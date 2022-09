A poco más de 20 meses de parar operaciones, ABC Aerolíneas. S.A. de C.V., conocida como Interjet, ya tiene asignado al conciliador que estará en esta nueva etapa del Concurso Mercantil.

Recordemos, hace más de 20 meses por decisión de los nuevos dueños -la familia Del Valle-, tomaron la decisión unilateral de no continuar operando, derivado de la falta de equipos, así como de los pagos de combustibles, impuestos y salarios de los trabajadores.

Y lo nuevos dueños, en lugar de ingresar de manera voluntaria (e ineludible) a un Concurso Mercantil, postergaron la decisión, hasta que fue inevitable dada la demanda que interpuso uno de sus acreedores. En nuestro país, el Juicio de Concurso Mercantil es lo más parecido al Capítulo 11 de la ley de Quiebras del país vecino del norte; el objetivo primordial de esta instancia judicial es que, con hechos y no solamente con palabras y declaraciones mediáticas, la línea aérea se “reestructure”.

Como dije, este proceso inició en abril del año 2021 cuando un acreedor de la línea aérea, representado por el despacho de abogados Aguilar Amilpa, solicitó ante las autoridades correspondientes, el ingreso de Interjet a Concurso Mercantil en su etapa de quiebra, con la finalidad de hacer líquida la deuda que la aerolínea mantiene con este acreedor.

A finales del mes de agosto del presente años se dio a conocer la noticia que muchos estábamos esperando: saber si la solicitud por parte de este tercero interesado prosperaría, y así fue, el juez Segundo de Distrito en Materia de Concurso Mercantiles, Saúl Martínez Lira, ordenó la entrada al proceso de Concurso Mercantil, pero en su etapa de conciliación.

Esto es, no nos vamos directamente a la etapa de quiebra, que significaría rematar de inmediato los bienes y comenzar a pagarles a todos los acreedores, sino que el juez está dándole la oportunidad a los dueños, esto es, a la familia Del Valle a que ya no de saliva, sino en los hechos, compruebe si hay disposición real, económica y jurídicamente cierta de realizar una reestructura a Interjet.

En entrevista con el Sol de México, Carlos Del Valle, director adjunto y vocero de la aerolínea declaró:

“Hoy tuve reunión con él (el conciliador), para compartirle el gran trabajo que hemos hecho y expresarle todo nuestro apoyo en documentación, o lo que se ocupe” Carlos Del Valle

¿Quién es el conciliador asignado al Concurso Mercantil de Interjet? Nada menos que Gerardo Sierra Arrazola. Se estarán preguntando como la canción de José Luis Perales ¿Y quién es él?, pues nada más y nada menos que quien fue el conciliador asignado al Concurso Mercantil de Altán Redes, que fue rescatada por la actual administración para librarse de la quiebra.

El nuevo conciliador Gerardo Sierra Arrazola es Contador Público por la Universidad Iberoamericana; también forma parte del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), y trabajó para el Instituto Nacional Electoral como interventor del Partido Político Redes Sociales Progresistas, cuyo trabajo tenía como finalidad la de llevar a cabo las liquidaciones de los partidos políticos nacionales, cumpliendo lo establecido en los diferentes contratos de prestación de servicios.

Estamos ante un conciliador que sabe su trabajo, y además conoce cuáles son los procesos que se deben llevar a cabo. Ahora Carlos Del Valle estará obligado a presentarle por escrito, cuáles son las áreas a reestructurar dentro de la línea aérea, así como de cuánto personal se requiere para un posible arranque de operaciones.

Por supuesto, aquí se atraviesa el tema de la huelga, que como ya he explicado con anterioridad, es un punto que debe de tenerse presente. Carlos Del Valle y la gente que lo acompaña están obligados a mostrar toda la documentación que el conciliador considere importante, no se trata de un “mero apoyo buena onda” como el vocero de Interjet declara a los medios, y aquí quiero dejar claro qué es lo que le van a requerir:

 Quitas, esto es, preacuerdos con los diferentes acreedores, quienes ya aceptaron cobrar solo un porcentaje de lo que se les adeuda.

