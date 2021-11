Hay gente que vive de la basura y basura que vive de la gente

IRREVERENTE

Les platico: La idea me surgió de una especie de capa que vistió en mitin reciente cierto mexicano de esos que ponen en alto la creatividad y el ingenio que nos caracteriza, reconocidos en el mundo entero.

Está de más que les dé detalles de semejante prenda porque aquí les muestro la mentada foto.

Capa

Faltó Manuel Espino, ‘El Yunque’

Ya sé, ya sé, faltan algunos ahí en esa capa… como Manuel Espino, quien de ser parte del ala más radical de la derecha panista El Yunque, se pasa ahora al otro extremo, al de Morena, pasando antes por el PRI.

¡No friegues, Manuel!, lo tuyo no es un cambio, es una mutación. Y todavía amenazas con buscar la candidatura de Morena para Durango.

Te anticipo: Ahí van a picarte con la cola, como los alacranes tan famosos de ese bello estado.

Reporte desde W

1.- A propósito del “desempeño” que tuvieron Tatiana Clouthier y Hugo López-Gatell en las reuniones trilaterales a las que fueron convocados por Andrés Manuel para que lo acompañaran aquí en Washington, primero, una respetuosa recomendación al presidente: ya no los invite, que ya no vayan, porque como decía mi abuelita cuando fue alcaldesa de Perros Bravos, NL: “A menos burros, más olotes”.

Y a ellos, a la secretaria de Economía y al subsecretario de Salud, yo les diría: Preocúpense menos por parecer listos y más por serlo.

2.- Viendo en acción a AMLO en las reuniones formales y también en las informales en los pasillos y lobbys con su gente, me queda claro que aspira a no soltar el poder hasta que alguien se lo arrebate.

3.- De nuevo, viéndolo en acción en tierras gringas al lado de “Amtrack” Joe Biden, se me vino a la mente este pensamiento: el que sabe jugar no necesita suerte y al que no, le urge.

4.- Hacerla de corresponsal viajero en estos tiempos es peligroso. Y más si dentro de la comitiva se corre la voz de quiénes pagamos nuestros boletos de avión más viáticos y quiénes viajaron de gorra.

Es que no se sabe quién anda leyendo tus despachos y quien podría ofenderse a distancia por lo que escribes.

5.- Viendo en acción a las contrapartes norteamericanas que se sentaron con las mexicanas, pensé: no les puede ir mal, a quienes hacen las cosas bien.

6.- Viendo a los representantes de México, les dije sin que me escucharan: ¿ya se dieron cuenta de que cuesta más trabajo hacer mal las cosas que si las hicieran bien?

7.- No está declarada, pero según el presidente y sus sumisos acompañantes, en México estamos en guerra y la primera víctima es la verdad... y China.

8.- Atestiguando el desempeño de los delegados mexicanos acá, me pregunté: ¿qué es lo que sigue y qué quieren sacar de todo esto?

Y esta pregunta cobra fuerza después de haber visto a AMLO tirársele a China a la yugular y desde la 3a cuerda con patadas voladoras, siendo que ni Biden ni Trudeau tocaron a los asiáticos ni con el pétalo de una mención y menos de un reclamo.

Después de haber visto esto, amanecí buscando el China Times o de perdido el China News para saber si hubo alguna reacción del gigante asiático.

9.- Viendo en acción a la comitiva mexicana aquí en Washington pensé: urge salvar a México de esta calaña de funcionarios, porque con ellos, el país va derechito al voladero-coladero.

10.- Atestiguando de lejecitos esta visita de Estado -por ser persona non grata ni invitada- me queda claro que todavía hay mártires de la integridad periodística, pero es que me tocó ver a algunos colegas $ufriendo la gota gorda para sobrevivir en medio de la frugalidad de recur$o$ con que cumplen con su jale. ¿Me entendieron lo que deben entender?

11.- Perdiendo el tiempo con tanta méndiga antesala como le pusieron los gringos a los mexicanos, me acordé que tengo un libro por terminar de escribir, que me está esperando desde hace meses y viéndome en estas lides, a lo mejor se está burlando de mí.

