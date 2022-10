Últimamente las preguntas de los reporteros afines a Jesús Ramírez Cuevas, así como las repuestas del presidente López Obrador, estuvieron dirigidas a desacreditar a la oposición en Edomex y sobre todo, a la candidata de mayor aprobación.

Entre los reporteros, uno de los más impresentables y muy cercano a Ramírez Cuevas, el famosísimo Lord Molécula, le preguntó al presidente:

Como en el futbol a AMLO le pusieron el balón para rematar a gol y muy a su estilo respondió a la vez que amenazó: “desde luego, hay que presentar denuncias, existe la fiscalía electoral, que depende de la Fiscalía General de la República. Pues todo esto es información que hay que transmitir porque antes no existía, ni era delito grave, no estaba tipificado como delito grave el fraude electoral, ahora sí. Entonces, presentar todas las denuncias”.

Fue quizá, por la desesperación ante la caída de Delfina Gómez, que no se percataron de que la acusación pega directamente a Claudia Sheinbaum porque ella tiene aún más espectaculares, incluso en el Estado de México.

Basta con salir hacia Querétaro para percatarse de cuantos espectaculares hay de la jefa de Gobierno de CDMX, desde lo que fue el Toreo, hasta Querétaro. Como dicen, hagan cuentas.

De rebote, la pregunta de Lord Molécula deja en evidencia a quienes tienen en sus manos la “justicia electoral”, en la Fiscalía para Delitos Electorales, el compañero de mil batallas de AMLO, José Agustín Ortiz Pinchetti, esposo de la magistrada de la Corte Loreta Ortiz. O sea, todo queda entre amigos, por eso Claudia ni se preocupa, goza de inmunidad, pero Alejandra del Moral sí tiene de que preocuparse.

El primero que se atrevió a salir fue el panista Enrique Vargas del Villar, para que, acto seguido, el aparato represor del gobierno se le dejó caer encima, acusándolo de varios escándalos.

Ahora, aparte de Lord Molécula, Leobardo Hernández, del diario Portal de Toluca, también se lanzó en contra de la precandidata del PRI:

Elecciones 2023: AMLO dice que seguirá trabajando junto a Alfredo del Mazo mientras no inicien las campañas electorales

“La cuestión o la pregunta es si usted estaría dispuesto también a promover algún tipo de reforma o algún tipo de convenio donde sea… Dado que ahora es derecho de todos los mexicanos desde la instancia federal recibir un apoyo social, que los estados apoyen más a los programas federales para evitar este tipo de subejercicios, porque incluso los padrones están alterados con personas que no existen, lo de siempre en este tipo de ejercicios o se supeditan a un ejercicio meramente de grupos como en los viejos tiempos. El Estado de México es como 1970, donde tú votas te doy programa social y, si no, pues no hay”.