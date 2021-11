Gael García y su demanda ganada: ¿Será el despertar de la justicia?

En un evento de los que pocas veces pasan o pocas veces nos enteramos, Gael García le ganó a la multinacional Diageo una demanda por uso no autorizado de su imagen y de su familia. La cantidad de dinero que se llevo García fue importante. García obtendrá el 40 por ciento de las ganancias que obtuvo la empresa durante el tiempo que el comercial no autorizado fue emitido.

¿Qué fue lo que le sirvió a Gael para ganar? Seguramente un buen abogado y mucha pero mucha paciencia pues la demanda la interpuso hace 8 años. ¿Por qué es un evento complicado de ver en la juris mexicana? Pues era la fuerza de una compañía trasnacional contra la de un individuo. Imagine usted cómo serán los abogados corporativos de Diageo y contra la cantidad de demandas que lucha. Muchas veces como demandantes otras tantas como demandados, el equipo jurídico de la trasnacional debe de ser como una selección nacional y aquí estaban peleando contra el abogado que pudo conseguir una persona con mucho menores ingresos y sobre todo mucho menos experiencia en eso de las demandas.

La victoria de Gael nos muestra que si las demandas se estructuran de la manera correcta y se hace algo con justicia la recompensa vendrá en el corto o largo plazo.

La gran pregunta es ¿Por qué no podemos ver este tipo de victorias contra actores políticos que son ampliamente conocidos por sus malas practicas? ¿Cuándo podremos ver a todos esos “tranzas” que deberían de al menos devolver lo que se robaron?

Muchos políticos tienen como promesa de campaña meter a la cárcel a los corruptos que generalmente son políticos de otros partidos. Muy pocas veces los corruptos son castigados y en menos ocasiones devuelven lo que se han robado. ¿Por qué pasa esto?

La estructura y el papeleo de las demandas con las que se acusan a los políticos involucrados en actos de corrupción por lo general no están hechas con una estructura que soporte los posibles amparos y contra demandas de las personas acusadas. Resulta increíble que una persona que todo mundo sabe que es corrupta no pueda ser encarcelada porque la papelería de la demanda no esta bien hecha.

¿Qué tiene que hacer la justicia para que los corruptos paguen por las faltas cometidas? Lo primero es ser incorruptibles. Después, las acusaciones tienen que estar construidas de tal manera que estén blindadas contra amparos. La construcción de un caso exitoso tiene mucho que ver con los abogados y la real intención que los corruptos sean encarcelados.

Lo qué pasó con Gael demuestra que la justicia, al menos la que esta trabajando ahora, es incorruptible y que se puede ganar un caso si se construye con sentido y una intención adecuada. ¿Será que cuando se quiera de verdad aplicar la ley se tiene que contratar al equipo de abogados de Gael García? No creo que este sea el caso, pero lo que sí es que se tiene que tener un equipo legal que tenga la intención real de que se apliquen las leyes no importando que posición tenga la persona acusada.

De todas las listas que han publicado y comentado los políticos en campaña, ¿habrá alguno que realmente vaya a pisar la cárcel? La historia pasada nos dice que no y qué lastima pues muchos de estos candidatos fueron votados por las promesas de acabar con la corrupción y con los corruptos.

Ricardo Pedraza en Twitter: @rickypedraza