12.- Andando todavía en estos lares, pensé: ¿será que se me está quitando lo bueno que era para ver estas cosas venir por parte de los escuálidos representantes mexicanos?

13.- Hacer mi jale periodístico, antes me funcionó con panistas y priyistas, pero estos cabrones de Morena son impredecibles.

14.- Saliéndome acá de la ceguera de taller que da estar cerca de los hechos, confirmé que la 4T tiene hombres, muchos, y mujeres también, pero a ese movimiento le falta cabeza y frontera.

15.- Estando en EU pensé: cuando me voy pa´la montaña, en las cumbres se puede ver bien fácil cómo los problemas se quedan abajo. Arriba, todo es bueno.

16.- Después de ver en acción a los representantes mexicanos en el extranjero, pensé que lo más grave está pasando justo ahora: después de mentirle tanto al país en general, luego pasaron a mentirle específicamente a su propia gente, y ahora, se están mintiendo a ellos mismos. Esto, la neta, es inaudito.

17.- Viendo los movimientos, lo que decían y lo que hacían en W los enviados de la comitiva mexicana, pensé: en el mundo en el que estamos hay que buscar lo correcto, pero hay algunos que tienen incapacidad genética heredada para hacerlo y ni cambiándose de partido lo van a conseguir en sus méndigas vidas. ¿Verdad Tatiana? ¿Verdad Manuel Espino?

18.- Si un Enrique de La Madrid no le quita el poder a AMLO en el 2024, ni diosito santo ni la virgen van a estar interesados en entrarle al quite.

19.- Platicando con algunos que se dejaron, pensé: hay quienes dentro de Morena se sienten socios, como si fueran parte del negocio, pero esa parte que reclaman de la compañía MORENA, S. de R. L. de CV, se la inventaron ellos, porque el único dueño y socio abrumadoramente mayoritario de dicha “empresa” los va a empezar a poner en su lugar.

20.- “Adáptese, jefe”, quisieron decirle algunos al jefe de la delegación y del País, cuando querían él y otros hablar de la corrupción como causa de todos los males planetarios, y terminó entrando en razón al solo hablar de economía.

Pero apenas aterricen hoy en México para ir todos juntos al desfile de la Revolución, les va a pedir el jefe que le paren a su cuento. Que no se tomen tan en serio el que les haya hecho caso.

Que todavía falta mucho para las elecciones y que más les vale que entiendan que las vendettas entre ellos se acabaron, porque el único que puede darse esos lujos, pos es él.

21.- Viendo las caras que pusieron los que se animaron a decirle “adáptese jefe”, anticipé que a lo mejor en pleno vuelo de regreso, el jefe les va decir que ellos no hacen nada sin él.

Y a los más altaneros que le pregunten, ¿”y si no quiero, qué”? les va a responder: ¿para qué creen que puse a Pablo en la UIF? Con él al mando puedo congelarles sus cuentas en un santiamén.

¿O a poco creyeron que lo puse ahí nomás para suplir a Santiago? No sean ilusos ni alucinados.

22.- Cuando la cumbre trilateral se acababa, pensé: a ver qué otras sorpresitas les siguen saliendo a los delegados mexicanos, ahora que reciban en México a los gringos con motivo del T-MEC.

23.- Viendo todo también pensé: este viajecito en el que les encanta andar a ustedes casi matándose los unos a los otros, se acaba de repente y cuando el jefe diga.

24.- También pensé: el problema es que el preciso quiso construir algo más cabrón que él mismo.

25.- Y esto otro también pensé: A ver cómo reacciona el jefe cuando se dé cuenta de que el fin de todo este desmadre nacional no lo va a decidir ni él. Es más, ya no puede.

26.- Finalmente, esto: la memoria dura poco.

27.- PD, vi al jefe de todos éstos, pensando: oigan, me estoy jubilando, no me estoy muriendo.

CAJÓN DE SASTRE “A mí se me hace que todos éstos se están quedando sin tiempo. Mejor que le pidan al Dios de Spinoza que mueva la montaña hacia ellos y si no, que de perdido les mande una pala para que comiencen a cavar...”, dice la irreverente de mi Gaby

Plácido Garza en Twitter: @PlacidoGarza