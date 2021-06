Calderón y Fox, dos grandes motivos para votar en la consulta ciudadana

Primero pensé en no acudir a la famosa consulta ciudadana. Pero ahora justo pienso lo contrario: debo acudir y con urgencia.

Y es que ver todos los días a Felipe Calderón y Vicente Fox tan campantes en las redes sociales, me ha hecho recapacitar y en verdad exijo que se investigue a estas 2 personas que algún día tuvieron el honor de dirigir este gran país.

Sé, por supuesto, como ha explicado Alfredo Lecona, que esta consulta no es precisamente para enjuiciar a ex presidentes. Pero no dejo de pensar en Calderón ni en Fox , sobre todo en Calderón , quienes hoy navegan con cualquier bandera como si no hubieran gobernado 6 años cada uno y dejado sus respectivos desastres.

Ahora bien, ya que me encuentre la famosa urna, que seguramente estará más lejos porque el INE no tuvo mucho presupuesto para esto, me desahogaré votando por el “SÍ”, claro, a lo que sea que diga esa pregunta que formuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Será un “SÍ” patriótico, porque prácticamente lo estoy viendo como si me escuchara Alejandro Gertz para que ya empiece a investigar a estos dos sujetos.

Me dirán: ¿investigarlos de qué? De ello se ocupó ayer en El Universal la gran Sabina Berman, así que mejor léala a ella.

Si no pasa nada después del triunfo del “SÍ” en la consulta, no me molestará porque seguramente al menos públicamente quedarán señalados tanto Fox como Calderón, a quienes no sé por qué los siguen invitando a actos partidistas, siendo cada uno un fracaso corroborado.

Me preguntarán ustedes por Enrique Peña Nieto, seguramente. Sí, no lo olvido, pero en orden cronológico estaría bien que empezaran con Carlos Salinas de Gortari, a quien nadie ha visto últimamente.

Y por cierto... ¿los impulsores de la consulta ya se dieron cuenta que en unos años podría aplicar para el actual presidente?