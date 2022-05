Los audios y videos que se han filtrado a la luz publica son el reflejo de la calidad de algunos políticos que en nada ayudan a la democracia ni a la contienda político-electoral.

Gran escándalo se ha armado, y con razón, a raíz de los audios que difundió la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, donde se escucha al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, decir: “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”. Aquí el que no cae, resbala.

Pero en esto de las filtraciones, los mayores protagonistas han sido integrantes de Morena, empezando por la propia Layda Sansores, hija del cacique de Campeche y exdirigente del PRI en sus peores épocas, el “Negro” Carlos Sansores Pérez. En más de una ocasión la ahora denunciante de Alito, ha sido pillada en audios y videos comprometedores y con la misma actitud deplorable de Alito. Por ejemplo,en plena veda electoral, antes de la Revocación de Mandato, la gobernadora decía: “Tenemos que salir también a seguir convenciendo y a movilizar a nuestros compañeros porque ese día de abril tiene que ser inolvidable y tiene que registrarlo el líder que nunca nos dejó solos”.

Gertz Manero

Otra grabación que todos recordamos fue la que exhibió el abuso de poder del Fiscal, Alejandro Gertz en la que afirmaba tener acceso (ilegal) al proyecto de la Corte sobre el caso de Alejandra Cuevas, donde molesto y autoritario, se quejaba de que no estaba como él había ordenado.

Pío y familia

Qué decir de los videos donde aparecen Pio y Martín López Obrador recibiendo dinero en efectivo para la campaña de su hermano Andrés Manuel, de manos del operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Y, hablando de familiares del presidente, está el audio donde la sobrina del jefe del Ejecutivo, Úrsula Salazar Mojica, pide “moches” y que se inflen facturas para el cobro del IVA en ciertas proveedurías de servicio.

Aún hay más de la familia presidencial, en 2017, antes de la elección en el Estado de México, se filtró una llamada entre Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y la entonces presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, en la que el hijo de AMLO le aconseja: “Yo me apoyé en una empresa que es conocida nuestra y que es de confianza. Entonces Morena va a hacer el trámite con la empresa”, además le informa su padre está enterado del asunto y que no pueden hacer eso directamente como partido.

Veracruz de mis amores

Otro audio, que trascendió en los comicios de 2018, fue donde “la recaudadora”, la exdiputada local de morena por Veracruz, Eva Cadena, recolectaba recursos de manera indebida para la campaña de AMLO, para luego entregarlos a su jefa, Rocío Nahle.

Otro de los audios más emblemáticos de la estructura del viejo PRI y Morena, es el que se dio entre el exgobernador de Oaxaca y padre del actual gobernador del mismo estado, José Murat, con el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para arruinar alianzas opositoras y beneficiar a sus propios candidatos. En ese audio Murat (papá), actual asesor de Alito, y Ricardo Monreal, acuerdan apoyarse para que Alejandro Murat y David Monreal logren ganar sus respectivas gubernaturas en Oaxaca y Zacatecas.

También del otro lado hace aire

Una grabación que le gusta difundir a AMLO es la del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández con Pedro Cerisola, exsecretario de Comunicaciones de Fox. El vocero Jesús Ramírez explica que en la grabación Cerisola agradece al gobernador de Tamaulipas su apoyo en la elección y que, hasta de manera jocosa, le dice: oye te pasaste, le pusiste de más, te agradecemos el apoyo a la candidatura.

Otra grabación comprometedora y que develó una triste realidad de la 4T es la del exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo: “Estamos haciendo un esfuerzo desde Semarnat, pero no estamos en un Gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T, el Gobierno es un Gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión, que aquí la compartimos a lo mejor todos nosotros, no está para nada en el resto del Gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente, entonces también hay que decirlo”

¿Y Bejarano apá?

Tampoco se pueden olvidar los videos y audios que se conocieron cuando AMLO era jefe de gobierno de la CDMX y tenía a su secretario de finanzas, Gustavo Ponce, apostando en Las Vegas el dinero de la Tesorería de la Ciudad; o los videos donde el “señor de las ligas”, exsecretario particular de AMLO, y Carlos Imaz, ex Delegado en Tlalpan y esposo de la secretaria de Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum, acudían a las oficinas del empresario Carlos Ahumada por fajos de dinero para la campaña presidencial de AMLO de 2006.

Sobre ese caso recordemos que, en diciembre pasado, luego de que la regenta Sheinbaum habló de su posible extradición, el empresario afirmó que tenía un acuerdo con AMLO y que, si no se respetaba, daría a conocer más videos comprometedores, entonces la regenta calló.

Al final, lo que las grabaciones filtradas para su difusión nos demuestran, es que con AMLO y Morena no ha cambiado nada, al contrario, las cosas empeoraron y cada vez actúan con más cinismo tanto en materia electoral, como en el ejercicio de gobierno.