%, debido a que han aprovechado el desvío del tráfico aéreo sobre el espacio ruso.

Llegamos a Latinoamérica, quienes son los que más han crecido: un aumento interanual del 40.9%, siendo el mejor desempeño global sin lugar a dudas. Las aerolíneas de la región se encuentran optimistas, y gracias a ellos han estado introduciendo nuevos servicios y capacidad, así como la adquisición de nuevas aeronaves por parte de algunas aerolíneas, mismas que se integrarán a sus respectivas flotas en los próximos meses. La capacidad aumentó un 67.8% interanual.

Y finalizamos en el continente africano, quienes tuvieron una caída del 6.3% en la demanda y en la capacidad del 1.5%, siendo también afectada por el tema del espacio aéreo por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Con lo anterior, y como se podrán dar cuenta, nuestro país tiene una gran oportunidad de crecimiento. Es por ello el interés de tener en los diversos aeropuertos del país la capacidad tanto de infraestructura como de mano de obra para manejar el crecimiento de la carga vía aérea.

Oportunidad para México y el AIFA en la aviación de carga

Por eso no es menor el anuncio que realizó el Director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el General Brigadier en retiro, Isidro Pastor Román, acerca de que se tiene en un 97% de avance los almacenes de la terminal del carga de dicho aeropuerto, para ser un total de 12 almacenes.

En entrevista con el medio T21 declaró: “La terminal de carga, en este mes, se empiezan a entregar las instalaciones. A principios de mayo las empresas que fueron adjudicadas a los diferentes recintos ya han traído sus contratistas y su equipo, y estarán listas para entregarse a partir del 15 de junio”.

Debemos estar al pendiente. La carga ha resultado ser una de las ramas de la aviación que más han crecido, por ello no es de extrañar el interés del director de Altán Redes de invertir en “la cooperativa de carga de los ex trabajadores de Mexicana de Aviación”. Ya veremos si ese plan termina cuajando o no.

Mientras, la carga es un gran negocio y el AIFA puede ser un gran aliado en este detonante, y ojalá así sea, pues se podría beneficiar a todos los habitantes que están en las inmediaciones del nuevo aeropuerto.