Una sorpresiva presencia en el estrado, Amber Heard sube a declarar…

“Mi ex esposo me está demandando por un anuncio que yo puse…” Su equipo ha tratado de decir a todas luces que ella solo participó en el artículo y que el editor de The Washington Post, hizo todo… con esto echa abajo esa premisa… Amber 36 años profesión actriz… no lleva un minuto sobre el estrado y ya amenaza con llorar… “en la demanda contra el periódico The Sun… Di siete testimonios jurados…”

“Trabajé en lo que fuera con tal de salir de Texas…” Abandonó a los 15 años la escuela… solo dos semestres de la preparatoria… emigró a Los Ángeles, comienza a narrar una historia de ensueño la jovencita buscando la fama en castings… Desde el primer momento que Amber sube y se sienta, Johnny Depp ignora por completo a la mujer en el estrado, concentrado en un dibujo la ignora a propósito…

Comienza a narrar la forma como conoce a Johnny y da a entender que él la invita, deja muy claro la diferencia de edades… “Hablábamos de libros oscuros, de blues, de vino tinto…” ¿La niña de un pueblo de Austin, Texas, criada entre caballos sin estudios hablando de libros oscuros, blues y vinos? En otra pregunta ya participando en una película con Johnny (diario de un seductor) lo visita en su camper con solo una toalla, pues se supone estaban grabando escenas en ropa interior… sic.

Después de dos meses de grabación perdieron contacto, hasta que según Amber, Johnny la contacta a su teléfono, ella se dice sorprendida y le cuelga, después él, Johnny le envía regalos, un vestidos lujosos, libros y artículos muy caros… unas guitarras...

En 2011, dos años y medio después de la filmación, en octubre 2011 ya estaba separándose de su pareja e inicia una gira de ruedas de prensa para promocionar la película… en esos tiempos la citan en la oficina del director junto a Johnny y el director no está, comienza a hablar con Johnny y él le cuenta de su separación ella también dice que se ha separado… comienzan a tomar vino tinto y comienza la charla, la química surge, a decir de ella; “se sintió como una electricidad en el cuarto”… “cuando yo iba a salirme de ahí él me agarró con las manos la cara y me beso, yo lo bese…”

The Rum Diary, en México se llamó Diario de un seductor, estrenándose el 13 de enero del 2012.

A partir de octubre de 2011, Amber declara ser la pareja de Johnny Depp, a pesar de tener que esconderse pues él aún no daba por terminado su matrimonio con Vanessa Paradis… Ella también había dejado una relación lésbica con Tasya Van Ree, para estar con él…

¡Descubrí que tenía una isla! ¿De verdad creen que no lo sabía de antemano?

“Johnny a veces puede ser tan generoso…”

Hablando de generosidad para con sus padres y amigos, fueron varios los beneficiarios.

“En un punto Johnny insistió, se comunicó con mi padre y decidió el tipo de caballo para comprar… yo crecí montando caballos”; cabe mencionar que la relación de abuso y drogas de sus padres no ha pasado desapercibida para el público que sigue la trama de esta hilarante historia y jugará un papel importante en algún momento.

¿Cómo evolucionó su relación en 2012? “A veces era intensa, cuando estaba con él yo sentía la electricidad en mi cuerpo… yo estaba cayendo enamorada no podía ver bien, él parecía también enamorado, sentí que no había otro amor tan fuerte… pero él empezó a hacer esas cosas donde desaparecía y él era diferente, él se quejaba de mi ropa… me dejaba de hablar por un tiempo…”

“A él le encanta destruir, romper muebles, me lanzaba vasos, me llamaba perra, empecé a notar un patrón de “escalación”… (¿?)

¿Usted recuerda el primer año que físicamente te golpeo?

“Sí, estaba sentada, una conversación normal… yo le pregunto por su tatuaje, unas manchas de un tatuaje viejo… — ¿Realmente no sabía que el tatuaje se refería a ‘Winona forever’ y que Johnny redujo a ‘Wino forever’ o fue una forma de provocación?—” Winona Ryder fue alguien muy importante en la vida de Johnny....

“Él me abofeteó, yo me reí pensando que era un chiste y no fue así, me volvió a abofetear…” Para este momento se nota el enorme esfuerzo que hace Amber por llorar, pero las lágrimas no salen, solo sus gestos y parpadeos, la actriz no logra sacar una sola lágrima… “Johnny hincado llorando me pide perdón, nunca había visto a un hombre llorar… me fui, fui a casa, fui con mi terapeuta… días después, no sé cuántos me llegaron mensajes de Johnny y promete que nunca más volverá a pasar, dice que primero se corta la mano… después me trae vinos sicilianos muy caros… y luego me quedé en esa relación…”

¿Puede describir al jurado su relación?

