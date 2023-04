Bienvenidos amantes de la gastronomía. El domingo 30 de abril será el “Día del Niño” y qué mejor que acercar a nuestros niños desde pequeños al mundo de la gastronomía . Estoy muy de acuerdo con los chefs que pretenden que esos jóvenes paladares vayan creando una memoria gustativa desde la más tierna infancia.

Pero también es un gran pretexto para aprovechar, y sacar a pasear a nuestro niño interno. Esta fecha estimula una importante derrama económica, y hay que atreverse e ir más allá de los típicos lugares de comida rápida (pizzas de cadena y hamburguesas de franquicia), que poco o nada aportan al bagaje culinario.

Podemos disfrutar desde lugares al aire libre, como restaurantes temáticos, alejándonos de las ofertas ya antes mencionadas, haciendo que nuestros pequeños -y los no tanto-, disfruten de un día maravilloso.

Al sur de la Ciudad de México, en la Alcaldía de Tlalpan pueden encontrar un pequeño lugar muy bien escondido: “Parrilla Paraíso”, un oasis al aire libre, donde se puede disfrutar de unos excelentes cortes de carne a la parrilla, mariscos y pescados a las brasas, fusionando la cocina uruguaya con la bajacaliforniana.

Tienen también, por si lo prefieren o sus hijos no son muy aventureros, un menú infantil que cuenta con la clásica pasta al burro. También si no son de comer carne roja, pueden pedir una pechuga de pollo a la plancha o una milanesa, también tienen pizzas caseras.

Todo esto mientras se está en un amplísimo jardín donde los niños pueden correr y jugar y hacer apetito para que cuando llegue la comida a su mesa, tengan los dientes bien afilados. Un plus: el lugar es Pet friendly. Se me olvidaba, no crean que por llamarse parrilla solo encontrarán carne, también hay opciones veganas, vinos mexicanos, argentinos y chilenos, así como cervezas artesanales.

La pasta es fresca al igual que el pan y sus postres, unos a base del tradicional dulce de leche. Se encuentra en Avenida Santa Úrsula 34, Colonia Sta. Úrsula Xitla, Tlalpan, y el promedio de consumo por persona es de $600 pesos.

Parrilla Paraíso CDMX (Especial)

Ahora que si sus criaturas no son tanto de exteriores y prefieren pasar la tarde jugando videojuegos , existe una opción que además, cuenta con varias ubicaciones. Con la fiebre que nos ha dejado la película de Mario Bros y la pegadiza canción de “Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches”, nada mejor que ir a “Taco Game”. Un paraíso para los gamers, ya que cuentan desde consolas vintage hasta lo más nuevo que ha sacado el mercado.

Puedes ir a jugar mientras comes unos snacks, como alitas BBQ, papas a la francesa, unos nachos con mucho queso, nuggets, o sí de plano tienen mucha hambre, pero el desenfado es bienvenido, entonces hay opciones de hamburguesas, chapatas, hot dogs, y también hay nutritivas ensaladas.

Quienes manejan este lugar, comentan que en memoria del dueño, Julio Cruz, quien falleció durante la pandemia por Covid, el concepto nació por accidente: abrió una taquería y para entretenerse se llevó su consola de videojuegos hasta que un joven que pasaba por el lugar, le preguntó si le dejarían jugar; la condición fue que consumiera en el lugar, y es así como nació “Taco Game”.

La estrella gastronómica es “Hamburguesa Escorpio”, hecha a base de arrachera con queso fundido y aguacate, que sirven con papas a la francesa para acompañar. Bebidas podemos encontrar desde malteadas, refrescos, limonadas, naranjadas y para los adultos hay una oferta interesante de cerveza artesanal y algunos tragos coquetos.

Tienen varios locales: uno en la colonia Roma (Nayarit 27), otro en Narvarte (Uxmal 161 esquina con Xola), en la Colonia Del Valle (Avenida Coyoacán 119) y en la Condesa, (Benjamín Franklin 125).

Cualquiera que sea su apuesta, si al aire libre o en medio de videojuegos, pasen todos ustedes un feliz día del niño, son mis mejores deseos, para los que de verdad lo son, y para los que lo llevan siempre en el corazón.

¡Bon appétit!

