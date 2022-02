Kievitas, no kieveños… y por qué Putin siempre derrota a Europa y Estados Unidos

¿Cómo se dice?

En la prensa se lee tanto “fuerzas ucranianas” como “fuerzas ucranias”. La Jornada, de México, y El País, de España, prefieren usar ucranio en vez de ucraniano. Otros diarios —la mayoría— se inclinan más por el soldado ucraniano y procuran no recurrir al soldado ucranio.

¿Cómo debe decirse? Que nos saque de dudas el Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española:

ucraniano -na. ‘De Ucrania’. Esta es la forma inicialmente usada como gentilicio de este país europeo y sigue siendo mayoritaria en todo el ámbito hispánico; es, por ello, la forma recomendada…; también se admite la forma ucranio. Lo mismo cabe decir sobre el nombre del idioma: ucraniano y ucranio. Diccionario panhispánico de dudas

Por cierto, la FundéuRAE sostiene que “los habitantes de Kiev son kievitas, aunque también tiene algún uso el término kieveños”.

Lo que sea, los y las kievitas —lo mismo que el resto de la gente de Ucrania— la están pasando muy mal debido a la ambición enfermiza de Vladimir Putin, quien tristemente va ganando la partida… Solo podría perderla si verdaderamente lo dañaran las sanciones económicas contra Rusia impuestas por Europa y Estados Unidos, pero ¿esto es probable?

Mientras queda claro si echar a Rusia del sistema de pagos Swift obliga a Putin a detener a sus ejércitos para negociar, veamos un artículo de Simón Tisdall publicado en The Guardian: “Timidez, codicia y pereza: por qué Occidente siempre pierde ante Putin”.

¿Por qué Putin parece ganar de todas, todas?

√ El colaborador de The Guardian dice que “en los enfrentamientos con Vladimir Putin, Occidente lucha con una mano atada a la espalda. Lo hace por elección, por timidez, codicia y pereza”.

√ Por eso, porque sus rivales no quieren enfrentarlo con toda su potencia, invariablemente gana Putin.

√ El dictador ruso ha hecho lo que se le ha pegado la gana y nadie ha podido evitarlo: envenenar espías de su país, invadir otras naciones (Georgia), enviar mercenarios asesinos a cualquier parte, intervenir en elecciones democráticas (Estados Unidos).

√ Frente a todo eso, Europa y Estados Unidos han reaccionado, sí, y han llegado a establecer castigos contra Rusia, pero tan leves, tan breves.

√ Apunta Tisdall que “desde que estalló la crisis de Ucrania, Occidente ha estado a la defensiva. Es hora de cambiar a ‘ofensiva’, como dicen los futbolistas estadounidenses”.

√ Si Putin es un loco, hay que tratarlo como loco.

√ Para el analista de The Guardian, lo único que procede ahora es maniobrar para derrocar a Putin.

√ “Solo la decapitación puede salvar a Ucrania, al orden mundial y a la propia Rusia”.

√ “Occidente debería ayudar públicamente a todos aquellos rusos que quieren un nuevo liderazgo en su país”.

√ El problema es que Europa y Estados Unidos muy probablemente no pasarán a la ofensiva con todo lo que se requiere: “Los mismos líderes que advierten sobre amenazas sin precedentes de un zar desquiciado parecen temerosos de provocarlo”.

√ ¿Por qué en Occidente se respeta tanto a Putin? “Por todo ese dinero ruso” que los oligarcas rusos gastan en Europa y Estados Unidos.

√ ¿Qué sugiere el articulista de The Guardian? Ir por Putin, de plano: (i) sanciones punitivas directamente en contra de él, (ii) ir contra su dinero, (iii) “acusarlo por crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional”, (iv) decirle al chino Xi Jinping “que se mantenga alejado o se arriesgue a sufrir daños colaterales”.

√ También, Occidente debe entregar cada vez más dinero y armas al ejército ucraniano.

√ “No hay ninguna razón terrenal por la que se deba permitir que este pequeño cobarde retorcido siga causando caos y miseria a nivel mundial”.

√ Pero probablemente no ocurrirá así: “Occidente es cómplice de la tiranía de Putin. Siempre lo ha sido. Y por eso perdemos”.

¿Será mortal para Putin que sus bancos sean expulsados sus sistema Swift?

Leí en El Mundo, de España, que salir del sistema Swift —”el modo de comunicación que utilizan los bancos”— podría afectar a entre el 20% y el 30% de las transacciones de Rusia y reducir su PIB hasta un 5%. Esto de acuerdo a un estudio del Centro Carnegie de Moscú.

Aunque no sé si sea mortal para el régimen de Putin, ese va a ser un duro golpe para la economía rusa. Para comprenderlo recordemos lo que es el sistema Swift —Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales—: es el principal sistema de comunicación de los bancos. Su sede está en Bélgica y diariamente opera millones de transacciones por miles de millones de dólares. En Economipedia se informa que Swift “procesa más de 10 millones de mensajes diarios entre 8 mil instituciones financieras localizadas en más de 200 países, con disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana”.

Rusia podría defenderse —quizá sin mucho éxito, pero podría hacerlo— utilizando el sistema de pagos desarrollado por China, Cips, que es el competidor de Swift.

Las reservas rusas

Más complicado resultará para Rusia protegerse de otra decisión de los líderes de la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos: congelar los activos del Banco Central de la Federación Rusa.

Henry Foy, analista del Financial Times, explicó en Twitter lo que ello representará para Putin:

√ “Rusia tiene 630 mil millones de dólares en reservas internacionales. Una gran parte en el extranjero. Las sanciones occidentales están diseñadas para evitar que Putin pueda gastar ni un solo rublo”.

√ “Ese efectivo era la póliza de seguro de Putin. No lo tocó durante la crisis económica de Covid-19, y ha obligado a Rusia a través de años de austeridad efectiva a guardarlo, como protección contra las sanciones occidentales”.

√ “Esta pila de efectivo fue la razón por la que el Kremlin, y algunos analistas occidentales, confiaban en que Rusia podría sobrevivir a las sanciones a sus bancos, exportaciones o grandes empresas, y capear el dolor económico de la invasión de Ucrania”.

√ “Esto cambia tal cálculo, significativamente”.

√ “Si bien Putin aún podría ‘ganar’ su guerra en Ucrania, los costos para él y para Rusia serán mucho, mucho más altos de lo que podría haber imaginado”.

Ojalá a Europa y a Estados Unidos ya no se les achiquen los gemelos al enfrentar al ruso que tanto acobarda a Joe Biden, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Olaf Scholz…

Muy triste papel el del canciller Scholz, tan pusilánime. El mundo y Alemania extrañan a una mujer, la señora Merkel