La popular serie “Friends” conocida también como F.R.I.E.N.D.S es una serie de televisión estadounidense emitida por primera vez en 1994 emitida por la cadena NBC y que duró hasta el 2004. Fue un tremendo éxito, como también lo fue su tema principal llamado “l’ll be there for you” interpretando por el grupo llamado “The Rembrandts”.

La serie trata sobre un grupo de amigos que residen en Manhattan, Nueva York , todos en el mismo edificio pero en diferentes departamentos, pasando por situaciones buenas y malas que al final sacan adelante de manera conjunta, entre bromas y sentido del humor.

Por supuesto el amor y los personajes de Mónica y Chandler no podían faltar.

Seis amigos, muy unidos, que además de una amistad, forman un vínculo amoroso y familiar para sostenerse en la vida. Seis personalidades distintas con psicologías distintas pero que lograban encajar a la perfección:

Mónica es la que hacía el rol maternal y la que ponía más veces en su departamento. Tenía personalidad obsesiva y era competitiva. Acepta como roomie a Phoebe, también vivía ahí con ella Rachel quien era su mejor amiga desde la secundaria y era hermana de Ross por lo que sin ella difícilmente se hubieran encontrado.

Phoebe Buffay-Hannigan es totalmente desapegada al rol material y su falta de sofisticación e ingenuidad la colocaban en el arquetipo de las rubias tontas. Sin embargo tiene una profunda intuición y es muy perspicaz para entender el mundo, además de tener una sensibilidad a flor de piel lo que la hizo uno de los personajes más queridos de la serie.

Chandler Muriel es un personaje que se enamora de Mónica y mantienen su romance en secreto hasta que son descubiertos por lo demás. Era sarcástico, rápido para contestar, franco. Siempre se burlaba de sus amigos

Con sus críticas y sarcasmos oculta su inmadurez, inseguridad y frustraciones familiares.

Joey era el roomie de Chandler, tremendamente extrovertido, actor de profesión. Adora la cámara y la cámara lo adora el. Le es fácil hablar con todos aunque no siempre fuera oportuno lo que decía.

Rachel vivía siempre preocupada por la moda, y por eso estaba preocupada por su entorno y el qué dirán. Digamos que es el prototipo de las influencers que están hoy de moda. Ella tiene un romance con Ross y luego con Joey.

Ross era serio pero no dejaba de presumir que tenía cientos de diplomas y estudiados académicos (aunque no fuera verdad) siempre perfectamente impecable al vestir con su traje y su estilizado peinado que hacía que no se le moviera un solo pelo.

Años después de la serie intentaron reencontrarse pero solo llegó a ser un capítulo, y no pasó de aquel intento.

Uno de sus personas Matthew Perry recientemente falleció en octubre del 2023.

Ahora, los candidatos de la 4T intentaron hacer su “Friends a la Mexicana” imitando la introducción de aquella serie americana con el tema de la serie.

Participaron: Omar García Harfuch, Clarita Brugada, Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy.

En la serie original eran 6 los integrantes de Friends ¿porqué no invitaron a otros dos? ¿Quién hubiera cabido en esta lamentable escenificación? Probablemente Mario Delgado o Marcelo Ebrard, pero pareciera que el Team Morena va cerrando filas, y con esta “parodia” nos lo dejan ver muy claramente.

Entiendo que en medio de la noticia que nos dolió a todos por el asesinato y la violación de una niña de 8 años en Taxco hayan querido hacernos pasar un buen momento, pero me parece que fue totalmente inoportuno porque además lo lanzan en Semana Santa que para muchos católicos son días sagrados y de guardar.

Pero las risas y el chacoteo que intentaron mostrarnos y transmitirnos solo dolió más, porque en verdad, pudieron haberlo hecho un poco después, pero no en medio de una tragedia de esas dimensiones.

A mí me pareció un insulto más que algo innovador o fresco.

También el que hayan tenido que recurrir a más gente para hacer algo “chistoso” es entendible.

Claudia Sheinbaum solita no alcanza a ser simpática o a hacer reír, no se le da pues. Seamos honestos.

Pero tampoco se le dio estando con todos los demás porque todos muestran incomodidad y se ven forzados y hasta falsos.

Yo no sé, los que saben me dirán que se llevan muy bien en la vida real, pero ese video de plano les quedó fatal.

Al que noté más incómodo es a Omar García Harfuch, es como el amigo que cuida a las amigas después de una noche de fiesta. Se ríe con ellas pero no entiende de qué se ríe. Así es como lo noté.

Clarita Brugada es la típica amiga que quiere salir en la foto con la más popular y a toda costa intenta tocar o abrazar a Claudia Sheinbaum que no le queda más que reírse de ella aunque no con ella.

Ernestina Godoy es la clásica tía que después de unos tequilas quiere verse cool con los más jóvenes pero nomás no termina de encajar. Se le ve forzada también.

Claudia Sheinbaum parece que está sola riéndose con la vida y con ganas de salir huyendo del acoso de Clarita Brugada, no logrando conectar con nadie aunque creo que en el fondo con el que mejor hubiera conectado es con Omar García Harfuch.

Siempre ha sido muy clara la preferencia de Claudia por el. Y en el fondo creo que Omar se siente frustrado porque López Obrador no lo dejó estar tan cerca de ella.

Yo no se pero creo que hubieran hecho bonita pareja, pero esa vida express de Claudia Sheinbaum lo impidió.

Conclusión: muy mala esta parodia que intentaron hacer, fuera de tiempo, en un muy mal momento, mal “timming”, forzados, en una palabra me pareció innecesario esto. No trascendió más que para la burla.

Y eso no es lo que necesita Claudia Sheinbaum ahora. No le perjudicó, pero tampoco le ayudó.

Necesitan asesores frescos y novedosos porque nomás no dan una.

Hasta aquí mi opinión.

Es cuánto.