Esa es la frase que le he leído escribir a varios usuarios de la red X, cuando el día de ayer, domingo, noté claramente que los morenistas siguen furiosos a pesar de su contundente e indiscutible triunfo. Cuestioné ayer en mi cuenta de aquella red cuál era el motivo por el que Morena ha puesto a “trabajar” a cientos de bots que atacan cuentas que no son morenistas.

¿Cuál es el motivo por el cual si Claudia Sheinbaum ganó por amplio margen de votos, los bots morenistas tienen que seguir atacando a toda cuenta que no sea morenista y que siga cuestionando no solo estas elecciones, sino al gobierno saliente y al entrante?

¿No tendrían que estar tan seguros del triunfo de Claudia Sheinbaum que no tuvieran que verse en la necesidad de atacar de manera vil a los que no votaron por ella?

Pero esta vez estos nuevos bots vienen mucho más recargados y mucho más agresivos.

Usualmente los que ponía a atacar Morena bajo el mando estelar de López Obrador, pues sí, eran bots agresivos pero que no se les notaba tan desesperados como estos que ahora han puesto a andar.

Me extraña que Claudia Sheinbaum acepte y permita que granjas enteras de bots se pongan a atacar a otros.

Considero que habiendo ganado las elecciones Claudia Sheinbaum y habiendo dejado atrás a Xóchitl Gálvez , ella como futura presidenta no tendría que estar haciendo uso de estos bots.

Cuentas y cuentas de bots llenos de rabia, de quebranto , de ira. ¿Por qué si ya ganaron?

“Maldita cancerosa, maldita anciana, por eso te enfermas, pendeja”, así es como llegan a mí comentarios a mis tuits donde pongo y expongo mi sentimiento y mi pensar. Imposible dialogar con ellos.

Trato de buscar sus nombres con impetuoso afán, verles al menos sus caras en su foto de perfil... Nada, la nada... A penas una foto falsa, y un nombre lleno de números. No tienen identidad. Pero lo que sí es que todos en su biografía escriben “100% AMLO”. Y con eso se dice todo.

Agreden y me agreden y cuando evidencio ante los demás que son cuentas en apoyo de Morena las que me ataca , borran sus comentarios, como escondiendo la mano después de lanzar piedras o me bloquean o intentan “quemarme más” desde sus austeras cuentas.

Nunca sabes con quién estás interactuando. No sabes si el que te está agrediendo es hombre o mujer. Ni mucho menos si son jóvenes o personas mayores. Me da la impresión de que la mayoría son jóvenes.

Y ustedes me podrán decir: ¿Qué argumentos tienes para señalar que son bots y no ciudadanos morenistas que atacan tan solo por defender a su presidente saliente y a la presidenta entrante?

Bueno, puedo jactarme que llevo ya muchos años en X, lo que antes era Twitter, más de 15 años en esta red, he visto como surgieron estos bots, como son creados y sin lugar a dudas son pagados.

He estudiado varios diplomados en comunicación política digital y sé de qué están hechos, cuáles son sus contenidos y conversaciones, sobre todo te das cuenta cuando son cuentas de reciente creación, con pocos seguidores y sin ningún dato más que aportar.

Reciben del gobierno un pago semanal o quincenal para atacar a cuentas que se les indica.

Y hoy más que nunca existe esto. Como nunca antes.

¿Por qué esto si ya ganaron?

Bueno, quizá mi teoría es que el debilitamiento de la oposición y seguir dividiendo y polarizando a la ciudadanía es la manera en que sienten o piensan que pueden mantenerse firmes y de pie.

No se sienten tan triunfadores como dicen.

Y aunque no lo acepten no somos una “ruidosa minoría” como nos llamó el guapísimo de Genaro Lozano, morenista de cepa y ex conductor de noticias. Y es que digo “ex” porque por algún motivo lo sacaron del aire en su noticiero de Televisa.

No. No somos una ruidosa minoría y es por eso que ponen a trabajar a los bots.

Estoy acostumbrada a ellos y a pesar de que utilizan el cáncer que padecí como una forma de burlarse y de debilitarme, sé que en el fondo no es personal, no me conocen y no los conozco ¿por qué habría de odiarlos yo? y además no saben de mi vida (o eso creo) y siento que tienen que escribir con tanto odio para poder sobrevivir con algún pago que por ahí reciban al menos para tener para comprar súper pequeño o pagar algún servicio.

“Pierden ganando” es esa frase que le viene bien a Morena.

Si supieran y creyeran que de verdad ganaron por amplio margen no tendrían que estar comprando bots con nuestros impuestos por supuesto, para debilitar a los que no somos morenistas.

Ojalá ese dinero fuera invertido en el tema más precario de este país que es el de la salud.

Ojalá hubieran muchos mexicanos más que no aceptaran por unas cuantas monedas, atacar a otros en redes sociales.

Al final es desgastante, drenante. Para nadie debe de ser satisfactorio tener un trabajo en donde tienes que estar todo el santo día monitoreando cuentas en X que incomoden al gobierno, para luego golpearlas con los más bajos insultos y ofensas como para silenciarlos.

¿En esto se ha convertido la llamada “democracia”?

Yo acepto el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta y como tal de verdad que le deseo lo mejor.

Pero no voy a callar ante la serie de atropellos que a todas luces Morena ha cometido y sigue cometiendo para perpetuarse en el poder.

Ya para finalizar, hago un llamado a todos los bots que me han atacado y me atacan: No insistan. No me van a debilitar.

He pasado por muchas cosas muy difíciles en mi vida, cosas verdaderamente trágicas como para que puedan tumbarme. Conmigo no.

Es cuanto.