 Contratos Colectivos, está obligado Carlos Del Valle a presentar el o los nuevos contratos colectivos de trabajo previamente negociados con su sindicato, o sindicatos, en caso de tener varios.

 Plan de arranque, el cual debe constar con el número de trabajadores que se requerirá para ello, así como el número de equipos, y tener todos los permisos vigentes.

Como mínimo todo esto que señalo a muy grandes rasgos, pues hay muchas cosas más que observar de manera detallada, pero lo menciono escuetamente para que tengan una idea en general. Por supuesto, en estas mesas de trabajo tendrán que estar siempre presentes los dueños de la aerolínea, el o los representantes de los trabajadores y desde luego el conciliador.

No se puede establecer ningún tipo de negociación si no hay un acuerdo o acuerdos tripartitas. Además, todo el proceso deberá ser monitoreado y ante la presencia de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) en todo momento, dada la naturaleza de la empresa.

Porque a diferencia de otras industrias, la aviación cuenta con particularidades muy específicas para su operación, es por ello importante que haya gente que sepa del ramo aeronáutico, dentro del Concurso Mercantil.

Porque no es “rentar” 10 aviones y echarlos a volar así como si nada. Es mucho más complicado, pues se requiere que equipos, tripulaciones y el resto del personal cuente con una serie de certificaciones y que estas estén vigentes. Y por ahora, no es así.

La realidad es que muchos de los trabajadores de Interjet, empujados por la necesidad, se han colocado en otras aerolíneas; otros se dedican al comercio o a otro tipo de empleo, que nada tienen que ver con la aviación.

Una reestructura no se lleva a cabo en un par de meses, y menos cuando llevas más de 20 meses sin operar, sin equipos y nadie que los quiera rentar. El negocio de saliva de Carlos Del Valle está por culminar; él podrá seguir en su narrativa mentirosa insistiendo que pronto regresará Interjet a surcar el cielo, pero la realidad pinta muy diferente.

Un dato anecdótico que les quiero compartir: hace unos días un trabajador de Interjet me contactó vía correo y me mandó una fotografía donde sale él con un avión de Interjet a sus espaldas y me comentó lo siguiente:

“Buenas noches Ximena, estuve en el aeropuerto de Chino, California (un aeropuerto propiedad del condado, a unas tres millas al sureste de Chino, en el condado de San Bernardino), donde hay dos equipos de Interjet. Tuve la oportunidad de platicar con las gentes de ahí, de ese hangar, y me estaban platicando que uno era un avión rentado y que el otro estaba en forma de prenda. Que ellos creían que realmente no iba a volver a volar Interjet y que están ya en el proceso de adjudicación legal; aquí te mando una foto pa que veas que no es cuento, que anduve por ahí”

Aeropuerto de Chino, California (especial)

El inicio de este juicio debería traducirse en buenas noticias, tanto para los usuarios como para los trabajadores. Ahora solo esperemos que el Concurso Mercantil no se lleve de forma atípica y se resuelva de manera pronta y expedita, como marca la ley.

Ya sea regresando a volar Interjet o quebrando y pagando todo lo que debe a sus acreedores, comenzando por los trabajadores. Le deseamos mucha suerte a Gerardo Sierra Arrazola en este nuevo emprendimiento, que con muchos reflectores encima, se puede convertir fácilmente en lo que conocemos popularmente como “sacarse el tigre en la rifa”.

Compañeros trabajadores de Interjet, principalmente ustedes deben estar atentos a todo lo que haga y deje de hacer este personaje. Su Sindicato deberá estar muy al pendiente de su actuar, y tiene la obligación de informar puntual y detalladamente de todo lo que suceda en el juicio. No permitan que les digan lo contrario.