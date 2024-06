Mucho de lo que propone el llamado “segundo piso de la transformación” arriesga la parte medular de la estructura del T-MEC , cuya base es la igualdad ante la ley y el Estado de derecho.

El tratado que entró en vigor el 1 de julio de 2020 incluye una cláusula para la revisión conjunta de su funcionamiento al cumplir su sexto aniversario.

En el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE) hemos lanzado una importante convocatoria dirigida a la comunidad de comercio internacional para un evento que se llevará a cabo el próximo 27 de junio, donde estarán participando ex jefes de mesa de las negociaciones del T-MEC.

Hasta ahora ningún otro foro había logrado reunir a los negociadores con la idea de analizar, tanto las dificultades de la negociación, como la revisión que se realizará en 2026, con el objetivo de generar un documento que recopile las recomendaciones de especialistas y expertos.

La reflexión de los negociadores

Participan:

Guillermo Malpica Soto, de Servicios Entrada Temporal y Energía

Moisés Joel Zavaleta López, de Acceso a los Mercados

Fernando Mayer de Leeuw, de Servicios Financieros

Mónica Lugo Aranda, de Obstáculos Técnicos al Comercio

Hugo Romero Martínez, de Remedios Comerciales

Miroslava Elizabeth Pérez López, de Reglas de Origen

Samantha Atayde Arellano, de Institucionales y Anticorrupción

Ricardo Aranda Girard, de Laboral y Medio Ambiente

Orlando Pérez Gárate, de Propiedad Intelectual y Empresas Propiedad del Estado

Aristeo López de Inversión y Compras Públicas

Rubisel Velázquez Lugo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Crista Pérez de Servicios Financieros y otros capítulos

Además de contar con negociadores a nivel técnico Kenneth Smith Ramos y Juan Carlos Baker, ex subsecretario de economía; así como Roberto Zapata, ex embajador y representante de México ante la OMC y mi admirado embajador mexicano Fernando de Mateo, presidente del Consejo General de la OMC.

El objetivo de este evento es conocer la problemática y retos de la negociación del TMEC y reflexionar sobre la revisión de este Tratado en 2026 de voz de los Exnegociadores.



Los compromisos internacionales

Escuchar el análisis de los ex jefes de las mesas de negociación del T-MEC y de los expertos en comercio internacional cobra una especial relevancia ahora que se aproxima la revisión ya que con la firma del tratado México asumió compromisos internacionales que son obligatorios y de aprobarse, varias propuestas del Plan C son potencialmente violatorias de tratados en materia de derechos humanos, laborales y ambientales que tienen como premisa el cumplimiento del debido proceso y la separación de poderes para que puedan ser garantizados y que se incluyen no sólo en el T-MEC, sino en otros tratados de libre comercio y de inversión como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el tratado con la Unión Europea.

Otros factores que influirán o podrían complicar la revisión del T-MEC en 2026, es la probabilidad de que Donald Trump sea electo presidente de los Estados Unidos, lo que colocaría a México en una situación más vulnerable y pondría en peligro potencial el aprovechamiento de la relocalización de empresas “nearshoring” que de por sí estamos desperdiciando.

Por otro lado, propuestas como incorporar reguladores independientes o autónomos en los ámbitos de competencia de las secretarías encargadas de telecomunicaciones y energía vendrían a centralizar la aplicación reglamentaria y a eliminar la independencia, lo cual generaría incertidumbre a inversionistas y proveedores de servicios al hacer poco probable un trato equitativo e imparcial con respecto a empresas del Estado.

Bajo el argumento de evitar el lucro, las propuestas de AMLO transforman a Pemex y CFE en empresas públicas con una prevalencia sobre los proveedores de servicios e inversionistas privados, lo que implica un trato preferencial que podría ser violatorio en varios capítulos y artículos del T-MEC y de otros tratados.

Si bien, según su planteamiento, el objetivo del Plan C puede ser principalmente en términos de concentración del poder, es de vital importancia que las modificaciones a la Constitución o a las leyes no afecten el cumplimiento de los compromisos y obligaciones internacionales, ya que de ahí se deriva la certidumbre a inversiones de largo plazo, elemento fundamental para aprovechar la oportunidad de la coyuntura actual.

Estas reflexiones y propuestas de expertos, no pueden dejar de escucharse, miles de empleos, bienestar, oportunidades y futuro dependen de hacerlo bien en este rubro.

X: @diaz_manuel