Es poco creíble como una mujer comienza una relación en octubre 2011 las presuntas golpizas todo 2012 , tormentoso 2013, ida y venida a terapias psicológicas, recordemos que conoce a Erin Falati en julio de 2014, y aun así querer, aferrarse a casarse en 2015… pero este recorrido apenas comienza a narrarse desde un estrado.

Vemos a una Amber muy sobreactuada, la estrategia marcada por los abogados o su estrategia contrasta con lo dicho por la Dra. Dawn, sobre la supuesta “estabilidad emocional”… Algo notorio era la necesidad de hacer contacto visual con Johnny mientras declaraba, pero él, supongo por estrategia del cuerpo de abogados, todo el tiempo se dedicó a dibujar sin mirarla ni una sola vez…

Muy interesante también cuando Amber se refiere a su ex mujer, Tasya, la llama ex pareja o esa persona… incluso dijo, “mi novio” al referirse al incidente de la pintura, ya después corrigió… Al parecer Johnny sospechaba que nunca dejó esa relación del todo.

Se entiende perfecto que pondrá toda la carne al asador, son muchos millones de dólares en juego, pero algo queda muy claro; ¡Qué mala actriz es esta mujer!

Recordemos, según expertos: “El psicópata integrado se presenta como víctima de su víctima”…

La historia emocional y las parejas de ambos dan cuenta de cada uno, mientras las ex de Johnny no pueden creer nada de lo dicho, las ex parejas de Amber hablan de la misma violencia ejercida en sus relaciones…

¿Cuánto tiene que hacer un hombre para demostrar que ha sido abusado?

Anterior a todo esto

Al comienzo del día 14 del juicio, retoman la testimonial de la Dra. Dawn Hughes, ahora contestando a los abogados de Johnny Depp, 500 dólares por hora declaró cobrar la “profesional” de la psicología, por lo visto su fuerte es aleccionar a los testigos, y así se lo hicieron notar los del equipo Depp, el día de ayer veíamos como sus notas fueron parte primordial en la relatoría de hechos que desde su punto de vista y diagnóstico médico acusaba directamente a Johnny de abuso en contra de Amber al mismo tiempo que declara a la acusada libre de enfermedades o trastornos; no se imaginaba que las mismas notas serían utilizadas al día siguiente, hoy, en su contra.

Dawn tuvo que hacer acopio de toda su “pericia” para salir del atolladero que ayer creó, los que siguieron el juicio en vivo pudieron ser testigos de la gran falta de ética profesional en las respuestas que más bien eran acusaciones directas, aseverando las situaciones ocurridas en 2015, como si ella misma hubiera estado atisbando por la ventana, inaudito… Hoy no hubo diferencia, las respuestas están llenas de supuestos…

Contrario a lo que se podía esperar, dado de que la examinada era Amber, los diagnósticos en contra de Johnny por parte de esta doctora, la doctora asegura que el problema de estrés era causado por Johnny, curiosamente las 29 horas que se llevó para llegar a estos diagnósticos, fueron escuchando sólo una de las partes, hace un diagnóstico del “victimario” solo a oídas y estas consultas comenzaron en 2019, después de la aparición del artículo difamatorio creado por la misma Amber, ¿Cómo un profesional puede pasar de largo todos los elementos extraños que conformaban las declaraciones de la demandada y decir que su único deseo era salvar a Johnny del alcohol y las drogas? ¿Insiste en hacerla pasar por alma buena y caritativa?

Curiosamente después veremos a la misma Amber usando frases de la Dra. Dawn para dar referencias sobre el presunto abuso.

Pruebas hechas buscando eventos postraumáticos por estrés:

CAPS-5: Herramienta válida, utilizada para ser identificar mujeres expuestas a violencia de pareja con sintomatología postraumática, escala de trastorno de estrés postraumático del DSM-V fue de las más mencionadas, al mismo tiempo resta importancia a los diagnósticos en resguardo ya hechos por los anteriores terapeutas y más a la psicóloga Kerry, presentada por el equipo de abogados Depp.

Una de las pruebas presentadas a la psicóloga por parte del equipo de abogados de Depp, fue el regalo de Amber a Johnny, un cuchillo, donde se lee una dedicatoria en español: “HASTA LA MUERTE…” al momento de la presentación de esta prueba enfocan el rostro de Amber y se puede ver una sonrisa extraña… ¿Qué mujer que se siente amenazada incluso desde antes de casarse, —según las notas de la enfermera Erin Falani—, le regala un cuchillo a su amado como prueba de amor? ¿Acaso deseaba inducirlo al suicidio?

Las ahora famosas “notas” de la Dra. Dawn, muestran también los nombres de amigos íntimos y compañeros sexuales, saliendo a colación las infidelidades de Amber en fechas mostradas, Tasya, James Franco y Elon Musk y otros amigos son mencionados en diferentes ocasiones…

Pero ojo, el juicio y las declaratorias de Amber apenas van en julio del 2013, así que mañana se espera largo, muy largo para ambas partes…