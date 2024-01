Aunque en mi colaboración del pasado viernes 5 de enero para este espacio informativo, vaticiné que la Megafarmacia constituía “una ocurrencia más que no tiene ninguna posibilidad de ser funcional y de satisfacer las necesidades de quienes requieren los medicamentos”, debo reconocer que me quedé atónito tras escuchar el reporte que se dio a conocer en días pasados en el marco de la mañanera, donde se informó que tan solo 67 recetas médicas fueron cubiertas en un plazo de 15 días, desde el momento en que se puso en funcionamiento el mencionado establecimiento.

En mi columna titulada “Mega despropósito y Mega despilfarro”, advertí que la Megafarmacia no sería más que un mega almacén de medicamentos que no resolvería el problema de desabasto:

“… La más reciente ocurrencia del presidente es ya una realidad. El gran almacén de medicamentos que tuvo un costo de 2 mil 700 millones de pesos no resolverá ningún problema de los atinadamente señalados por Xavier Tello como auto infligidos por el propio gobierno lopezobradorista. Otro despilfarro, otro despropósito, otra obra que no resolverá nada, que generará pérdidas y que solo sirve al presidente para el lucimiento personal el día de la inauguración”. Salvador Cosío Gaona

Condené igualmente, el que se cumplieran “a pie juntillas” los caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador:

“Es inconcebible que una mañana el presidente se despierte con una idea descabellada, enseguida la anuncie en su conferencia mañanera, en ese mismo instante se convierta en un plan de gobierno y a los días ya esté en funcionamiento con una inversión de miles de millones de pesos. Pero no nos equivoquemos, eso no quiere decir que el actual régimen resulte altamente efectivo, lo que resulta es que es inmensamente insensato e imprudente”. Salvador Cosío Gaona

Y agregué: “sencillamente, la Megafarmacia es la joya de la corona si hablamos de los desatinos, de las locuras, de los despropósitos de este gobierno de la Cuarta Transformación”.

La idea del mandatario tabasqueño era que se convirtiera en la farmacia más grande del mundo, un gran almacén que dispondría de un sistema de comunicación y transporte, para que, si faltase un medicamento en una comunidad, un pueblo, un municipio, un estado, un centro de salud o un hospital, se contara con el medicamento en tan solo 24 horas.

El pasado 29 de diciembre de 2023, se llevó a cabo la inauguración de la anunciada Megafarmacia, con un costo de 2 mil 700 millones de pesos, aunque de acuerdo con reportes oficiales el desembolso real fue de 800 millones más, es decir que habría sido en total, de 3 mil 500 millones de pesos.

La semana pasada, al presentar un reporte sobre sus primeras tres semanas de operación, Jens Pedro Lohmann Iturburu, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México ( Birmex ), explicó que se habían recibido 12,541 llamadas a la farmacia, sin embargo, en 6,507 (51.8%) no hubo interacción, es decir, al llamar el ciudadano no contestó, no eligió alguna de las opciones del menú o sencillamente colgó.

El 32% de las llamadas que se recibieron, informó, no aportaron información suficiente, es decir, no contaban con una receta o con la Clave Única de Registro de Población (CURP), las cuales son requisito para surtir el medicamento.

“Lo que solicitamos en la Megafarmacia son esencialmente dos cosas: la CURP para saber que la persona existe y enseguida la receta, en las instituciones tienen un número de receta. Con la receta sabemos que efectivamente un médico del sector salud asignó un medicamento para la persona. Si estos datos coinciden, podemos seguir adelante, entonces tenemos 4,069 llamadas que no tienen CURP o no tienen la receta, lo que significa que no podemos verificar que la persona exista”, detalló.

El funcionario agrego que de los folios que se están atendiendo, en 181 casos se está planeando la ruta, en 164 ya están en el sitio donde se solicitó el medicamento y 67 recetas ya fueron surtidas al paciente.

“Estamos atendiendo 523 folios, de esos 523 folios tenemos 292 que se están se atendiendo de manera interna, es decir entre las instituciones o se está planeando la ruta, tenemos 164 que ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento y tenemos 67 que han sido debidamente surtidas”, indicó.

“Las 67 recetas que surtió la Megafarmacia del Bienestar en dos semanas desde su inauguración representan apenas el 0.01% de las 600 mil recetas que atiende el IMSS a diario, y solo cubrirían 0.04% del promedio de recetas no surtidas que tiene el instituto en dos semanas. De enero a agosto de 2023 -que es el más reciente del que se encontraron datos en la Plataforma Nacional de Transparencia-, el IMSS ordinario negó o dejó sin surtir 3 millones 161 mil 092 recetas. Esa cifra arroja en promedio 13 mil recetas sin surtir al día, unas 182 mil en dos semanas. Entonces las 67 que atendió la Megafarmacia en dos semanas cubrirían apenas el 0.04% de desabasto en un periodo similar”. Animal Político

López Obrador ha insistido una vez más en que antes de concluir su gobierno se tendrá funcionando el sistema de salud pública de manera eficaz, lo que incluye atención médica y medicamentos gratuitos.

“El compromiso es que antes de irnos tengamos el mejor sistema de salud pública del mundo, ese es el compromiso. Esto significa tener centros de salud, clínicas, hospitales de segundo y de tercer nivel con médicos, con especialistas, con equipos para hacer estudios, desde luego intervenciones quirúrgicas, todos los medicamentos y de manera gratuita, garantizar el derecho a la salud”, afirmó.

Para quienes vivimos en este país, este tipo de obras y acciones nos ridiculizan, nos colocan en calidad de tarados, o en el mejor de los casos de sumisos e incapaces de poner un alto a quien se ha dedicado a despilfarrar el dinero de todos los mexicanos en proyectos y edificaciones “chafas” como se ha venido señalando en los casos de sus obras insignia: una refinería que no refina; un aeropuerto internacional que no lo es y que no tiene líneas aéreas, vuelos ni pasajeros; y un Tren Maya que ahora ya se le conoce como “El Tren Falla”, porque en sus limitados recorridos que ha realizado así ha sido, sin menoscabo de las demoras e inconvenientes.

