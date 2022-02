Hasta el carro le echan encima a Rusia

Les platico: El repudio hacia Vladimir Putin y por ende a Rusia, es unánime y mundial.

Aunque levemente, hasta sus aliados se le están echando encima.

Y no es para menos. En pleno siglo XXI nos toca vivir el umbral de por lo menos una guerra fría, que se puede poner tan caliente como el dictador ruso provoque.

Hace unos días, los dueños de la Fórmula 1, la marca deportiva más cara del mundo, anunciaron la suspensión del Gran Premio de Rusia, programado para el 25 de septiembre en el circuito de Sochi.

Tres pilotos se han pronunciado enérgicamente contra la invasión de las tropas rusas a Ucrania.

El más contundente ha sido el alemán Sebastian Vetel. Otros han sido el actual campeón Max Verstappen (Holanda) y el español Carlos Sainz, que corren para las escuderías Red Bull y Ferrari, respectivamente.

Ellos han dejado claro que no quieren ir a correr a Rusia.

“Cuando un país está en guerra, no es correcto correr ahí”, declaró Vettel.

“Mi postura personal es que, como creo que ya sabéis y tiene mucho sentido común, a mí no me apetece viajar a un país que está en guerra. Ya no te digo ni a correr una carrera”, Carlos Sáinz.

En la Fórmula 1 hay un piloto ruso, oriundo en Moscú, Nikita Mazepin, del equipo Haas, que tiene como principal patrocinador a la firma Uralkai, de Rusia.

En las prácticas de dicha escudería el pasado 25 de febrero, Mazepin salió a la pista con su auto VF-22 decorado totalmente de blanco, sin el mencionado sponsor ruso.

Tuve acceso al comunicado oficial de la Fórmula 1, que a la letra dice. Abro comillas:

“El Mundial de Fórmula 1 visita países de todo el mundo con la visión positiva de unir a personas y naciones. Estamos observando el desarrollo de los acontecimientos de Ucrania con tristeza, gran impresión y esperamos un cambio y una resolución pacífica de la situación actual.

El jueves por la tarde la Fórmula 1, la FIA y los equipos hablaron sobre la posición de nuestro deporte y la conclusión es que, contando con la visión de nuestros accionistas más importantes, es imposible celebrar el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales.” Comillas cerradas.

F1 Experiences da por cancelado el GP de Rusia

Siempre han sido más radicales y por eso, la F1 Experiences anunció que para ellos, es un hecho la cancelación del Gran Premio de Rusia. Se trata de la empresa líder en la venta de boletos para las carreras de la F1.

Lo agarran a patadas... también a Putin

Hasta los jugadores del equipo contrario le aplaudieron a Roman Yaremchuk al entrar de cambio al minuto 61:42 en el partido que su equipo, el Benfica, le ganó este domingo al Vitoria Guimaraes, en el Estadio da Luz, de Lisboa.

El ucraniano derramó lágrimas de emoción al ver la forma en que el estadio entero se le entregó de pie, en solidaridad por lo que está sufriendo su país a manos de las tropas rusas.

Es un hecho: el mundo está en solidaridad con Ucrania y con su pueblo.

El deporte respalda a ese país y le muestra a Vladimir Putin un repudio pocas veces visto en la historia de la post guerra.

Como un reconocimiento, Roman recibió el gafete de capitán y así terminó el partido, que las Aguilas de Benfica ganaron al Vitoria, 3-0.

